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Расчётные счета
Расчётные счета

Операции по расчётному счёту в бухгалтерском учёте

В бухучёте важно фиксировать все движения по расчётному счёту — сделки с контрагентами, поступления и расходы, активы и обязательства. На этих записях строится бухгалтерская отчётность. Разберём, кто должен вести учёт операций по расчётному счёту, какие документы для этого нужны и какие бухгалтерские проводки используют.

23.10.2025
13 259
13 259

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Коротко
Все операции по счёту нужно отражать в бухучёте через проводки — записи по дебету и кредиту. Для ООО это обязательное требование закона, а ИП могут вести учёт по желанию. Но на практике без бухучёта сложно контролировать движение денег и понимать финансовое состояние бизнеса.
Для каждой операции есть своя проводка: оплата от покупателя — Дт51–Кт62, оплата поставщику — Дт60–Кт51, выплата зарплаты с расчётного счёта — Дт70–Кт51. Подтверждать операции надо первичными документами: выписками, платёжками, кассовыми ордерами.

Кто обязан вести бухгалтерский учёт 

ООО обязаны вести бухгалтерский учёт по Федеральному закону №402-ФЗ. За отсутствие учёта компанию могут оштрафовать до 30 000 ₽. А если это приведёт к занижению налогов или взносов, штраф составит 20% от суммы недоплаты, но не менее 40 000 ₽ (ст. 120 НК РФ).

Директора или главного бухгалтера компании за первое нарушение оштрафуют до 10 000 ₽. А за повторное — до 20 000 ₽ или могут дисквалифицировать на срок до двух лет (ст. 15.11 КоАП РФ).

С индивидуальными предпринимателями ситуация другая. ИП вести бухучёт не обязаны, но могут. Такой учёт нужен, чтобы видеть все финансовые операции, контролировать доходы и расходы, улучшать работу бизнеса. Поэтому многие ИП ведут упрощённый учёт.

Есть четыре основных варианта, как ООО и ИП могут выстроить бухучёт:

  1. Вести учёт самому.
  2. Нанять бухгалтера.

ИП с небольшим бизнесом часто справляются с учётом самостоятельно, особенно если операций немного. Многие используют онлайн-бухгалтерию, которую предлагают банки. А вот ООО, особенно крупным, лучше нанять бухгалтера — это поможет избежать ошибок в учёте и штрафов от налоговой.

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Какие первичные документы нужны

Правильный учёт операций по расчётному счёту невозможен без первичной документации. Каждая операция должна быть подтверждена документом — это требование налогового законодательства и основа бухгалтерского учёта.

У каждой операции свои первичные документы. Для расчётного счёта чаще всего это:

  • Выписка с расчётного счёта — подтверждает все поступления и списания денег.
  • Платёжное поручение — отражает переводы контрагентам, оплату налогов и зарплаты.
  • Платёжное требование — выставляется контрагентом для списания средств со счёта.
  • Приходный кассовый ордер — фиксирует поступление наличных в кассу.

Основные проводки по расчётному счёту

Бухгалтерский учёт ведут по принципу двойной записи: каждую операцию записывают одновременно в две колонки — дебет и кредит. Сокращённо их обозначают как «Дт» и «Кт».

Для расчётного счёта это работает так: в дебет записывают поступление денег, в кредит — списание. Например, если клиент оплатил товар, сумму отражают в дебете расчётного счёта. Если вы перевели деньги поставщику — в кредите.

В каждой проводке указывают номера бухгалтерских счетов — они показывают, какой именно участок учёта затронула операция. Например, расчётному счёту присвоен номер 51, зарплате — 70, расчётам с поставщиками — 60.

Теперь дадим основные бухгалтерские проводки по расчётному счёту и первичные документы, которые их подтверждают. 

Поступления денег

ОперацияПервичный документПроводка
Оплата от покупателя на расчётный счётВыписка, платёжка, платёжка-требованиеДт51–Кт62
Внесение наличных денег в кассу с расчётного счётаПриходный кассовый ордер, выпискаДт51–Кт50
Получение краткосрочного кредита или займаВыписка, платёжкаДт51–Кт66
Получение долгосрочного кредита или займаВыписка, платёжкаДт51–Кт67
Выдача займаВыписка, платёжкаДт51–Кт58-3
Операции эквайрингаВыпискаДт51–Кт57
Взнос в уставный капиталВыписка, платёжкаДт51–Кт75
Получение денег от прочих дебиторов в счёт погашения задолженностиВыписка, платёжкаДт51–Кт76

Списания денег

ОперацияПервичный документПроводка
Оплата поставщикуВыписка, платёжкаДт60–Кт51
Снятие наличных с расчётного счётаВыпискаДт50–Кт51
Выплата зарплаты безналичным способомВыписка, платёжкаДт70–Кт51
Перечисление ЕНПВыписка, платёжкаДт68–Кт51
Перечисление страховых взносовВыписка, платёжкаДт69–Кт51
Погашение краткосрочного кредита или займаВыписка, платёжкаДт66–Кт51
Погашение долгосрочного кредита или займаВыписка, платёжкаДт67–Кт51
Возврат выданного займаВыписка, платёжкаДт58-3–Кт51
Комиссия банкаВыпискаДт91-2–Кт51
Выплата дивидендовВыписка, платёжкаДт75–Кт51
Погашение задолженности перед прочими кредиторамиВыписка, платёжкаДт76–Кт51

Ещё проводки по расчётному счёту вы можете посмотреть в других статьях от Точка Банка.

Как проводить операции по расчётному счёту

Чтобы проводить операции по расчётному счёту, нужно оформлять специальные документы — платёжные поручения и платёжные требования. 

Платёжное поручение оформляет владелец счёта, чтобы перевести деньги получателю. Таким образом проводят расчёты с контрагентами, оплачивают налоги и взносы, возвращают кредиты и совершают другие безналичные платежи.

Например, магазин перечисляет деньги поставщику за товар — для этого он отправляет в банк платёжное поручение.

Платёжное требование, наоборот, заполняет получатель средств. Он направляет его в банк, чтобы списать деньги со счёта плательщика. 

Например, поставщик может выставить владельцу магазина требование на оплату поставленного товара.

Вопросы по теме

Что такое расчётный счёт?

Расчётный счёт — банковский счёт ИП или ООО. Его используют, чтобы проводить безналичные операции для бизнеса. Так, с расчётного счёта можно: 


— Уплачивать налоги и страховые взносы, штрафы и пени.


— Оплачивать аренду, покупать мебель и оборудование для бизнеса.


— Платить зарплату сотрудникам.


— Рассчитываться с контрагентами и принимать онлайн-платежи от них.


— Принимать оплату безналичным способом от клиентов. 


У ИП и ООО может быть как один расчётный счёт, так и несколько. Например, если у предпринимателя есть несколько торговых точек — у каждой может быть счёт. Открытие расчётного счёта также возможно и в рублях, и в валюте.

Как открыть расчётный счёт?

Процедура открытия расчётного счёта зависит от банка — у каждой финансовой организации свои требования.


В одних банках предпринимателю или руководителю ООО нужно лично прийти в офис с пакетом документов, в других — достаточно заполнить онлайн-заявку и прикрепить сканы необходимых бумаг. Ознакомиться с тем, как открытие счёта происходит в Точка Банке, можно на сайте.

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