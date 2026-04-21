Внутренняя реклама на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Еще несколько лет назад можно было отправить партию на склад маркетплейса и следить, как увеличивается баланс онлайн-кошелька. Но алгоритмы площадки постоянно меняются, и теперь нужно бороться за место в топе выдачи.

Высокая рекламная ставка не может гарантировать результат — тут нужен системный подход. Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова рассказывает о настройке внутреннего продвижения на Wildberries и о том, как не слить бюджет впустую. А чтобы лучше разбираться в видах внутренней рекламы на WB, читайте материал «Виды внутренней рекламы на Wildberries: что выбрать продавцу».

Коротко — На Wildberries действует аукцион — продавцы платят за место карточки в выдаче. Чем выше ставка, тем больше шансов попасть в топ. — Рекламные ставки динамичны. Если их вовремя корректировать, то получится удержать товар на нужной позиции. — Скорость доставки влияет на место в выдаче. Поэтому нужно отгружать продукцию в регионы, где она популярна. — Постоянный контроль над рекламой поможет быстро реагировать на изменения. — Чтобы реклама работала, нужно создать продающий визуал и оптимизировать карточку для поисковой системы

Как запустить внутреннюю рекламу на Wildberries

Для этого на площадке есть специальный раздел — WB Продвижение. Наведите курсор на три точки в верхней панели личного кабинета продавца и нажмите на соответствующую плашку.

Вы попадёте на страницу, где в дальнейшем будет располагаться список всех рекламных кампаний. Нажмите на кнопку «Создать кампанию» и выберите один из предложенных вариантов.

Шаг 1. Отредактируйте название, чтобы было проще ориентироваться в списке кампаний, и выберите модель оплаты за показы или за клики.

Шаг 2. Задайте бюджет. Это максимальная сумма, которую вы готовы потратить, — минимально можно установить 1 000 руб. Для удобства здесь есть функция автопополнения. Она пригодится, если кампания показала хорошие результаты, и вы ей пользуетесь на постоянной основе.

Шаг 3. Выберите зоны показов: в поиске, каталоге, рекомендациях или везде сразу. Минимальная ставка меняется в зависимости от места размещения рекламы.

Шаг 4. Добавьте товары, которые хотите продвигать. Это можно сделать вручную или через загрузку Excel-файла. Второй метод значительно сэкономит время, если нужно добавить десятки или сотни артикулов.

Шаг 5. Перед запуском кампании пополните бюджет. Это можно сделать двумя способами:

с единого счёта рекламного кабинета;

промобонусами, которые начисляются при регистрации на площадке.



Полный разбор методов продвижения и частых ошибок предпринимателей читайте в материале «Как продвигаться на Wildberries».

Анализ и оптимизация рекламных кампаний

Нельзя один раз запустить продвижение и забыть про него. Важно постоянно контролировать процесс, чтобы была возможность вовремя отреагировать на изменения рынка.

Как отслеживать эффективность

Для этой цели на Wildberries есть встроенные инструменты аналитики, где все важные метрики собраны в информативные дашборды, таблицы и графики. Например, отчёт «Статистика» в рекламном кабинете содержит:

количество показов;

количество кликов;

CTR, отношение кликов к показам;

CPC, цену клика;

CR, отношение заказов к кликам;

затраты на кампанию;

добавления в корзину;

заказы;

отмены заказов;

долю затрат на рекламу от выручки.

Отчёт «Статистика» в рекламном кабинете на ВБ

В сводке вы найдёте воронку продаж. На графике видно изменение показателей в динамике.

Отчёт «Воронка продаж» в общей сводке личного кабинета на ВБ

Если вы запустили рекламу, а продаж нет, то аналитика поможет найти проблемное место. Причин может быть несколько: карточка не поднялась в выдаче, не проработан визуал или сам товар не нравится покупателям. Важно найти момент обрыва цепи, чтоб понять, над чем работать.

Чтобы оценить эффективность продвижения, обратите внимание на:

позицию карточки в выдаче. Подробнее в материале « Как проверить позиции карточек товара на Wildberries »;

конверсию в клики, добавления в корзину и оформление заказов;

динамику рейтинга карточки. Помните, что положительные оценки повышают шансы на место в топе.

Советы по повышению эффективности рекламы

Wildberries формирует выдачу по определённым алгоритмам. Если понять, как они работают, то будет проще попасть в топ.

Для начала разберемся, какие факторы влияют на ранжирование:

Объём выручки . Если он выше, чем у конкурентов, то карточка будет иметь преимущество.

Платное продвижение . Рекламные кампании и участие в акциях помогают разместить товар на выигрышных местах в выдаче.

Грамотная логистика . Важно отгрузить товар не в ближайший сортировочный центр, а между регионами, из которых часто заказывают. Подробнее об этом читайте в материале « . Важно отгрузить товар не в ближайший сортировочный центр, а между регионами, из которых часто заказывают. Подробнее об этом читайте в материале « Как выбрать склад для поставок на Wildberries: инструкция для продавцов ».

Поведение пользователей . Если люди не реагируют на вашу карточку — не добавляют в избранное или корзину, — то WB не будет показывать её в топе.

Поисковая оптимизация. Аудитория не сможет найти товар, если вы не добавите ключевые слова в текстовый контент.

Перейдем от теории к практике — как улучшить позицию карточки.

Поисковая оптимизация

Поисковые системы на маркетплейсах работают по принципу привычных нам Яндекс или Google. Встроенный робот сканирует страницы и ищет нужную фразу, которую ввёл пользователь в строку поиска. В результате он формирует ту самую подборку товаров, которую мы привыкли видеть.

Очевидно, что чем больше ключевых слов, тем больше шансов попасть в выдачу. Но не всё так просто. Если их перечислить бездумно, то умная система поймёт, что её пытаются обмануть. Поэтому текст должен быть информативным и легко читаемым.

Куда можно добавить ключевики:

в заголовок;

в описание;

в характеристики.

СОВЕТ Чтобы не искать ключевики вручную, воспользуйтесь генератором SEO-описаний для маркетплейсов . Встроенный искусственный интеллект всё сделает за вас.

Визуальный контент

Первое, что видит потенциальный клиент, — это миниатюра фотографии в результатах поиска. Это единственное, что может зацепить его на этапе первого касания. Поэтому главное изображение должно быть ярким, информативным и привлекательным. Используйте специальные сервисы, чтобы создать инфографику или отредактировать фото.

Отредактировать фото бесплатно

У картинки с инфографикой больше шансов на внимание покупателя

Дополнительные иллюстрации после главного фото могут дополнять тот посыл, который передаёт первая фотография. Также они нужны для того, чтобы ответить на возможные вопросы покупателя. Дайте человеку рассмотреть товар со всех сторон, расскажите о способах использования и как ухаживать за вещью.

Максимум полезной информации на фото

Аудитория маркетплейсов больше любит смотреть на красивые изображения, чем читать длинные тексты, поэтому без лаконичной инфографики будет сложно удержать внимание. О том, как её создать, читайте в материале «Инфографика для Wildberries: создание, требования и примеры».

Тестирование ставок

Реклама на Wildberries — это аукцион. Чем больше заплатишь, тем лучше будет позиция карточки в выдаче. Но не всё так просто: ставки постоянно меняются. Нужно регулярно мониторить ситуацию, иначе конкуренты могут выкупить место в топе.

Можно отслеживать вручную, но на это уйдёт до нескольких часов в день. Поэтому лучше автоматизировать управление ставками и использовать биддер. Подробнее о том, как работает этот инструмент, читайте в материале «Биддеры для Wildberries: что такое, зачем нужны и как выбрать».

Если коротко, то биддер самостоятельно корректирует сумму, которую вы указали, чтобы карточка всегда занимала нужную позицию в поиске. Такой функционал есть у сервиса аналитики MPSTATS. Вы можете получить к нему доступ со скидкой 50% при открытии счёта в Точка Банке. Выгода составит до 38 352 ₽ в год.

Распределение рекламного бюджета

Используйте разные способы внутренней рекламы на Wildberries. Это снизит риск слить весь бюджет, если кампания окажется неудачной. Для одного товара эффективно сработает реклама в поиске, а для другого — в каталоге. Нужно пробовать и экспериментировать.

Планирование поставок

Если вы делали покупки на WB, то наверняка замечали, что сначала видны товары, которые могут приехать в ближайшее время. Маркетплейсу важно, чтобы покупатели были довольны, совершали покупки именно на этой площадке и не уходили к конкурентам, где заказы приезжают быстрее. Поэтому скорость доставки напрямую влияет на ранжирование.

План создания поставок будет такой:

Шаг 1. Проведите анализ спроса, чтобы узнать, в каких регионах ваша продукция наиболее востребована.