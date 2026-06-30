Как маркировать остатки в системе «Честный ЗНАК»

Коротко — Розница и опт при маркировке остатков не обязаны регистрироваться в ГС1 РУС (Ассоциация автоматической идентификации): код формируется бесплатно в Национальном каталоге с префиксом 029. Производители и импортёры регистрируются в обычном порядке. — При заказе кодов выбирайте тип «Маркировка остатков» — любой другой тип не позволит законно выставить товар на продажу. — Продажа разрешена только после того, как документ ввода в оборот получил в системе статус «Принято». — После истечения переходного периода заказать коды с типом «Маркировка остатков» невозможно. — Маркировать остатки обязан тот, у кого товар хранится в момент дедлайна, — производитель в этом не участвует.

Кто и что должен маркировать

Что считается остатком? Товар без кодов Дата Матрикс (Data Matrix), который попал к вам на склад, в торговый зал или на хранение раньше, чем для его категории включили обязательную маркировку.

Кто обязан его промаркировать? Тот, у кого товар числится на балансе в момент наступления дедлайна. Если оптовик закупил партию без кодов и не распродал её до конца переходного периода — маркировать будет он, а не завод-изготовитель. Когда товар с уже нанесёнными кодами уходит дальше в розницу — розничной точке достаточно принять коды и ввести их в оборот, самостоятельно маркировать ничего не нужно. Это закреплено в правилах для каждой товарной группы — например, для лёгкой промышленности в постановлении Правительства РФ от 25.12.2025 №2129.

Чем остатки отличаются от обычной маркировки? Двумя послаблениями.

Первое: при создании карточки товара в Национальном каталоге не нужно заполнять все поля — только наименование, код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) и страну изготовления. Десятки дополнительных характеристик, обязательных при стандартной маркировке, здесь не требуются.

Второе: розница и опт при маркировке остатков могут обойтись без регистрации в ГС1 РУС. Для идентификации товара достаточно технического GTIN (глобальный номер торговой единицы) с префиксом 029 — Нацкаталог выдаёт его сам и бесплатно, но такой код ограничивает оборот территорией России.

Производители и импортёры действуют иначе. Если у товара уже есть GTIN от зарубежного производителя, его указывают при создании карточки, регистрация в ГС1 РУС не нужна. Если GTIN нет — используют технический код с префиксом 029 или вступают в ГС1 РУС для получения собственного.

Отдельный случай — продукты питания. Молоко, вода, пиво и консервы продолжают продаваться без кодов, пока не истёк их срок годности; для них самой процедуры маркировки остатков в системе просто не существует — ни сроков, ни отдельного типа документов.

Какие товары подлежат маркировке остатков

Маркировка остатков распространяется только на непродовольственные группы. В 2026 году к ним относятся:

одежда, текстиль, нижнее и постельное бельё, разные группы вводились поэтапно — в четыре волны;

изделия из натурального меха и шубы;

обувь: переходный период завершён;

духи и туалетная вода;

моторные масла и смазочные жидкости;

детские игрушки;

биологически активные добавки;

косметика и бытовая химия, у большинства позиций — правило срока годности;

радиоэлектроника — новая категория с 2026 года;

технические средства реабилитации, 2-я волна.

Сроки маркировки остатков для всех товарных групп

У каждой категории два дедлайна. Первый — до какой даты разрешена торговля без кода. Второй — до какой даты нужно нанести коды и передать данные в «Честный ЗНАК». У большинства категорий между этими датами разница в несколько месяцев, а, например, для игрушек и радиоэлектроники обе даты совпадают.

Категория товаров Продажа без маркировки разрешена Регистрация в «Честном ЗНАКЕ».

Срок маркировки остатков



Легпром, 4-я волна с 01.03.2026 До 01.08.2026 До 01.12.2026 Игрушки До 01.09.2026 До 31.08.2026 БАДы, срок годности ≤ 3 лет До 01.09.2026 До 31.08.2026 БАДы, срок годности > 3 лет До 01.09.2027 До 31.08.2027 Радиоэлектроника До 30.11.2026 До 30.11.2026 ТСР технические средства реабилитации, 2-я волна До 01.03.2027 До 28.02.2027 Косметика, бытовая химия До конца срока годности Не требуется

Даты в таблице неоднократно сдвигались правительством. Актуальные сроки проверяйте в личном кабинете «Честного ЗНАКА» по своей категории.

Особенности по отдельным товарным группам

Помимо общих дат, у части категорий есть нюансы, которые можно упустить.

Одежда, 3-я волна: головные уборы, перчатки, галстуки, нижнее и постельное бельё, купальники. Нанести коды и ввести остатки в оборот нужно было до 01.03.2026 — непроданный товар теперь допускается только к хранению.

Одежда, 4-я волна: форменная, рабочая и специальная одежда. Для импорта, закупленного до 28.02.2026, маркировка остатков доступна до конца июля 2026 года. С 1 августа вводится полный запрет на оборот и вывод из оборота немаркированных остатков этой волны.

Обувь: переходный период закрыт полностью. Перемаркировку повреждённого или утраченного кода делает текущий держатель пары — возвращать обувь производителю не нужно согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 №860.

Косметика и бытовая химия: отдельного окна нет — согласно постановлению Правительства РФ от 30.11.2024 №1681 продажа без кода идёт до конца срока годности. С 01.07.2026 касса обязана сканировать код при продаже.

Игрушки: товары, выпущенные или ввезённые до 01.12.2025, маркируются как остатки — продавать и маркировать их можно до 31.08.2026. Для импорта, растаможенного в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно, сделано исключение: такой товар тоже считается остатком, но дедлайн для него короче — 28.02.2026. После 01.09.2026 продажа любых немаркированных игрушек запрещена согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 №819.

Постельное и нижнее бельё: 3-я волна лёгкой промышленности — нанести коды и ввести остатки в оборот нужно было до 01.03.2026. Закрытый набор, собранный до 31.12.2025 и не разбираемый на отдельные предметы, продаётся без ограничения по сроку.

Моторные масла: регулирование менялось дважды — первое постановление приняли в конце 2024 года, второе в декабре 2025 года, постановление Правительства РФ от 25.12.2025 №2136, оно и задаёт актуальные даты. Оба срока уже истекли: продавать без кодов можно было до 30.11.2025, нанести коды и ввести в оборот — до 31.03.2026.

Как промаркировать остатки: три этапа

Последовательность действий одинакова для любой товарной группы. Меняется только состав полей в карточке Нацкаталога и требования к этикетке.

Несколько важных деталей по этапам

На первом этапе при регистрации в «Честном ЗНАКЕ» нужно авторизоваться на markirovka.crpt.ru с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) руководителя и подписать договор с оператором ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий) — без договора заказ кодов недоступен.

На втором этапе важно дождаться статуса карточки «Опубликована» — статус «Ожидает подписания» означает, что УКЭП ещё не применена и при попытке выставить товар система выдаст ошибку «41» (карточке не хватает данных для идентификации).

Перед заказом кодов проверьте баланс лицевого счёта товарной группы. Один код стоит 50 копеек без НДС, с учётом ставки 22% — около 61 копейки. Деньги уходят в момент генерации, а не при продаже: коды, не введённые в оборот до дедлайна, просто сгорают вместе с уплаченной суммой.

На третьем этапе поле кода при печати — минимум 10×10 мм, разрешение принтера — от 203 dpi. Место для наклейки — ровный участок в стороне от швов и сгибов. Деформированный код сканер на кассе не считает.

Как продавать маркированные остатки товаров

Пока документ ввода в оборот не получил статус «Принято», код в базе «Честного ЗНАКА» числится неактивным — выставлять такой товар нельзя. Как только статус присвоен, касса при сканировании Дата Матрикс (Data Matrix) списывает код из реестра, а данные уходят через ОФД (оператора фискальных данных) в режиме реального времени.

Когда товар меняет владельца — уходит оптом, возвращается поставщику или перемещается на другой склад, коды вносятся в УПД и направляются контрагенту через ЭДО. Получив товар, партнёр подтверждает приёмку в своей системе, и «Честный ЗНАК» автоматически переоформляет коды на нового держателя. Бумажная накладная для передачи кодов не подходит.

Экспертное мнение При маркировке остатков бизнес чаще всего допускает ошибки не на этапе печати кодов, а при вводе товаров в оборот. Важно не только нанести Data Matrix на товар, но и убедиться, что документ получил в системе «Честный ЗНАК» статус «Принято». Также важно заранее контролировать сроки переходного периода по своей товарной группе — после его окончания заказать коды для остатков уже не получится. Если товары регулярно перемещаются между контрагентами, удобнее вести работу через ЭДО: это снижает риск ошибок при передаче кодов маркировки и ускоряет обмен документами.



В ЭДО от Точка Банк можно создавать и подписывать документы онлайн, а сервис автоматически проверит коды маркировки в УПД и передаст сведения в «Честный ЗНАК». Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Что может пойти не так: разбор типичных ситуаций

Переходный период закрылся, а коды ещё не введены в оборот. Как только окно маркировки остатков захлопывается, заказать новые коды с этим типом выпуска уже невозможно — функционал отключается. Оплаченные, но не использованные коды при этом аннулируются: ЦРПТ засчитывает платёж в момент их генерации, а не ввода в оборот.

Карточка товара зависла в «Ожидает подписания». Это значит, что УКЭП к карточке так и не была приложена. Пока статус не сменится на «Опубликована», ни заказать коды, ни провести ввод в оборот не получится — система выдаст ошибку «41».

При заказе выбрали не тот тип выпуска. Коды для остатков заказываются строго с типом «Маркировка остатков». Если в поле «Способ выпуска» выбрать «Производство РФ» или «Перемаркировка», ввести товар в оборот как остаток уже не выйдет.

Этикетка на месте, но товар всё равно не продаётся. Наклеенный код не означает, что он активен в системе. Нужен подписанный электронный документ «Ввод в оборот» со статусом «Принято» — без него касса покупку не проведёт.

На две упаковки наклеили один и тот же код. Каждая единица товара получает собственный уникальный номер. При попытке использовать один код дважды система заблокирует обе позиции.

Штрафы за отсутствие маркировки остатков

Источник — официальный перечень нарушений и санкций на сайте «Честного ЗНАКА».

Оборот товара без кодов маркировки (хранение, перевозка, продажа):

Кто нарушил Штраф Конфискация товара Должностные лица и ИП 5 000–10 000 ₽ Да Юридические лица 50 000–300 000 ₽ Да

За нарушения в особо крупном размере или по предварительному сговору — уголовная ответственность: штраф до 1 000 000 ₽ либо лишение свободы до 5 лет.

Коды нанесены, но товар не введён в оборот — электронный документ «Ввод в оборот» не отправлен или не подписан:

Кто нарушил Штраф Должностные лица 1 000–10 000 ₽ или предупреждение Малые юрлица 25 000–50 000 ₽ Средние и крупные юрлица 50 000–100 000 ₽