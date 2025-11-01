Реестр недобросовестных поставщиков: что это и как в него не попасть

На сайте ЕИС «Закупки» есть реестр недобросовестных поставщиков. В нём Федеральная антимонопольная служба собирает сведения об участниках закупок, которые не исполнили свои контракты. Этот список дисциплинирует поставщиков и ограждает заказчиков от ненадёжных партнёров.

Коротко Нарушителей отправляют в РНП на два года. В это время они не могут участвовать в других закупках. Чтобы включить поставщика в РНП, заказчик направляет обращение в ФАС. Если ведомство подтверждает нарушение, то добавляет сведения в реестр.

Всех исполнителей, которые нарушат условия госконтракта или вообще откажутся его подписывать, включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Что такое реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

Определение РНП в закупках

Реестр недобросовестных поставщиков — это чёрный список, в который попадают поставщики — нарушители закупок. Сведения в реестре находятся в открытом доступе, поэтому любую компанию или ИП можно проверить на благонадёжность по поиску.

Сведения в РНП актуальны два года

Нормативная база: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Сведения о нарушителях по госконтрактам 44-ФЗ и по договорам 223-ФЗ заносят в отдельные реестры. Данные в них собирает и выкладывает в общий доступ Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Информация о том, как формируются реестры и как пользоваться данными из них, приведена в законах:

Сведения о том, как правильно передать информацию о нарушителе, в какие сроки это сделать и как оспорить включение в реестр, можно найти:

В этой статье Точка Банк расскажет об основных нормах из этих законов, которые будут полезны и поставщикам, и заказчикам.

За что поставщика включают в РНП

Основания по 44-ФЗ

В реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ включают поставщиков госконтрактов в двух случаях:

Если они уклоняются от заключения контракта. В реестр попадут не только победители торгов, которые не подписали контракт вовремя, но и те, кто не предоставил обеспечение по сделке.

Если они не выполняют условий контракта. Включают в реестр и за серьёзные нарушения. Например, если исполнитель не выполнил работы в срок или закупил товары не по техзаданию. В таких случаях заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке или по решению суда.

Основания по 223-ФЗ

Исполнители могут попасть в реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ по следующим причинам:

Если они уклоняются от заключения договора. Чтобы попасть в реестр, достаточно не подписать договор, выложить его не вовремя, не подготовить для заказчика банковскую гарантию или деньги в обеспечение.

Если договор расторгнут по решению суда. Заказчик по 223-ФЗ может обратиться в суд с просьбой расторгнуть договор из-за нарушений договора. И если суд признает вину исполнителя, его включат в реестр недобросовестных поставщиков.

Последствия попадания в РНП

Включение в реестр недобросовестных поставщиков — это не формальность. Оно ведёт к серьёзным последствиям для поставщика.

Ограничения для участия в закупках

Реестр — это как скамейка штрафников. Поставщиков, которые в него попадают, не допускают до участия в закупках два года. Если в это время они подадут заявку, её отклонит электронная торговая площадка, на которой проходят торги.

Финансовые последствия

Если поставщик рассчитывал на новые контракты, ему придётся пересматривать свою работу на ближайшие два года.

Бывают компании и ИП, которые полностью зависят от госконтрактов. Например, дорожные компании или строители, которые специализируются на капремонтах. Для них включение в реестр — это прямая угроза бизнесу.

Репутационные риски

Попадание в чёрный список всегда сказывается на репутации. Многие компании перед заключением нового договора проверяют, нет ли их будущих партнёров в реестре. Ведь мало кто из бизнеса хочет работать с нарушителями.

Если однажды попасть в реестр недобросовестных поставщиков, то эта информация навсегда останется в открытых источниках.

Но это не всегда сказывается на репутации и в будущем мешает заключать новые контракты, ведь иногда ошибки бывают техническими, например при подписании контракта.

Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Порядок включения в РНП по 44-ФЗ

Роль заказчика и ФАС

Включать поставщика в реестр или нет, решает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но сведения о нарушении ей передаёт заказчик. Для этого он заполняет специальное обращение.

О том, как передать сведения, написано в правилах ведения реестра. По 44-ФЗ их устанавливает Постановление Правительства №1078, по 223-ФЗ — №1211.

Сроки и процедура рассмотрения дела

Сроки, в которые заказчик должен сообщить в ФАС о нарушениях поставщика, зависят от ситуации:

Если у заказчика на руках решение суда — два рабочих дня.

Если поставщик уклонился от контракта — один рабочий день.

Исключение: если торги проводятся в формате закупки. Это закрытый конкурс, на который заказчик приглашает ограниченный круг участников. В этом случае у него есть два рабочих дня, чтобы передать сведения в ФАС.

Если поставщик нарушает контракт, и из-за этого заказчик отказывается от него в одностороннем порядке, — два рабочих дня.

Дальше работу продолжает ФАС. Служба проверяет обращение в течение пяти рабочих дней, и если находит основания, то включает поставщика в реестр в течение трёх рабочих дней.

Этап включения в РНП Срок Заказчик передаёт информацию ФАС 1 или 2 рабочих дня ФАС принимает решение 5 рабочих дней ФАС включает нарушителя в реестр 3 рабочих дня

Какие сведения вносятся

О поставщике, которого включили в реестр, будет видна следующая информация:

Название и ИНН самой компании.

Ф.И.О. гендиректора и учредителей, которые оказывают влияние на бизнес. Их добавляют для того, чтобы руководители компании не смогли обмануть систему — открыть новую компанию и брать госзаказы на неё.

Номер записи в реестре участников закупок.

Идентификационный код закупки.

Дата внесения сведений в РНП.

Если за два года, пока компания числилась в реестре недобросовестных поставщиков, у неё сменился собственник, то данные в реестре обновятся. Теперь там будет указано имя нового владельца. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Отличия РНП по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ можно попасть за невыполнение условий контракта и за уклонение его подписания. А в реестр по 223-ФЗ попадают ещё и за отказ подписать контракт и в случае, когда договор расторгнут в суде.

Ещё одно отличие — это использование сведений из реестров. Когда заказчики рассматривают заявки по 44-ФЗ, они учитывают только информацию из своего реестра по 44-ФЗ. А по заявкам 223-ФЗ можно проверять оба реестра.

ПРИМЕР Если в конкурсе по 223-ФЗ участвует поставщик, который включён в РНП по 44-ФЗ, его заявку можно отклонить.

Как не попасть в РНП

Чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, в первую очередь нужно внимательно относиться к условиям госконтракта. Нельзя нарушать сроки или выполнять работу некачественно, игнорируя прописанные требования.

Но есть и другие советы бизнесу — о них ниже.

Совет 1: правильно и вовремя подготовьте документы

Необходимо заранее внимательно изучить условия контракта и понять, что от вас требуется. Например, для конкурса или аукциона на подписание контракта или составление протокола разногласий отводят пять рабочих дней, а для запроса котировок — всего один.

Когда сдаёте товар или работы, проверьте, чтобы у вас были оформлены все документы, чтобы пройти приёмку.

Совет 2: заранее продумайте обеспечение

Прежде чем приступить к исполнению госконтракта, его нужно обеспечить. Это значит, что нужно оставить залог как подтверждение того, что вы точно выполните свои обязательства.

Если у вас нет личных денег, которые можно оставить как обеспечение, нужно получить банковскую гарантию. И лучше подготовиться к этому заранее.

Важно: помните, что если во время конкурса или аукциона вы предложите цену на 25% ниже начальной минимальной цены, обеспечение придётся увеличить в полтора раза.

Совет 3: задайте уточняющие вопросы

У участников закупок есть право на уточняющие вопросы заказчику. Попросить разъяснения можно даже после победы, пока контракт ещё не подписан.

Лучше воспользоваться этим правом и прояснить все непонятные моменты. Иначе, если в ходе исполнения контракта окажется, что вы с заказчиком трактуете пункты по-разному, это будет стоить вам денег и репутации.

Совет 4: не откладывайте ничего на последний момент

Не тяните с подписанием контракта или сдачей работ. Бывает всякое: может сломаться компьютер или случайно обнаружится, что у вас просрочена электронная подпись. Вдвойне обидно получать наказание за то, чего можно было легко избежать.

Что делать, если внесли в РНП

Если вы как исполнитель допустили нарушения, то придётся смириться с тем, что на ближайшие пару лет госконтракт не заключить. Но бывает и такое, что в реестр включают по ошибке. Например, если из-за сбоя в информационной системе подписанный контракт не подгрузился вовремя. В этом случае решение можно оспорить через суд.

Порядок обжалования

Шаг 1: Соберите документы

Подойдут любые доказательства вашей невиновности. Возможно, вы переписывались с заказчиком перед подписанием контракта, и из переписки видно, что вы заинтересованы в контракте.

А может быть, вы ещё до аукциона или конкурса отправляли запросы производителям о том, есть ли у них нужный товар в наличии и как скоро они его поставят.

Шаг 2: Подайте заявление в суд

К заявлению приложите все документы. Отправить заявление нужно не позднее трёх месяцев с даты включения в реестр.

Шаг 3: Сообщите ФАС о решении суда