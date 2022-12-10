Операции по расчётному счёту в бухгалтерском учёте

Коротко Для каждой операции есть своя проводка: оплата от покупателя — Дт51–Кт62, оплата поставщику — Дт60–Кт51, выплата зарплаты с расчётного счёта — Дт70–Кт51. Подтверждать операции надо первичными документами: выписками, платёжками, кассовыми ордерами.

Все операции по счёту нужно отражать в бухучёте через проводки — записи по дебету и кредиту. Для ООО это обязательное требование закона, а ИП могут вести учёт по желанию. Но на практике без бухучёта сложно контролировать движение денег и понимать финансовое состояние бизнеса.

Кто обязан вести бухгалтерский учёт

ООО обязаны вести бухгалтерский учёт по Федеральному закону №402-ФЗ. За отсутствие учёта компанию могут оштрафовать до 30 000 ₽. А если это приведёт к занижению налогов или взносов, штраф составит 20% от суммы недоплаты, но не менее 40 000 ₽ (ст. 120 НК РФ).

Директора или главного бухгалтера компании за первое нарушение оштрафуют до 10 000 ₽. А за повторное — до 20 000 ₽ или могут дисквалифицировать на срок до двух лет (ст. 15.11 КоАП РФ).

С индивидуальными предпринимателями ситуация другая. ИП вести бухучёт не обязаны, но могут. Такой учёт нужен, чтобы видеть все финансовые операции, контролировать доходы и расходы, улучшать работу бизнеса. Поэтому многие ИП ведут упрощённый учёт.

Есть четыре основных варианта, как ООО и ИП могут выстроить бухучёт:

ИП с небольшим бизнесом часто справляются с учётом самостоятельно, особенно если операций немного. Многие используют онлайн-бухгалтерию, которую предлагают банки. А вот ООО, особенно крупным, лучше нанять бухгалтера — это поможет избежать ошибок в учёте и штрафов от налоговой.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Какие первичные документы нужны

Правильный учёт операций по расчётному счёту невозможен без первичной документации. Каждая операция должна быть подтверждена документом — это требование налогового законодательства и основа бухгалтерского учёта.

У каждой операции свои первичные документы. Для расчётного счёта чаще всего это:

Выписка с расчётного счёта — подтверждает все поступления и списания денег.

Платёжное поручение — отражает переводы контрагентам, оплату налогов и зарплаты.

Платёжное требование — выставляется контрагентом для списания средств со счёта.

Приходный кассовый ордер — фиксирует поступление наличных в кассу.

Основные проводки по расчётному счёту

Бухгалтерский учёт ведут по принципу двойной записи: каждую операцию записывают одновременно в две колонки — дебет и кредит. Сокращённо их обозначают как «Дт» и «Кт».

Для расчётного счёта это работает так: в дебет записывают поступление денег, в кредит — списание. Например, если клиент оплатил товар, сумму отражают в дебете расчётного счёта. Если вы перевели деньги поставщику — в кредите.

В каждой проводке указывают номера бухгалтерских счетов — они показывают, какой именно участок учёта затронула операция. Например, расчётному счёту присвоен номер 51, зарплате — 70, расчётам с поставщиками — 60.

Теперь дадим основные бухгалтерские проводки по расчётному счёту и первичные документы, которые их подтверждают.

Поступления денег

Операция Первичный документ Проводка Оплата от покупателя на расчётный счёт Выписка, платёжка, платёжка-требование Дт51–Кт62 Внесение наличных денег в кассу с расчётного счёта Приходный кассовый ордер, выписка Дт51–Кт50 Получение краткосрочного кредита или займа Выписка, платёжка Дт51–Кт66 Получение долгосрочного кредита или займа Выписка, платёжка Дт51–Кт67 Выдача займа Выписка, платёжка Дт51–Кт58-3 Операции эквайринга Выписка Дт51–Кт57 Взнос в уставный капитал Выписка, платёжка Дт51–Кт75 Получение денег от прочих дебиторов в счёт погашения задолженности Выписка, платёжка Дт51–Кт76

Списания денег

Операция Первичный документ Проводка Оплата поставщику Выписка, платёжка Дт60–Кт51 Снятие наличных с расчётного счёта Выписка Дт50–Кт51 Выплата зарплаты безналичным способом Выписка, платёжка Дт70–Кт51 Перечисление ЕНП Выписка, платёжка Дт68–Кт51 Перечисление страховых взносов Выписка, платёжка Дт69–Кт51 Погашение краткосрочного кредита или займа Выписка, платёжка Дт66–Кт51 Погашение долгосрочного кредита или займа Выписка, платёжка Дт67–Кт51 Возврат выданного займа Выписка, платёжка Дт58-3–Кт51 Комиссия банка Выписка Дт91-2–Кт51 Выплата дивидендов Выписка, платёжка Дт75–Кт51 Погашение задолженности перед прочими кредиторами Выписка, платёжка Дт76–Кт51

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Как проводить операции по расчётному счёту

Чтобы проводить операции по расчётному счёту, нужно оформлять специальные документы — платёжные поручения и платёжные требования.

Платёжное поручение оформляет владелец счёта, чтобы перевести деньги получателю. Таким образом проводят расчёты с контрагентами, оплачивают налоги и взносы, возвращают кредиты и совершают другие безналичные платежи.

Например, магазин перечисляет деньги поставщику за товар — для этого он отправляет в банк платёжное поручение.

Платёжное требование, наоборот, заполняет получатель средств. Он направляет его в банк, чтобы списать деньги со счёта плательщика.