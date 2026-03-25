Новая оферта Wildberries: обзор самых важных изменений

Если продавец захочет вывести деньги раньше, ему придётся заплатить дополнительный процент. В первую очередь это негативно скажется на новичках.





Раньше они закупали небольшое количество товара для первой партии, чтобы протестировать спрос, а затем докупали только те позиции, которые пользовались популярностью. Сейчас реализовать эту схему будет проблематично, поскольку срок возврата денег в оборот увеличивается.





Хочешь получить деньги раньше — плати процент. От этого нововведения выигрывает только маркетплейс, который сможет дольше оборачивать деньги продавцов и зарабатывать на этом.