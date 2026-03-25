Новая оферта Wildberries: обзор самых важных изменений

В новой оферте Wildberries есть два критически важных изменения:
- Срок вывода денег увеличился.
Как это отразится на продавцах — Точка Банк разбирался вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой.
Что изменилось для продавцов
С 20 марта 2026 года на Wildberries действует новая версия оферты. И в ней сразу несколько важных изменений, которые отразятся на работе продавцов.
1. Срок вывода денег увеличился на 14 календарных дней. Если раньше от начала расчётной недели до зачисления проходило три недели, то теперь — больше месяца.
2. Увеличился размер штрафа при отмене заказа. Если продавец отменяет заказ по моделям FBS, DBW, DBS, EDBS или C&C, размер штрафа зависит от скорости его действий.
- Если заказ отменён в срок до 18 часов с момента оформления, то к штрафу применяют коэффициент 0,8, и сумма уменьшается.
- Если заказ отменён в срок от 18 до 72 часов, то штраф остаётся прежним.
- Если заказ отменён через 72 часа и больше, то к штрафу применяют коэффициент 1,4.
- При автоматической отмене заказа сумма вырастает в 1,6 раза.
Смысл нововведений в том, чтобы клиенту не приходилось долго ждать.
3. Изменились коэффициенты по FBS, которые применяются к товарам, доставленным на склад, в сортцентр или пункт выдачи больше, чем за 15 часов.
Если не успеть в этот срок, в расчёте коэффициента продаж со склада продавца применят коэффициент 0,15 п. п. за каждый час до 42 часов. А после 42 часов — 0,25 п. п.
4. Изменилась схема расчёта стоимости логистики. Подробнее об этом рассказывали в новости «Продавцам придётся платить больше: Wildberries изменил расчёт логистики».
Если коротко, то теперь логистика будет обходиться дороже, потому что продавцам придётся доплачивать за ИРП — индекс распределения продаж. Суть в том, что если товары едут к покупателям из других регионов, то продавец заплатит больше комиссий за доставку.
5. Повысились минимальные рекламные ставки. По словам маркетплейса, раньше многие продавцы не получали эффекта от продвижения из-за слишком низких ставок. Новый механизм будет определять минимальную ставку исходя из разных факторов.
Как это повлияет на бизнес
Изменения тревожат продавцов. Теперь они рискуют уйти в минус из-за повышения расходов на перераспределение товаров по складам, увеличения количества поставок и обратной логистики.
Магазинам приходится экстренно пересчитывать юнит-экономику: сокращать ассортимент для ускорения оборота товаров и повышать цены. Как минимум на 5%, но некоторые планируют постепенно поднять их до 20%.
Из-за нововведений снижается вероятность роста для некрупных брендов на маркетплейсе. Они будут постепенно выстраивать прямые продажи через розничные магазины и собственный сайт. Маленькие бренды могут и вовсе уйти с площадки: возможно, продаж не будет хватать для покрытия издержек.
Тем, кто только планирует выходить на маркетплейсы, придётся ещё сложнее. Теперь Wildberries будет держать у себя деньги продавца целый месяц. Это значит, что их не получится потратить на налог и новые закупки. Для брендов без финансового запаса это критично — им потребуется финансовая подушка, чтобы закрывать разрыв.
В итоге зайти на маркетплейс, имея на руках партию и 100 000 ₽, уже не получится. Сейчас онлайн-торговля больше ориентирована на крупных продавцов и владельцев узнаваемых брендов.