Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Чтобы быстрее снять ограничения, нужно действовать последовательно. Сначала выясните, кто и за что заблокировал счёт. Затем устраните причину — подайте документы, погасите долг или оспорьте решение. Чем быстрее разберётесь, тем скорее вернётесь к работе.

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Обратите внимание: арест счёта в рамках уголовного дела (ст. 115 УПК РФ) — это отдельная процедура со своими правилами и сроками. В рамках этой статьи рассматривать её мы не будем.

Кто и по каким причинам может заблокировать расчётный счёт

Прежде чем разбираться, как снять блокировку, важно понять, кто её наложил, — от этого зависит порядок действий.

Банк

Банки обязаны следить за операциями на счетах клиентов и обращать внимание на подозрительные платежи, чтобы деньги не использовались для финансирования преступлений и отмывания незаконных доходов. Это требование 115-ФЗ.

В 115-ФЗ нет понятия «блокировка счёта». Это разговорный термин, под которым понимают ограничение дистанционного банковского обслуживания. Смысл такой: сам счёт остаётся активным, блокируется только подписание платежей с помощью ЭП. При этом клиент может проводить операции на бумаге через отделение банка.

Комплаенс-отдел банка следит за операциями на счетах ИП и ООО, которые выглядят подозрительно или нетипично для профиля клиента. Чаще всего привлекают внимание такие моменты:

Снятие наличных более 30% от исходящего оборота.

Крупные переводы на счета физлиц, не связанные с бизнесом.

Платежи, не соответствующие основному или дополнительным видам деятельности по ОКВЭД

Расчёты с ненадёжными партнёрами.

Операции транзитного характера, когда деньги проходят через счёт без реальных сделок.

Чтобы подтвердить экономический смысл операций, банк может запросить у клиента пояснения в свободной форме и документы: договоры, акты, счета, накладные, налоговую отчётность и другие бумаги.

Дальше всё зависит от того, что именно проверяет банк.

Если остановлен конкретный платёж, банк запрашивает документы по нему. После проверки платёж либо проводят, либо отклоняют, а в крайнем случае — официально отказывают в проведении операции на основании 115-ФЗ.

Если ограничения касаются всего счёта, новые операции пройдут только после их снятия. Но ограничение не всегда означает полную блокировку: обычно банки оставляют возможность платить зарплату и налоги, а нередко доступны и другие платежи по бизнесу.

Что именно останется доступным, зависит от вида деятельности, характера операций, уровня риска и вопросов, которые возникли у банка.

В Точка Банке счёт ИП и ООО обычно не блокируют полностью — банк либо ограничивает отдельные операции, либо просто запрашивает пояснения, не вводя ограничений. Более того, при открытии счёта вы получаете встроенные инструменты, которые помогут отследить и снизить риски по 115-ФЗ.

Налоговая инспекция

ФНС может заблокировать счёт, если:

ИЗМЕНЕНИЕ С 5 февраля 2025 года больше не нужно отправлять квитанции о получении электронных документов от ИФНС . Документы считаются автоматически полученными на шестой рабочий день после отправки по ТКС. Поэтому теперь блокировка счёта из-за «неподтверждённого получения» невозможна.

Блокировка может быть частичной и полной:

Частичная блокировка — ФНС замораживает только сумму задолженности. Если на счёте 500 000 ₽, а долг — 50 000 ₽, оставшиеся 450 000 ₽ доступны для любых операций. Замороженная сумма списывается в пользу ФНС.

Полная блокировка — замораживается весь исходящий оборот: отправить деньги контрагентам, перевести на личный счёт ИП или снять наличные нельзя. Поступления при этом приходят. Доступными остаются только платежи приоритетной очерёдности — замораживается весь исходящий оборот: отправить деньги контрагентам, перевести на личный счёт ИП или снять наличные нельзя. Поступления при этом приходят. Доступными остаются только платежи приоритетной очерёдности по статье 855 ГК РФ — например алименты, выплата зарплаты и уплата налогов.

Судебные приставы

Приставы блокируют счёт, если есть неоплаченный исполнительный лист. Сначала со счёта списывается сумма долга. Если денег не хватает — все поступающие средства автоматически списываются до полного погашения.

Федеральная таможенная служба (ФТС)

ФТС может приостановить операции, если не уплачены: налоги, таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые или компенсационные сборы. Блокировка действует в пределах суммы задолженности.

Суд

Счёт может арестовать суд в качестве обеспечительной меры — на время гражданского или арбитражного спора. Например, контрагент подал иск к предпринимателю и попросил суд арестовать деньги на счёте, чтобы было из чего исполнять будущее решение.

Как происходит блокировка расчётного счёта

Процесс зависит от того, кто инициирует блокировку. Вот как это работает, если блокирует налоговый орган:

ФНС обнаруживает нарушение: долг по налогам, несданную декларацию или отсутствие ЭДО. ФНС выносит решение о приостановлении операций и направляет его в банк в электронном виде. Банк получает решение и исполняет его — как правило, в тот же или на следующий рабочий день. Предприниматель устраняет причину блокировки: оплачивает долг, сдаёт декларацию или настраивает приём документов по ТКС. ФНС получает подтверждение и выносит решение об отмене приостановления — не позднее следующего рабочего дня. Банк получает решение об отмене и снимает ограничения.

Важный нюанс: если у предпринимателя несколько расчётных счетов в разных банках, решение о приостановлении направляется во все банки одновременно. Даже если задолженность 20 000 ₽, а счетов три, блокировка на сумму долга будет наложена на каждый из них.

СОВЕТ Налоговая инспекция обязана отменить решение о приостановлении не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения оплаты или выписки из банка ( п. 8 ст. 76 НК РФ ). Если заблокированная сумма больше долга, подайте в налоговую выписку по счёту и заявление об отмене приостановления операций.

Как узнать о блокировке расчётного счёта

Способ уведомления зависит от того, кто наложил ограничения.

Банк. Уведомляет об ограничении через интернет-банк, мобильное приложение или чат. Сообщает причину и список документов, которые нужно предоставить, чтобы подтвердить экономический смысл операций.

Налоговая инспекция. У ФНС есть право предупредить о блокировке, но это не обязанность, поэтому иногда владельцы узнают о блокировке уже постфактум. Проверить статус можно на сайте ФНС: выберите пункт «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», введите БИК банка и ИНН компании или ИП.

Приставы и таможня. Судебные приставы выносят постановление и отправляют его по почте владельцу счёта. Но бывает и так, что предприниматели замечают списание денег только по балансу, а выяснять причину приходится самим. Таможня тоже уведомляет о приостановлении операций по счёту.

Суд. Может заблокировать счёт и без уведомления о блокировке, например если заседание проходило без присутствия владельца счёта.

Как разблокировать счёт

Нужно устранить причину блокировки.

Если счёт заблокировал банк. Сотрудники банка запросят документы, подтверждающие экономический смысл операций. Лучше предоставить их сразу. У предпринимателя всегда должны быть:

Договоры.

Сопроводительные документы к сделкам.

Закрывающие документы, которые подтверждают оказание услуг, выполнение работ или передачу товаров.

Кроме документов банк может запросить письменные пояснения по конкретным операциям — например, с кем и за что был расчёт.

Если счёт заблокирован налоговой. Действия будут зависеть от причины блокировки:

Есть долги по налогам . Погасите задолженность и подтвердите оплату. Сам платёж может идти от одного до трёх рабочих дней.

Не сдали налоговую декларацию . Предоставьте документ в налоговую. Блокировку снимут не позднее следующего рабочего дня после представления декларации или расчёта ( . Предоставьте документ в налоговую. Блокировку снимут не позднее следующего рабочего дня после представления декларации или расчёта ( п. 3.1 ст. 76 НК РФ ).

Не обеспечили получение документов от налоговой по ТКС. Настройте процесс получения. Ограничения снимут не позднее следующего рабочего дня после того, как выполните обязанность ( . Настройте процесс получения. Ограничения снимут не позднее следующего рабочего дня после того, как выполните обязанность ( п. 3.1 ст. 76 НК РФ ).

Ускорить снятие блокировки можно через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС». После авторизации через «Госуслуги» укажите ИНН, наименование компании или ФИО, БИК банка и телефон — в течение суток налоговый орган сообщит статус по счёту и дальнейшие шаги.

Ещё запрос можно отправить из личного кабинета юрлица или ИП, приложив документы об оплате. Это также ускорит снятие ограничений (новость с сайта ФНС от 27.04.2026).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Изредка бывает, что счёт блокируют по ошибке. Например, предприниматель уже уплатил налоги, а счёт всё равно заблокировали. Такое может случиться, если платёж в ФНС поступает с задержкой. В этом случае достаточно обратиться в свою налоговую инспекцию, предоставить доказательства уплаты и объяснить ситуацию.

Если операции приостановлены ФТС или судебными приставами. Нужно уплатить задолженность и предоставить подтверждение оплаты. После этого операции по счёту снова станут доступны.

Если счёт заблокировал суд. Нужно добиться отмены ареста: подать заявление об отмене обеспечительных мер, выиграть или прекратить дело либо обжаловать определение. После того как банк получит определение суда об отмене, он снимет арест.

Как не допустить блокировку счёта

Чтобы не было вопросов от комплаенса, важно внимательно относиться ко всем действиям по расчётному счёту.

Сотрудничество с контрагентами. Работайте только с проверенными партнёрами: они должны вести реальную деятельность, платить налоги и открыто информировать о любых изменениях в своих регистрационных данных. Работа с наличными. Старайтесь не превышать лимит в 30% наличных от оборота и храните документы, подтверждающие целевое расходование, — кассовые чеки и авансовые отчёты. Документы и платежи. Прописывайте подробные назначения платежей и сохраняйте документы по сделкам с партнёрами. Своевременно проводите обеспечительные платежи, подтверждающие реальную работу компании: оплату аренды, канцелярских товаров, рекламы и продвижения в интернете. Налоги и обязательные выплаты. Вовремя уплачивайте налоги и страховые взносы, сдавайте декларации и сразу оплачивайте исполнительные листы. Гасите штрафы и пени без задержек — определить точную сумму пеней поможет . Вовремя уплачивайте налоги и страховые взносы, сдавайте декларации и сразу оплачивайте исполнительные листы. Гасите штрафы и пени без задержек — определить точную сумму пеней поможет калькулятор Точка Банк Зарплата и внутренние обязательства. Платите зарплату сотрудникам в оговорённые даты и не допускайте формирования задолженностей.

Комментарий эксперта Часто банки сами помогают бизнесу снижать риски по 115‑ФЗ. Например, в Точка Банке встроенные инструменты интернет‑банка сообщат о неблагонадёжном контрагенте или рисковой операции ещё до отправки платежа. А дашборд на главной покажет уровень риска по счёту и даст рекомендации, что улучшить. Валерия Котовская Эксперт Точка Банка

Можно ли пользоваться заблокированным счётом

Если ФНС заблокировала счёт и списала конкретную сумму по поручению налогового органа, остаток денег не освобождается автоматически. Приостановление снимут только после того, как из ФНС поступит решение об отмене. До этого момента остаток на счёте остаётся заблокированным.

Но даже в этом случае счёт продолжает работать: деньги на него поступают, а часть платежей проходит — по правилам абзаца 3 пункта 1 статьи 76 НК РФ. Остальные расходы оплатить не получится.

Действует общее правило статьи 855 ГК РФ: списания с заблокированного счёта идут только на определённые расходы и строго по очереди. Порядок такой:

По исполнительным документам — возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, и взыскание алиментов. По исполнительным документам — зарплата и выплата выходных пособий, вознаграждения авторам. По платёжным документам — зарплата, по поручениям налоговых органов — налоги и сборы, по поручениям органов контроля за взносами — страховые взносы. По исполнительным документам — другие денежные требования. По другим платёжным документам — в порядке календарной очерёдности.

Можно ли открыть новый счёт, пока текущий заблокирован

Открыть новый расчётный счёт при заблокированном технически возможно, но практически бесполезно.

Если блокировку наложила ФНС, банк обязан проверить наличие действующих решений о приостановлении операций через сервис ФНС. Новые расходные операции по вновь открытому счёту будут заблокированы так же, как и по старому (письмо ФНС от 17.04.2024 №ЗГ-2-8/6033@).