Регистрация в ЕИС для участия в госзакупках: пошаговая инструкция для поставщиков

Участие в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ начинается с регистрации в ЕИС. Разбираем по шагам: c чего начать, как пройти процедуру и какие нюансы ждут вас на каждом этапе.

Коротко Процесс регистрации занимает в среднем 7–10 дней, но если заранее подготовить документы и настроить компьютер, будет быстрее.

Регистрация в ЕИС даёт доступ к торгам по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ. Главное — подготовить усиленную квалифицированную подпись руководителя и подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

Что такое ЕИС и зачем нужна регистрация

ЕИС (Единая информационная система) — это главный портал госзаказа. На сайте zakupki.gov.ru заказчики размещают извещения, проекты контрактов, отчёты, а поставщики отслеживают актуальные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Главная цель — сделать госзакупки прозрачными, проконтролировать расходование бюджета и привлечь новых исполнителей. Система нужна заказчикам, поставщикам и органам контроля. Здесь представлены разделы: закупки, планирование, контракты и договоры, организации, мониторинг и отчётность, контроль и аудит, документы.

Вот как выглядит стартовая страница

Кому нужно регистрироваться в ЕИС

Участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ вправе только компании и предприниматели, зарегистрированные в ЕИС. Процедура обязательна и бесплатна для всех юрлиц, ИП, физлиц и самозанятых — и действует бессрочно.

Что даёт регистрация в ЕИС поставщику

Поставщику открывается полный цикл участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: от мониторинга извещений и детального анализа конкурсной документации до выхода на федеральные электронные торговые площадки.

После регистрации пользователь может направлять заявки на интересующие тендеры, а после победы — передавать закрывающие документы и вести претензионную переписку.

Что нужно для регистрации в ЕИС

Рассмотрим четыре обязательных элемента.

Электронная подпись (КЭП)

Подпись придаёт документам юридическую силу. Её оформляют в аккредитованном удостоверяющем центре на руководителя компании или на самого ИП.

Подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»

Процедура привязана к порталу «Госуслуги». Руководитель подтверждает личность, создаёт карточку организации. После проверки данных появится доступ к регистрации в ЕИС.

Данные компании или ИП

Потребуются актуальные сведения из ЕГРЮЛ — для юридических лиц или ЕГРИП — для ИП: полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, паспортные данные руководителя и лица, которое будет работать по доверенности.

Система сверяет данные с реестрами ФНС — при расхождениях последует отказ.

Настройка рабочего места

Для корректной работы с электронной подписью на торговых площадках и в ЕИС нужно последовательно настроить компьютер. Весь процесс состоит из четырёх шагов.

1. Установите криптопровайдер

Криптопровайдер — это программа, через которую браузер может распознать вашу электронную подпись на токене или флешке. Чаще всего используют КриптоПро CSP. Скачайте дистрибутив с сайта производителя и установите его на компьютер

2. Установите браузерный плагин

Плагин (расширение) нужен, чтобы подписывать документы на сайтах. Установите КриптоПро ЭЦП Browser Plugin с официального сайта КриптоПро. После установки перезагрузите компьютер.

3. Настройте браузер

Не все браузеры работают с электронной подписью. На сегодняшний день рекомендованы Яндекс. Браузер, Chromium-Gost или Спутник — они поддерживают протоколы безопасности с использованием российских криптографических стандартов.

4. Установите личный сертификат

Сертификат электронной подписи нужно «добавить»:

откройте панель управления и нажмите «КриптоПро CSP»;

перейдите на вкладку «Сервис», нажмите «Установить личный сертификат»;

укажите путь к файлу сертификата и выберите ключевой контейнер, нажав кнопку «Обзор».

Пошаговая инструкция регистрации в ЕИС

Регистрация проходит в шесть этапов.

Шаг 1. Выпуск электронной подписи

УКЭП на руководителя организации или ИП оформляют в удостоверяющем центре ФНС России — это бесплатно. Сотрудники и иные физические лица также могут получить УКЭП в ФНС, но для подписи документов от имени компании им потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Кстати, коммерческие удостоверяющие центры больше не выпускают УКЭП на юридических лиц, они оформляют подписи только на физических лиц, то есть на сотрудников.

Шаг 2. Регистрация руководителя на «Госуслугах»

Процесс начинается не в ЕИС, а на портале «Госуслуги». Подтверждённая учётная запись нужна руководителю, ИП или самозанятому. Подтверждайте личность через центр обслуживания (МФЦ).

Шаг 3. Создание учётной записи организации или ИП

На «Госуслугах» нужно создать карточку самой организации или ИП. Для этого в личном кабинете в разделе «Учётные записи и роли» создайте организацию и внесите необходимые данные: ИНН, ОГРН и другое. Система проверит информацию через налоговую.

После подтверждения учётной записи вход через «Госуслуги» выполняется по электронной подписи. В списке нужно выбрать наименование своей организации.

Шаг 4. Вход в ЕИС и создание профиля участника закупок

Вход в ЕИС выполняется через кнопки «Личный кабинет» → «Личный кабинет участника закупок». Далее система перенаправит вас на «Госуслуги» для авторизации. После первого входа потребуется создать профиль участника закупок: указать роль «Поставщик», подтвердить согласие с правилами работы и заполнить базовые сведения.

Шаг 5. Заполнение данных поставщика

В профиль необходимо внести развёрнутую информацию: юридический и фактический адрес, контактные данные, коды ОКВЭД, реквизиты, информацию о банковских счетах.

Часть данных может подтянуться автоматически из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но лучше всё перепроверить и отредактировать при необходимости. От полноты и корректности этого раздела зависит ваш допуск к закупкам.

Шаг 6. Подписание и отправка заявки

Сформируйте заявку на регистрацию, проверьте все данные, подпишите УКЭП руководителя и отправьте. Проверка занимает до одного рабочего дня. После одобрения профиль активен — участвуйте в закупках.

Аккредитация на электронных площадках после регистрации

Отдельная аккредитация на федеральных площадках не требуется. Информация об организации автоматически подтягивается из ЕИС.

Когда поставщик регистрируется в ЕИС, его данные попадают в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). Федеральные площадки, работающие по 44-ФЗ и 223-ФЗ, имеют доступ к этому реестру. Соответственно, регистрация в ЕИС даёт автоматический доступ — дополнительные проверки не требуются. Вам достаточно войти на ЭТП и авторизоваться через «Госуслуги».

Автоматический доступ поставщик получает на восемь федеральных площадок в секции 44-ФЗ: Сбербанк-АСТ, РТС-Тендер, ТЭК-Торг, Росэлторг, Заказ.РФ, Фабрикант, Российский аукционный дом (РАД), ЭТП Газпромбанк (ЭТП ГПБ).

С закупками по 223-ФЗ ситуация иная. На некоторых площадках доступ к коммерческим секциям автоматический — достаточно авторизации через «Госуслуги». Но на некоторых ЭТП требуется прохождение аккредитации и предоставление пакета документов для конкретных секций. Рекомендуем проверять условия доступа на каждой площадке до подачи заявок.

Сроки регистрации в ЕИС

В среднем регистрация занимает 7–10 рабочих дней. Если ни на одном из этапов не будет задержек, то можно уложиться даже в один рабочий день. Лучше начать заранее, чтобы не упустить срочные торги.

Оформление электронной подписи и настройка компьютера. От одного до трёх дней. Сюда входит выпуск сертификата в удостоверяющем центре и установка необходимого ПО: криптопровайдера, плагинов и браузера.

Регистрация руководителя на «Госуслугах». До пяти дней. Если учётной записи нет, то основное время уходит на подтверждение личности через центр обслуживания (МФЦ). Сама процедура занимает 10–15 минут, но нужно спланировать свой визит.

Создание карточки организации на «Госуслугах». До пяти дней, но обычно быстрее. Система проверяет данные через налоговую службу.

Внесение данных в ЕРУЗ. До пяти рабочих дней. После подачи заявки в ЕИС информация проходит проверку. На практике часто хватает одного дня, но закладывайте максимум.

Доступ к электронным площадкам. Один день. После регистрации в ЕИС аккредитация на федеральных площадках происходит автоматически при первом входе.

Регистрация в ЕИС для ИП и юридических лиц: отличия

Процедура регистрации для ИП и юрлиц похожа. Главное отличие — количество документов и дополнительно создание профиля организации для юрлица.

Регистрация ИП

ИП регистрируется в ЕИС как физическое лицо, но с указанием статуса предпринимателя. Учётная запись на «Госуслугах» создаётся на самого ИП — она является и личной, и предпринимательской. Подтвердить личность нужно лично в МФЦ. ЭП также выпускается на самого ИП.

Регистрация юридического лица

У юридического лица процесс немного сложнее. Сначала руководитель регистрируется на «Госуслугах» как физическое лицо и подтверждает учётную запись. Затем в личном кабинете создаётся профиль организации, куда вносят основные данные. Электронная подпись оформляется на руководителя.

Добавление сотрудников и доступов

После регистрации в ЕИС можно добавлять сотрудников и делегировать им права. Для этого в личном кабинете ЕИС создают учётные записи сотрудников, где назначают роли. Это может быть администратор с возможностью подписывать дополнительные соглашения и другие документы.

Каждому такому сотруднику потребуется:

подтвеждёння учётная запись на «Госуслугах»;

своя УКЭП;

машиночитаемая доверенность (МЧД) — без неё подписать документы в ЕИС и на ЭТП будет невозможно.

Регистрация в ЕИС по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ: есть ли разница

Для поставщика разницы нет. Достаточно одной регистрации в ЕИС, чтобы участвовать в торгах по обоим законам. По 223-ФЗ может потребоваться лишь дополнительная аккредитация в некоторых секциях:

Различия касаются только интерфейсов ЭТП и их коммерческих секций, то есть перечень требуемых документов может отличаться. Например, на одних электронных площадках запросят стандартный пакет документов, а на других — дополнительно потребуют анкету или заявление.

ВАЖНО Для заказчиков разница есть. Им нужно регистрироваться в личном кабинете того закона, по которому они планируют проводить закупки.

Почему могут отказать в регистрации

Регистрация в ЕИС не всегда проходит гладко.

Ошибки в данных

Несовпадение информации, указанной в заявке, с данными в ЕГРЮЛ или ЕГРИП — одна из самых частых причин. Ошибка может быть любой: некорректный ИНН, ОГРН, юридический адрес или опечатка в названии организации. Проверьте все данные перед подачей.

Проблемы с электронной подписью

ЕИС проверит подпись по трём параметрам: сроку годности, аккредитации центра, соответствию техническим требованиям.

Некорректная учётная запись «Госуслуг»

Любая учётная запись должна быть подтверждённой. Кроме того, данные должны совпадать с информацией, которую вы укажете в заявке или которая указана в сертификате электронной подписи. Из-за расхождений система откажет.

Частые ошибки при регистрации в ЕИС

Вот с чем участники чаще всего ошибаются.

Неправильная настройка компьютера

Для работы с ЕИС нужен браузер, который поддерживает определённые протоколы безопасности, а также установленный КриптоПро и плагины. Если что-то отсутствует или настроено неверно, система выдаст ошибку или не откроет страницы.

Ошибки в документах

Данные в заявке на регистрацию должны совпадать с информацией из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, название и основные данные организации — введены верно. Любая опечатка может привести к возврату заявки.

Отсутствие прав у пользователя

Регистрацию может пройти только руководитель организации. А уже после завершения он может назначить роль, например «Уполномоченное лицо», руководителю тендерного отдела или своему заместителю для дальнейших операций в ЕИС. Если пользователь заходит в систему, но не может ничего сделать, значит, у него нет нужных прав.

Что делать после регистрации в ЕИС

Поиск закупок. Зайдите в раздел «Закупки» и настройте фильтр под свой профиль: по отрасли, региону, сумме. Но это не обязательно, так как вручную отслеживать новые тендеры достаточно сложно: удобнее пользоваться агрегаторами, которые собирают подходящие предложения. Например, сервис Поиск закупок от Точка Банк собирает тендеры на 600+ ЭТП, а также помогает с проверкой контрагентов.

Проверка входа на ЭТП и аккредитация по 223-ФЗ. Выделите время и зайдите на все федеральные ЭТП. Проверьте, работает ли вход по 44-ФЗ, не нужна ли дополнительная аккредитация по 223-ФЗ или оплата тарифа для отдельных секций. Лучше сделать это заранее, чтобы в случае технических неполадок участие в тендере не оказалось под угрозой.