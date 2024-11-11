В этой статье разберёмся, что нужно для открытия зоомагазина с нуля. Точка подготовила подробную пошаговую инструкцию: как открыть магазин для животных.

Плюсы и минусы зоомагазина

Прежде чем говорить о том, как открыть зоомагазин с нуля, давайте взвесим все плюсы и минусы. Это позволит понять, подходит ли вам этот бизнес.

Плюсы

У большинства россиян есть питомцы, а значит — им нужен корм и средства для ухода.

Зоомагазин – экономически стабильный бизнес.

На старте нужны умеренные вложения.

У товаров долгий срок хранения.

Зоотовары не привязаны к сезону.

Лицензии и специальные документы для открытия зоомагазина не нужны, если вы ограничите ассортимент кормами, игрушками и лотками.

Минусы

В этой сфере бизнеса много конкурентов.

Чтобы продавать фармпрепараты для животных, нужно получить лицензию и нанять сотрудника с ветеринарным образованием.

Пошаговый план открытия зоомагазина

Шаг 1. Подобрать помещение

Выбирайте помещение с учётом этих факторов:

рядом нет конкурентов, особенно крупных;

точка находится в проходимом месте – рядом с метро, ТЦ или в новом спальном районе;

рядом с будущим зоомагазином много жилых домов, оживлённая улица и транспортная развязка.

Какие бывают типы помещений для зоомагазинов?

Есть несколько основных типов помещений для торговли зоотоварами. Они различаются площадью торговой точки:

киоски;

маленькие магазины на первом или цокольном этаже жилого дома;

магазины в ТЦ;

павильоны на рынках.

Шаг 2. Составить бизнес-план

Перед открытием важно всё просчитать и составить индивидуальный бизнес-план. Если открываете зоомагазин по франшизе, бизнес-план не нужен – его разрабатывает франчайзер.

Что должно быть в бизнес-плане:

описание бизнеса;

план по продвижению бизнеса;

описание целевой аудитории и портрета покупателя;

размер инвестиций и ожидаемый срок окупаемости.

Какие могут быть расходы:

аренда и залог владельцу помещения;

закуп товаров;

ремонт помещения;

траты на рекламу, продвижение, айдентику;

зарплата сотрудникам;

компьютер для ведения документации, торговое и кассовое оборудование.

Шаг 3. Зарегистрировать бизнес

Вы можете зарегистрироваться как ИП или ООО – по закону подходят оба формата.

Для маленьких зоомагазинов выбирают ИП – налоговые ставки ниже, а отчётности меньше. Но если планируете работать с партнером/и или в будущем вырасти до крупной сети, можете сразу регистрировать ООО.

Если хотите продавать фармакологические препараты для животных, нужно сразу регистрировать ООО и получать лицензию Россельхознадзора.

Подберём подходящий

формат бизнеса Заполните анкету, мы предложим форму

организации, систему

налогообложения

и коды ОКВЭД Где открываете бизнес? Чем будете заниматься? Ведёте бизнес сами или с партнёрами? Самостоятельно С партнёрами Будете ли нанимать сотрудников? Какой годовой доход планируете? Какую долю расходов за год ожидаете? 0 % 100 % Рассчитать

Шаг 4. Выберите систему налогообложения

Для ИП и ООО существует четыре системы налогообложения:

Точка подробно рассказывала о каждой из них. Предприниматель может сам выбрать подходящую систему. Одна из подходящих для зоомагазина — УСН «Доходы минус расходы».

Шаг 5. Подобрать код ОКВЭД

Когда будете регистрировать юрлицо, в заявлении укажите коды ОКВЭД, чтобы ФНС, банки и Росстат понимали, какая у вас деятельность. Один код должен быть основным и еще 3-4 — дополнительными.

В случае с зоомагазинами коды могут быть следующими:

47.76.2 «Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах». Этот код может быть основным.

47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

47.76 «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах».

10.92 «Производство готовых кормов для непродуктивных животных».

46.38.22 «Торговля оптовая кормами для домашних животных».

47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

47.74.1 «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах».

47.78 «Торговля розничная прочая в специализированных магазинах».

47.89 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами».

Шаг 6. Открыть расчетный счёт и подключить онлайн-кассу

Чтобы платить за аренду помещения, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять закуп, выплачивать зарплаты сотрудникам ИП и ООО нужен расчётный счет.

Открыть расчётный счёт в Точке можно бесплатно. Также мы поможем определиться с системой налогообложения, кодами ОКВЭД и формой регистрации бизнеса – ИП или ООО. Вам даже не нужно заполнять и отправлять заявление в ФНС. Мы поможем на всех этапах регистрации бизнеса. Открыть счёт Открыть счёт Открыть счёт

Согласно 54-ФЗ необходима онлайн-касса — она позволяет чеки и передавать данные в ФНС.

Дополнительно к онлайн-кассе подключают эквайринг, чтобы покупатели могли расплачиваться банковскими картами.

Шаг 7. Отремонтировать помещение

Этой статьи расходов получится избежать, если вы арендовали уже полностью готовое светлое помещение. Но так бывает не всегда. Поэтому заложите в план расходов траты на:

освещение;

покраску стен;

покупку и установку крепких стеллажей для хранения товаров;

мебель;

ремонт стен, пола, потолка;

проверку электричества – нужно 15кВт;

создание и монтаж вывески;

кондиционер;

оформление торговой точки.

Шаг 8. Найти поставщиков и закупить товар

Поставщиков продукции для животных можно найти прямо в Интернете. Все условия для сотрудничества указаны на сайтах – сроки доставки, минимальная сумма заказа. Также можно делать заказы из-за рубежа, например, из Турции или Азии.

Вот базовый набор товаров в зоомагазине:

корм для кошек и собак;

лотки и наполнители для туалетов;

шампуни для кошек, собак, котят, щенков;

угощения для питомцев;

переноски, домики, лежанки;

расчёски для животных;

игрушки;

когтеточки;

одежда для кошек и собак разных цветов, размеров, для разных сезонов;

обувь для кошек и собак;

клетки и вольеры;

аквариумы, корм для рыбок.

При открытии зоомагазина по франшизе, поиском поставщиков заниматься не придется. Все закупки делает франчайзер, предпринимателю нужно только отправлять ему заявки с нужными позициями.

Шаг 10. Нанять персонал

В начале для работы зоомагазина не требуется много работников – многие роли взаимозаменяемыми. Например, продавец может быть администратором. Поэтому адаптируйте список под себя.

Продавцы

В маленькой точке достаточно 2 продавцов, которые будут сменять друг друга.

Для большого магазина нужны 4-5 продавцов и 1 администратор для помощи директору в операционных вопросах.

Если хотите открыть ветаптеку, нужен работник с ветеринарным образованием.

Директор магазина

Контролирует закупку, работу персонала и решает операционные вопросы. Это может быть сам предприниматель.

Уборщица

Если не хотите нанимать еще одного сотрудника, можно заключить договор с клининговой компанией. Иногда обязанность по уборке берут на себя продавцы.

Бухгалтер

Если у вас малый бизнес, можно нанять бухгалтера на аутсорсе.

Точка может взять на себя ведение бухгалтерии для ИП на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы», патенте и АУСН. Наши специалисты рассчитают налоги и взносы, подготовят отчёты и будут на связи, чтобы ответить на ваши вопросы. Попробовать Попробовать Попробовать

Виды магазинов

Давайте разберемся, какие бывают форматы зоомагазинов.

Зоомагазин с широким товарным ассортиментом

Есть два вида магазинов с большим выбором. Они отличаются по размеру.

Небольшие точки продаж. Площадь – 15-30 квадратных метров. В них продают самые ходовые товары:

корма для кошек и собак;

средства по уходу за питомцами: шампуни, средства от клещей, когтерезки, наполнители для туалета, лакомства;

базовые аксессуары: поводки, ошейники, шлейки, одежда, миски, когтеточки, переноски, игрушки.

Крупные магазины. Площадь – 30-100 квадратных метров. В них продаются не только популярные, но и лечебные корма, много разной одежды для питомцев, питание и средства для ухода за экзотическими животных.

Узкоспециализированный магазин

В узкоспециализированных зоомагазинах продаются товары для определенного вида животных. Например, для рептилий или рыб. Но этот вид магазинов встречается реже, так как и спрос на него меньше.

Зоомагазин с животными

Обычно в зоомагазинах содержат грызунов, рыбок, птиц, кроликов, ящериц. Иногда — змей и хамелеонов. Если вы хотите продавать питомцев, необходимо оформить на них ветеринарный паспорт. Он выдается не на каждого животного, а сразу на всех, если они от одного поставщика.

Учитывайте, что согласно Федеральному закону, кошки, собаки и другие животные в зоомагазине должны содержаться в определенных условиях. Например, собак необходимо выгуливать дважды в день.

Зоомагазин + ветаптека

Чтобы открыть ветаптеку, нужно получить лицензию в Россельхознадзоре. А еще купить специальный холодильник для хранения фармпрепаратов и приборы для контроля за температурным режимом (градусник, гигрометр). Кроме того, у сотрудника должно быть ветеринарное образование – среднее или высшее.

Интернет-магазин

Онлайн-формат — наименее затратный вариант. На первых порах на аренде помещения, ремонте, покупке мебели можно сэкономить. А еще не нужно получать разрешение от СЭС и пожарного надзора.

Но при этом необходимо создать удобный и красивый сайт, а также найти клиентскую базу. Кроме того, придется открыть пункт выдачи либо нанять курьера для доставки, ведь онлайн часто заказывают большими упаковками.

Франшиза

Франшиза – готовая бизнес-модель. Главный плюс таких зоомагазинов – низкие цены, ведь закупка у поставщиков делается централизовано сразу для всех точек и с большой скидкой. Второй плюс – это известное имя, привлекающее лояльных клиентов.

Франчайзи, который покупает лицензию, свободен от большинства забот. Ему не надо искать поставщиков, думать над айдентикой, готовить бизнес-план, составлять ассортимент, выбирать поставщиков – на руках уже будет готовая инструкция для каждого этапа. Все эти моменты продумал франчайзер – тот, кто продает лицензию.

Покупаем торговое и кассовое оборудование

Рассмотрим основное оборудование, необходимое для открытия зоомагазина:

Кассовый аппарат

Согласно 54-ФЗ, кассовый аппарат нужен для того, что покупатели могли совершить оплату, а предприниматель – выдавать чеки. Современный кассовый аппарат, или POS-система, также предоставляет информацию о покупке для облегчения бухгалтерского учёта и инвентаризации.

Как выбрать онлайн-кассу

Онлайн-кассы бывают разных видов. Выбирайте исходя из того, где вы будете использовать онлайн-кассу.

Стационарные – для использования в одном месте, потому что они проводные и работают от сети.

Мобильные – для использования в разных местах, например, при доставке товаров.

Фискальные регистраторы – самый бюджетный вариант. Такой аппарат нужно подключить к компьютеру, телефону или планшету, а затем установить кассовую программу.

На что обратить внимание, выбирая ККТ:

Скорость печати: от 50 до 300 мм/с.

Ресурс печатной головки: от 50 до 150 км.

Длина намотки чековой ленты: от 35 до 80 м.

Ширина чековой ленты: 58 — 80 мм.

Наличие автоотреза чековой ленты.

Материал корпуса: обычный или антистатический.

Подключение для передачи данных: WI-FI, BT, 2g/3g.

Дисплей для оплаты по QR-коду

Ещё один способ приёма платежей – оплата по QR-коду и Системе быстрых платежей (СБП). Последние годы это очень популярный метод, ведь для него покупателю не нужно носить с собой банковскую карту. А для предпринимателя это еще и выгодно – комиссия за платежи по СБП в 5 раз меньше, чем за торговый эквайринг.

Терминал для приёма карт

Чтобы покупатели могли оплачивать покупки банковской картой, нужен специальный терминал для карт и эквайринг. Это один из способов приёма платежей, наравне с оплатой наличными или переводами по QR-коду или реквизитам.

Принтер для печати этикеток

На каждом товаре должна быть этикетка и ценник. Чтобы их печатать, нужен специальный принтер. Купить такой можно в магазинах электроники или на маркетплейсах. Цены стартуют от 4 000 рублей.

Сканер штрихкодов

Это устройство необходимо, чтобы пробивать товар перед расчетом. Сканер считывает информацию о товаре со штрихкода и отражает ее в чеке.

При выборе сканера шрихкодов проверьте, совместим ли он с кассовым оборудованием.

Терминал сбора данных

Устройство сканирует штрихкод и выдаёт информацию о товаре, сопоставляя данные со специальной программой товароучета.

Оборудование для торгового зала

Для торгового зала нужно приобрести несколько позиций.

Стеллажи. Они должны быть крепкими, чтобы выдерживать вес тяжёлых товаров. Поэтому при выборе обращайте внимание на грузоподъёмность. Некоторые известные поставщики вместе со своей продукцией предоставляют фирменный стеллаж.

Вольеры для животных , если вы продаете их в зоомагазине. В пункте о зоомагазинах с животными мы уже говорили, что по закону питомцы должны содержаться в особых условиях. Наличие вольера – одно из них. Подробнее об остальных требованиях можно прочитать , если вы продаете их в зоомагазине. В пункте о зоомагазинах с животными мы уже говорили, что по закону питомцы должны содержаться в особых условиях. Наличие вольера – одно из них. Подробнее об остальных требованиях можно прочитать здесь

Прилавок . Конструкция, за которой стоит продавец. Обычно с внешней стороны прилавок – это дополнительная витрина, на которой выставлен товар. А с внутренней – это кассовый блок, полки и тумбочки для документов, нужных для работы инструментов и товаров.

Весы . Нужны, когда в зоомагазине продается корм или другие товары на развес. Их можно подключить сразу к кассе, чтобы цена товара рассчитывалась автоматически.

Холодильник. Нужен, если у вас ветаптека – для хранения препаратов.

Оформляем уголок потребителя и план эвакуации

В каждом магазине должен быть уголок потребителя, где собраны все важные документы:

Обеспечиваем безопасность магазина

К вопросу безопасности предпринимателю нужно подходить максимально ответственно. Лучше заранее предусмотреть все риски, чем столкнуться с их последствиями.

Видеонаблюдение. Камера, которая снимает кассовую зону и продавца, должна быть с высоким разрешением. Тогда в спорных ситуациях на записи можно будет разглядеть все детали. А камеры, снимающие торговый зал, могут быть попроще – подойдут обычные однонаправленные аналоговые модели.

Антикражная система (EAS) . Устанавливается при выходе из магазина. На каждый товар прикрепляется специальный датчик — продавец снимает его после оплаты покупки. Если посетитель решил пронести мимо рамок «неразмагниченный» товар, сработает антикражная система.

Охранная сигнализация состоит из разных датчиков. Например, датчик несанкционированного проникновения в зоомагазин или датчик разбитого стекла. В этих случаях информация о ЧП передается в пункт охраны, и охранники выезжают на место.

Система пожарной безопасности . Состоит из датчиков дыма и огня, системы дымоудаления и пожаротушения.

Контроль операций кассира . Многие предприниматели прибегают к системе контроля за продавцами при помощи специальных камер, которые в автоматическом режиме засекают неправомерные действия сотрудников.

Система оповещения магазина. Состоит из микрофонов и громкоговорителей, которые оповещают клиентов о непредвиденных ситуациях. Например, о пожаре.

Подаем уведомление в Роспотребнадзор

За пять дней до запуска бизнеса уведомите об открытии магазина Роспотребнадзор. Это удобно сделать через сайт Госуслуг.

В заявлении должно быть:

наименование местного отделения Роспотребнадзора;

ФИО ИП или наименование организации, ИНН;

ОГРН организации или ОГРНИП;

адрес магазина;

коды ОКВЭД.

Реклама на старте и первые продажи

Открытие магазина – это еще не конечная точка. Теперь нужно заняться развитием бизнеса. На старте помогут следующие инструменты.

Вывеска и красивая входная зона. Они привлекут внимание людей и расскажет о том, что вы открылись. Можно оформить вход шариками, вывесить баннер или установить тематическую инсталляцию.

SMM. Заведите магазину страницы в соцсетях, регулярно выкладывайте посты. В них рассказывайте об ассортименте, акциях, скидках. А если у вас продаются животные – знакомьте с ними. Можно договориться о рекламе на других страницах, например, в городских пабликах.

Карточки зоомагазина в онлайн-картах : Яндекс, Google, 2GIS. В них должна быть указана сфера деятельности, контакты, ссылки на сайт и соцсети, время работы, фотографии, отзывы. Стоит перечислить основной ассортимент.

Отзывы. Стимулируйте покупателей оставлять обратную связь в онлайнах-картах и на ваших страницах в соцсетях. Будьте готовы к тому, что негатив тоже может быть. В таких случаях свяжитесь с автором, вежливо узнайте, что пошло не так и как вы можете исправить ситуацию.

Привлекаем покупателей

Присутствие в соцсетях, карточки магазина в онлайн-картах, наружная реклама – с помощью этих средств вы привлечёте потенциальных покупателей в магазин. Теперь их нужно сделать своими постоянными клиентами. Вот что для этого можно предпринять.