Как маркировать остатки в системе «Честный ЗНАК»

Кто и что должен маркировать
Что считается остатком? Товар без кодов Дата Матрикс (Data Matrix), который попал к вам на склад, в торговый зал или на хранение раньше, чем для его категории включили обязательную маркировку.
Кто обязан его промаркировать? Тот, у кого товар числится на балансе в момент наступления дедлайна. Если оптовик закупил партию без кодов и не распродал её до конца переходного периода — маркировать будет он, а не завод-изготовитель. Когда товар с уже нанесёнными кодами уходит дальше в розницу — розничной точке достаточно принять коды и ввести их в оборот, самостоятельно маркировать ничего не нужно. Это закреплено в правилах для каждой товарной группы — например, для лёгкой промышленности в постановлении Правительства РФ от 25.12.2025 №2129.
Чем остатки отличаются от обычной маркировки? Двумя послаблениями.
Первое: при создании карточки товара в Национальном каталоге не нужно заполнять все поля — только наименование, код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) и страну изготовления. Десятки дополнительных характеристик, обязательных при стандартной маркировке, здесь не требуются.
Второе: розница и опт при маркировке остатков могут обойтись без регистрации в ГС1 РУС. Для идентификации товара достаточно технического GTIN (глобальный номер торговой единицы) с префиксом 029 — Нацкаталог выдаёт его сам и бесплатно, но такой код ограничивает оборот территорией России.
Производители и импортёры действуют иначе. Если у товара уже есть GTIN от зарубежного производителя, его указывают при создании карточки, регистрация в ГС1 РУС не нужна. Если GTIN нет — используют технический код с префиксом 029 или вступают в ГС1 РУС для получения собственного.
Отдельный случай — продукты питания. Молоко, вода, пиво и консервы продолжают продаваться без кодов, пока не истёк их срок годности; для них самой процедуры маркировки остатков в системе просто не существует — ни сроков, ни отдельного типа документов.
Какие товары подлежат маркировке остатков
Маркировка остатков распространяется только на непродовольственные группы. В 2026 году к ним относятся:
- одежда, текстиль, нижнее и постельное бельё, разные группы вводились поэтапно — в четыре волны;
- изделия из натурального меха и шубы;
- обувь: переходный период завершён;
- духи и туалетная вода;
- моторные масла и смазочные жидкости;
- детские игрушки;
- биологически активные добавки;
- косметика и бытовая химия, у большинства позиций — правило срока годности;
- радиоэлектроника — новая категория с 2026 года;
- технические средства реабилитации, 2-я волна.
Сроки маркировки остатков для всех товарных групп
У каждой категории два дедлайна. Первый — до какой даты разрешена торговля без кода. Второй — до какой даты нужно нанести коды и передать данные в «Честный ЗНАК». У большинства категорий между этими датами разница в несколько месяцев, а, например, для игрушек и радиоэлектроники обе даты совпадают.
|Категория товаров
|Продажа без маркировки разрешена
|Регистрация в «Честном ЗНАКЕ».
Срок маркировки остатков
|Легпром, 4-я волна с 01.03.2026
|До 01.08.2026
|До 01.12.2026
|Игрушки
|До 01.09.2026
|До 31.08.2026
|БАДы, срок годности ≤ 3 лет
|До 01.09.2026
|До 31.08.2026
|БАДы, срок годности > 3 лет
|До 01.09.2027
|До 31.08.2027
|Радиоэлектроника
|До 30.11.2026
|До 30.11.2026
|ТСР технические средства реабилитации, 2-я волна
|До 01.03.2027
|До 28.02.2027
|Косметика, бытовая химия
|До конца срока годности
|Не требуется
Даты в таблице неоднократно сдвигались правительством. Актуальные сроки проверяйте в личном кабинете «Честного ЗНАКА» по своей категории.
Особенности по отдельным товарным группам
Помимо общих дат, у части категорий есть нюансы, которые можно упустить.
Одежда, 3-я волна: головные уборы, перчатки, галстуки, нижнее и постельное бельё, купальники. Нанести коды и ввести остатки в оборот нужно было до 01.03.2026 — непроданный товар теперь допускается только к хранению.
Одежда, 4-я волна: форменная, рабочая и специальная одежда. Для импорта, закупленного до 28.02.2026, маркировка остатков доступна до конца июля 2026 года. С 1 августа вводится полный запрет на оборот и вывод из оборота немаркированных остатков этой волны.
Обувь: переходный период закрыт полностью. Перемаркировку повреждённого или утраченного кода делает текущий держатель пары — возвращать обувь производителю не нужно согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 №860.
Косметика и бытовая химия: отдельного окна нет — согласно постановлению Правительства РФ от 30.11.2024 №1681 продажа без кода идёт до конца срока годности. С 01.07.2026 касса обязана сканировать код при продаже.
Игрушки: товары, выпущенные или ввезённые до 01.12.2025, маркируются как остатки — продавать и маркировать их можно до 31.08.2026. Для импорта, растаможенного в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно, сделано исключение: такой товар тоже считается остатком, но дедлайн для него короче — 28.02.2026. После 01.09.2026 продажа любых немаркированных игрушек запрещена согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 №819.
Постельное и нижнее бельё: 3-я волна лёгкой промышленности — нанести коды и ввести остатки в оборот нужно было до 01.03.2026. Закрытый набор, собранный до 31.12.2025 и не разбираемый на отдельные предметы, продаётся без ограничения по сроку.
Моторные масла: регулирование менялось дважды — первое постановление приняли в конце 2024 года, второе в декабре 2025 года, постановление Правительства РФ от 25.12.2025 №2136, оно и задаёт актуальные даты. Оба срока уже истекли: продавать без кодов можно было до 30.11.2025, нанести коды и ввести в оборот — до 31.03.2026.
Как промаркировать остатки: три этапа
Последовательность действий одинакова для любой товарной группы. Меняется только состав полей в карточке Нацкаталога и требования к этикетке.
Несколько важных деталей по этапам
На первом этапе при регистрации в «Честном ЗНАКЕ» нужно авторизоваться на markirovka.crpt.ru с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) руководителя и подписать договор с оператором ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий) — без договора заказ кодов недоступен.
На втором этапе важно дождаться статуса карточки «Опубликована» — статус «Ожидает подписания» означает, что УКЭП ещё не применена и при попытке выставить товар система выдаст ошибку «41» (карточке не хватает данных для идентификации).
Перед заказом кодов проверьте баланс лицевого счёта товарной группы. Один код стоит 50 копеек без НДС, с учётом ставки 22% — около 61 копейки. Деньги уходят в момент генерации, а не при продаже: коды, не введённые в оборот до дедлайна, просто сгорают вместе с уплаченной суммой.
На третьем этапе поле кода при печати — минимум 10×10 мм, разрешение принтера — от 203 dpi. Место для наклейки — ровный участок в стороне от швов и сгибов. Деформированный код сканер на кассе не считает.
Как продавать маркированные остатки товаров
Пока документ ввода в оборот не получил статус «Принято», код в базе «Честного ЗНАКА» числится неактивным — выставлять такой товар нельзя. Как только статус присвоен, касса при сканировании Дата Матрикс (Data Matrix) списывает код из реестра, а данные уходят через ОФД (оператора фискальных данных) в режиме реального времени.
Когда товар меняет владельца — уходит оптом, возвращается поставщику или перемещается на другой склад, коды вносятся в УПД и направляются контрагенту через ЭДО. Получив товар, партнёр подтверждает приёмку в своей системе, и «Честный ЗНАК» автоматически переоформляет коды на нового держателя. Бумажная накладная для передачи кодов не подходит.
Что может пойти не так: разбор типичных ситуаций
Переходный период закрылся, а коды ещё не введены в оборот. Как только окно маркировки остатков захлопывается, заказать новые коды с этим типом выпуска уже невозможно — функционал отключается. Оплаченные, но не использованные коды при этом аннулируются: ЦРПТ засчитывает платёж в момент их генерации, а не ввода в оборот.
Карточка товара зависла в «Ожидает подписания». Это значит, что УКЭП к карточке так и не была приложена. Пока статус не сменится на «Опубликована», ни заказать коды, ни провести ввод в оборот не получится — система выдаст ошибку «41».
При заказе выбрали не тот тип выпуска. Коды для остатков заказываются строго с типом «Маркировка остатков». Если в поле «Способ выпуска» выбрать «Производство РФ» или «Перемаркировка», ввести товар в оборот как остаток уже не выйдет.
Этикетка на месте, но товар всё равно не продаётся. Наклеенный код не означает, что он активен в системе. Нужен подписанный электронный документ «Ввод в оборот» со статусом «Принято» — без него касса покупку не проведёт.
На две упаковки наклеили один и тот же код. Каждая единица товара получает собственный уникальный номер. При попытке использовать один код дважды система заблокирует обе позиции.
Штрафы за отсутствие маркировки остатков
Источник — официальный перечень нарушений и санкций на сайте «Честного ЗНАКА».
Оборот товара без кодов маркировки (хранение, перевозка, продажа):
|Кто нарушил
|Штраф
|Конфискация товара
|Должностные лица и ИП
|5 000–10 000 ₽
|Да
|Юридические лица
|50 000–300 000 ₽
|Да
За нарушения в особо крупном размере или по предварительному сговору — уголовная ответственность: штраф до 1 000 000 ₽ либо лишение свободы до 5 лет.
Коды нанесены, но товар не введён в оборот — электронный документ «Ввод в оборот» не отправлен или не подписан:
|Кто нарушил
|Штраф
|Должностные лица
|1 000–10 000 ₽ или предупреждение
|Малые юрлица
|25 000–50 000 ₽
|Средние и крупные юрлица
|50 000–100 000 ₽
На остатки по упрощённой схеме штраф за отсутствие разрешительной документации не распространяется.