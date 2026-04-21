Виды внутренней рекламы на Wildberries: что выбрать продавцу

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Внутренняя реклама на WB — базовый инструмент продаж. Без неё карточки с товаром редко выходит на первые страницы, даже если цена отличная. Покупатели попросту не доходят до десятой страницы выдачи.

В этой статье эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова расскажет о видах рекламы на WB и научит правильно её выбирать. А во второй части читайте практическую инструкцию о том, как настраивать внутреннюю рекламу.

Коротко — Автоматическая реклама, или «Единая ставка»: Wildberries сам выбирает места показов, а продавец задаёт только бюджет и ставку. Это простой способ протестировать карточку, но без контроля над точками показа. — Аукционная реклама, или «Ручная ставка»: продавец сам настраивает показы по конкретным ключевым фразам, зонам и ставкам, исключая нерелевантные запросы. Способ требует навыков и постоянного мониторинга, но даёт полный контроль над бюджетом и эффективный расход средств. — Медийная реклама, или «WB Медиа»: включает баннеры на главной странице, push‑уведомления и посты в соцсетях для повышения узнаваемости бренда. Дорогой инструмент, который подходит крупным брендам и товарам с сильным визуалом. На WB есть три вида рекламы.

Зачем нужна внутренняя реклама на Wildberries

Представьте, что вы загрузили товар на Wildberries, заполнили карточку, сделали фото и установили правильную цену. Но продаж нет, поскольку товар на той странице выдачи, куда не попадают даже самые дотошные клиенты.

Без продаж нет истории, без истории — нет органического трафика, а без трафика — нет роста.

Внутренняя реклама решает эту проблему. Благодаря продвижению товар поднимается на первые позиции, покупатели его видят и заказывают. Так появляются первые продажи и отзывы, а дальше площадка начинает сама показывать карточку в органической выдаче.

Раньше карточки попадали в топ выдачи сами по себе. Но сейчас конкуренция на Wildberries настолько велика, что во многих нишах без настройки внутренней рекламы практически невозможно продавать.

Виды внутренней рекламы на Wildberries

Разберём виды внутренней рекламы на Wildberries.

Автоматическая реклама

Пример продвижения карточки товара в поиске на WB

В «автоматике» продавец не выбирает, где рекламироваться и на какую аудиторию. Он может устанавить только бюджет, ставку и ключевые слова, исключая нерелевантные с помощью минус-фраз. Дальше Wildberries сам устанавливает, где показывать товар:

в поиске;

в карточках других товаров;

в рекомендациях на главной.

Автоматическая реклама на Wildberries называется «Единая ставка». Настраивать её можно в личном кабинете во вкладке «WB Продвижение»:

Плюсы «Единой ставки»: простой запуск и настройка, хороший охват при органике. А минус один — продавец не контролирует точки показа.

Кому подходит автоматическая реклама

«Автоматика» не гарантирует первые места даже при высокой ставке, но помогает улучшить позиции и увеличить видимость товара. Она эффективно работает для популярных товаров до 1 500 ₽. Это могут быть чехлы, товары для дома или недорогая одежда. Неплохо и для продвижения расходников: одноразовых бритв, ватных дисков, зубных щёток, скотча, батареек — всего, что люди покупают повторно и пачками.

Автоматическая реклама не подходит нишевому премиуму и штучным товарам.

ПРИМЕР Продавец беспроводных мышек за 590 рублей запустил этот вид рекламы. За две недели кампания потратила 15 000 ₽, и бюджет ушёл в ноль на пятый день. Часть денег слилась на нерелевантные запросы вроде «коврик для мыши». Выручка выросла на 25 000 рублей, но с учётом себестоимости и комиссий продавец едва вышел в ноль. Автоматика подошла для раскрутки карточки товара, но потом пришлось перейти на ручное управление.



Аукционная реклама

Если зайти в любую карточку, внизу будет «Смотрите также» — это реклама в других товарах

Аукционная реклама в Wildberries, или «Ручная ставка», — это инструмент для продвижения с точностью до ключевой фразы. Продавец платит только за то, что работает, и самостоятельно задаёт зоны показов и ставки. Можно самому решать, где и как будет работать продвижение карточки, а алгоритмы Wildberries отрегулируют стоимость показа и предоставят инструменты анализа.

Основные параметры аукциона:

Минимальная ставка : от 40 до 500 ₽, но конкретные значения зависят от категории и могут меняться.

Стартовый бюджет : от 1 000 ₽, но Wildberries иногда меняет минимальные значения.

Модель оплаты: маркетплейс использует CPM и CPC в зависимости от формата.

Продавцы могут настраивать следующие параметры «Ручной ставки»:

Зона показа. То есть где будут отображаться ваши рекламные карточки: поиск, рекомендации или поиск + рекомендации. Для каждой зоны свои ставки, и можно правильно распределять бюджет.

Ключевые фразы. Это запросы для поиска товара, которые максимально точно соответствуют предложению. Подобрать ключевые слова можно с помощью сервиса Точка Банка.

Минус-слова. Фразы и словосочетания, которые исключают показы по нерелевантным запросам, исключая слив бюджета.

ПРИМЕР Продавец продаёт детские кроватки ручной работы из натурального дерева. В его случае ключевые слова: «кроватка детская», «кровать для новорождённого», «кровать для младенца натуральное дерево». Минус‑слова: «взрослая, двуспальная, угловая, мягкая, надувная, каркасная, недорогая». Если настроить минус‑слова, реклама не покажется тем, кто ищет мебель для взрослых.



Коэффициент снижения стоимости. Алгоритмы Wildberries автоматически настраивают цену показа с учётом уровня конкуренции, качества карточки товара и прогнозируемой конверсии. Способ подходит для рекомендательных полок, то есть блоков с товарами, которые WB рекомендует пользователю, пытаясь угадать, что ему может понравиться.

Преимущества «Ручной ставки»:

быстрый старт;

собственные настройки, в том числе под конкретные запросы;

контроль над расходами и источниками трафика;

расширенная аналитика;

A/B-тестирование: можно проверить разные варианты;

возможность сразу выйти в топ после запуска кампании.

Минусы — необходимость постоянно мониторить конверсию, следить за местами показов, дорогие ставки. Понадобятся навыки правильной настройки рекламы, поскольку ошибки могут привести к переплатам или недостаточному количеству показов.

Кому подходит аукционная реклама

Такой вид рекламы подойдёт нишевым брендам, товарам с высокой маржинальностью от 2 000 ₽, сложной технике и брендовой одежде. Лучше всего использовать «ручную ставку» для уникальных позиций, где важен конкретный поисковый запрос. А вот дешёвому массмаркету аукционная реклама не годится — ручное управление не окупит затраты на администрирование.

ПРИМЕР Продавец кожаных рюкзаков за 7 000 ₽ сначала использовал автоматическую рекламу, но его товар тонул в выдаче среди дешёвых заменителей. Тогда он перешёл на ручную кампанию: отключил нерелевантный запрос «рюкзак кожзам», который сливал бюджет, и запустил показы по 20 целевым фразам вроде «рюкзак мужской кожаный чёрный» или «рюкзак из натуральной кожи». Настроив ставки от 60 до 120 ₽ в зависимости от позиции, он получил продаж на 140 000 ₽ при бюджете всего 30 000 ₽.



Медийная реклама

Медийная реклама на Wildberries нужна для повышения узнаваемости бренда. Подойдёт бизнесу с широким ассортиментом, известными марками, при запуске новинок и акций. Настроить её можно в личном кабинете во вкладке «WB Медиа»:

Медийная реклама бывает разных видов:

Баннер на главной странице

Пример баннера на WB

Баннеры размещаются в нескольких блоках: под шапкой, в карусели, между карточками товаров и внизу страницы. Это наиболее заметный формат.

Можно настраивать видеобаннеры длительностью до 15 секунд на главном слайдере — это самое дорогое и заметное место для рекламы. Её видят миллионы покупателей сразу при открытии сайта.

Вариант подходит для узнаваемости бренда, крупных акций или продвижения новинок, но потребует значительного бюджета — от 100 тысяч рублей.

Минимальная ставка CPM — от 100 до 300 ₽ в зависимости от места. Бюджет — от 1 000 ₽ до 100 000 ₽ в день. Доступны настройки по возрасту, полу, региону, интересам.

Реклама в разделе «Акции»

Реклама в разделе «Акции» на WB

Рекламные баннеры в этом разделе показывают хорошие скидки и специальные подборки товаров. Идут отдельным блоком, где минимальная ставка CPM — 300 ₽ при бюджете от 1 000 ₽.

Push-уведомления

Push-уведомления — это короткие текстовые сообщения в мобильном приложении Wildberries, которые всплывают на экране телефона. При создании кампании в кабинете вручную надо заполнить следующие поля:

Заголовок до 25 символов. Нужно указать бренд, а важную информацию вынести в начало.

Текст — анонс уникального предложения, скидки, акции или новинки.

Баннер — опционально, но с ним реклама может быть эффективнее.

Маркетплейс модерирует каждое сообщение. Текст и баннер проверяют на соответствие правилам, и только после одобрения кампания запускается в запланированную дату.

По оценкам опытных предпринимателей, минимальное количество получателей — 50 000 человек, средний уровень открываемости — 2–3%. Конкретные значения зависят от ниши, аудитории и времени размещения.

Минимальный бюджет на push-уведомления — 150 000 ₽. Можно настраивать персонально и точечно под аудиторию. Например, показывать уведомления тем, кто уже заказывал, просматривал или добавлял в корзину ваши товары.

Реклама в социальных сетях

Пример рекламы в товарах на VK, где кнопка «В магазин» ведёт на Wildberries

Wildberries размещает посты в официальных группах ВКонтакте, ОК и мессенджерах. Пост состоит из картинки, текста и ссылки на товар или подборку.

Также продавцы могут самостоятельно продвигать товары через VK Рекламу: настраивать кампанию с каталогом товаров, указывать параметры таргетинга и демонстрировать объявления в ленте, клипах, товарах, историях и других форматах VK. Оплата — за клики или показы, а бюджет определяется при настройке.

Плюсы медийного продвижения: брендирование и узнаваемость. Минус — дорого.

Кому подходит медийная реклама

Такой вид рекламы подойдёт крупным брендам, продавцам с узнаваемой упаковкой, товарам с сильной визуальной составляющей (посуда, декор, косметика, детские игрушки), а также для запуска новинок и сезонных акций.

Не подходит для недорогих товаров массового спроса и бизнеса с ограниченным бюджетом на брендинг.

ПРИМЕР Продавец органической уходовой косметики запускает новую сыворотку с витамином С. Выбирает баннер на главной странице в блоке под шапкой. Ставка CPM — 200 ₽. Бюджет — 100 000 ₽ в день на три дня. В итоге баннер увидели 1,5 миллиона человек. Конверсия — 7 500 переходов в карточку, купили около 500 человек. При цене сыворотки 2 500 ₽ выручка с кампании — 1 250 000 ₽. Кроме того, около 1 млн человек просто увидели бренд, кто‑то запомнил название, и в результате — рост органического поиска по бренду на 40%

Как работает внутренняя реклама на Wildberries

Реклама внутри Wildberries работает по принципу аукциона в реальном времени. Продавцы конкурируют за рекламные места — кто предлагает более выгодные условия, тот и получает показы. При этом ставка CPM (цена за 1 000 показов) — не единственный фактор, который влияет на итоговую позицию товара.

Выдача может зависеть от других нюансов, а именно:

Органическая позиция товара. Если карточка и так в топе, то продвижение стоит дешевле.

Ставка CPM. Чем выше, тем больше шанс выйти в топ, но слишком высокая ставка не всегда даёт пропорциональный рост.

CTR и конверсия карточки. Чем выше кликабельность карточки (CTR) и конверсия в заказ, тем ниже реальная стоимость рекламного показа. Поэтому важно работать с фото, ценой, отзывами, рейтингом и скоростью доставки — именно эти показатели напрямую влияют на эффективность продвижения.

Рейтинг и отзывы. Товары с оценкой 4,8 звезды и выше получают приоритет, и нужно правильно работать с обратной связью от покупателей.

Скорость доставки. Быстрая доставка даёт преимущество даже при более низкой ставке.

История продаж. Система смотрит на продажи за последний месяц, а не на старые реализации.

Высокая ставка не гарантирует топ. Например, если карточка неправильно оптимизирована, бюджет сгорит впустую. И наоборот — при хороших органических позициях можно выигрывать аукцион даже с не самой высокой ставкой.

Настройка внутренней рекламы на Wildberries

Настраивать внутреннюю рекламу предстоит в три этапа: создайте кампанию и выберите тип → задайте бюджет и ставки → подберите правильные ключевые слова, по которым пользователи будут находить товар.

Пошаговая инструкция, как настраивать рекламу на Wildberries, выглядит так:

1. Создайте кампанию. Личный кабинет → «ВБ.Продвижение» → «Создать кампанию».

2. Выберите тип:

— «Единая ставка» — для теста и новичков.

— «Ручная ставка» — для точного таргета.

3. Установите бюджет и ставку:

— Минимальный бюджет обычно от 500 до 1 000 ₽.

— Ставка CPM — в рекомендуемом диапазоне. Маркетплейс подскажет, как будет правильно.

4. Добавьте ключевые фразы. Сделать это можно во вкладке «Аналитика» → «Популярные поисковые запросы», а далее исключите минус‑слова, которые не относятся к товару.

5. Мониторьте статистику. В аналитике смотрите на позиции CPM, CTR, ROI, ACoS.

6. Оптимизируйте и настраивайте:

— удаляйте нерелевантные запросы;

— повышайте ставки по эффективным ключам;

— улучшайте карточку: фото и описание.