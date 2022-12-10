Операции по расчётному счёту в бухгалтерском учёте

Кто обязан вести бухгалтерский учёт
ООО обязаны вести бухгалтерский учёт по Федеральному закону №402-ФЗ. За отсутствие учёта компанию могут оштрафовать до 30 000 ₽. А если это приведёт к занижению налогов или взносов, штраф составит 20% от суммы недоплаты, но не менее 40 000 ₽ (ст. 120 НК РФ).
Директора или главного бухгалтера компании за первое нарушение оштрафуют до 10 000 ₽. А за повторное — до 20 000 ₽ или могут дисквалифицировать на срок до двух лет (ст. 15.11 КоАП РФ).
С индивидуальными предпринимателями ситуация другая. ИП вести бухучёт не обязаны, но могут. Такой учёт нужен, чтобы видеть все финансовые операции, контролировать доходы и расходы, улучшать работу бизнеса. Поэтому многие ИП ведут упрощённый учёт.
Есть четыре основных варианта, как ООО и ИП могут выстроить бухучёт:
- Вести учёт самому.
- Нанять бухгалтера.
ИП с небольшим бизнесом часто справляются с учётом самостоятельно, особенно если операций немного. Многие используют онлайн-бухгалтерию, которую предлагают банки. А вот ООО, особенно крупным, лучше нанять бухгалтера — это поможет избежать ошибок в учёте и штрафов от налоговой.
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Какие первичные документы нужны
Правильный учёт операций по расчётному счёту невозможен без первичной документации. Каждая операция должна быть подтверждена документом — это требование налогового законодательства и основа бухгалтерского учёта.
У каждой операции свои первичные документы. Для расчётного счёта чаще всего это:
- Выписка с расчётного счёта — подтверждает все поступления и списания денег.
- Платёжное поручение — отражает переводы контрагентам, оплату налогов и зарплаты.
- Платёжное требование — выставляется контрагентом для списания средств со счёта.
- Приходный кассовый ордер — фиксирует поступление наличных в кассу.
Основные проводки по расчётному счёту
Бухгалтерский учёт ведут по принципу двойной записи: каждую операцию записывают одновременно в две колонки — дебет и кредит. Сокращённо их обозначают как «Дт» и «Кт».
Для расчётного счёта это работает так: в дебет записывают поступление денег, в кредит — списание. Например, если клиент оплатил товар, сумму отражают в дебете расчётного счёта. Если вы перевели деньги поставщику — в кредите.
В каждой проводке указывают номера бухгалтерских счетов — они показывают, какой именно участок учёта затронула операция. Например, расчётному счёту присвоен номер 51, зарплате — 70, расчётам с поставщиками — 60.
Теперь дадим основные бухгалтерские проводки по расчётному счёту и первичные документы, которые их подтверждают.
Поступления денег
|Операция
|Первичный документ
|Проводка
|Оплата от покупателя на расчётный счёт
|Выписка, платёжка, платёжка-требование
|Дт51–Кт62
|Внесение наличных денег в кассу с расчётного счёта
|Приходный кассовый ордер, выписка
|Дт51–Кт50
|Получение краткосрочного кредита или займа
|Выписка, платёжка
|Дт51–Кт66
|Получение долгосрочного кредита или займа
|Выписка, платёжка
|Дт51–Кт67
|Выдача займа
|Выписка, платёжка
|Дт51–Кт58-3
|Операции эквайринга
|Выписка
|Дт51–Кт57
|Взнос в уставный капитал
|Выписка, платёжка
|Дт51–Кт75
|Получение денег от прочих дебиторов в счёт погашения задолженности
|Выписка, платёжка
|Дт51–Кт76
Списания денег
|Операция
|Первичный документ
|Проводка
|Оплата поставщику
|Выписка, платёжка
|Дт60–Кт51
|Снятие наличных с расчётного счёта
|Выписка
|Дт50–Кт51
|Выплата зарплаты безналичным способом
|Выписка, платёжка
|Дт70–Кт51
|Перечисление ЕНП
|Выписка, платёжка
|Дт68–Кт51
|Перечисление страховых взносов
|Выписка, платёжка
|Дт69–Кт51
|Погашение краткосрочного кредита или займа
|Выписка, платёжка
|Дт66–Кт51
|Погашение долгосрочного кредита или займа
|Выписка, платёжка
|Дт67–Кт51
|Возврат выданного займа
|Выписка, платёжка
|Дт58-3–Кт51
|Комиссия банка
|Выписка
|Дт91-2–Кт51
|Выплата дивидендов
|Выписка, платёжка
|Дт75–Кт51
|Погашение задолженности перед прочими кредиторами
|Выписка, платёжка
|Дт76–Кт51
Ещё проводки по расчётному счёту вы можете посмотреть в других статьях от Точка Банка.
Как проводить операции по расчётному счёту
Чтобы проводить операции по расчётному счёту, нужно оформлять специальные документы — платёжные поручения и платёжные требования.
Платёжное поручение оформляет владелец счёта, чтобы перевести деньги получателю. Таким образом проводят расчёты с контрагентами, оплачивают налоги и взносы, возвращают кредиты и совершают другие безналичные платежи.
Например, магазин перечисляет деньги поставщику за товар — для этого он отправляет в банк платёжное поручение.
Платёжное требование, наоборот, заполняет получатель средств. Он направляет его в банк, чтобы списать деньги со счёта плательщика.
Например, поставщик может выставить владельцу магазина требование на оплату поставленного товара.