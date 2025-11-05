Импорт товаров из Казахстана в Россию

Импортировать товары из Кахастана проще, чем из стран, не входящих в ЕАЭС. Расскажем, как импортировать казахские товары, уплачивать налоги, что и на каком транспорте можно привезти в Россию для перепродажи.

Коротко При импорте из Казахстана не нужно платить таможенные пошлины, НДС уплачивают после принятия товаров к учёту в налоговую. Компании проходят валютный контроль даже при расчётах в рублях. Кроме местных товаров, в Казахстане можно закупать продукцию для параллельного импорта.

С чего начать торговлю с Казахстаном

Найти продавца в Казахстане можно на выставке или ярмарке. Подходящий способ для тех, кто выстраивает партнёрские отношения через личное общение. К тому же там можно наглядно ознакомиться с продукцией, изучить документы и сертификаты производителя. Въехать в Казахстан разрешено по внутреннему паспорту, находиться там можно 90 дней в течение полугода.

Поставщика можно найти на любой из площадок:

Factories.kz

Orgpage.ru

Manufacturers.ru

ОптЛист

Проверить поставщика можно на сайте Минфина Казахстана.

Основной документ для сделки — внешнеторговый контракт, в котором закрепляются её цена и условия, обязанности сторон, срок действия договора, банковские реквизиты и так далее.

Налогообложение товаров при сделках с Казахстаном

НДС при импорте

Обычно декларант должен уплатить НДС в пользу таможни на импортируемый товар к моменту его пересечения границы. Но со странами, входящими в ЕАЭС, действуют иные правила:

НДС нужно платить не таможне, а налоговой по месту учёта.

Налоговая база определяется не во время перевозки товара через границу, а при его принятии к учёту.

Размер НДС рассчитывается от цены сделки по договору и акцизам, если ими облагается груз. Если продукцию купили за иностранную валюту, то декларант должен пересчитать её в рубли по курсу, который действовал на дату принятия груза к учёту.

Платить НДС нужно до 20-го числа следующего месяца после того, когда ввозимую продукцию приняли на учёт.

Груз, импортируемый из Казахстана, облагается ставками НДС в размере 20%, 10% и, в некоторых случаях, 0%. Если товар приобретён у российского продавца, но перевозится через территорию другого государства ЕАЭС, то налогом он не облагается.

ПРИМЕР ООО «Азиатские ковры» ввозит ковры из казахского Павлодара и ставит их на учёт 29 сентября. На товары действуют ставки НДС 20%, налог импортёр должен заплатить до 20 октября. Также ООО «Азиатские ковры» закупает краску для ковров из Барнаула. Компания решает объединить доставку двух партий груза. Сначала грузовой автомобиль едет из Барнаула с краской в Павлодар. Там на него загружают партию ковров, и они едут в Омск, где и находится магазин ООО «Азиатские ковры». За краску компания налог платить не будет, поскольку купила его у российского производителя и только перевезла через территорию Казахстана.



Если компания на ОСНО, заплатила НДС при импорте, можно получить налоговый вычет. Для этого продукция должна быть отражена в учёте и использоваться в операциях, облагаемых НДС. Организация при этом должна подать заявление о ввозе и декларацию по косвенным налогам, о которых расскажем далее.

Налоговые документы при ввозе из ЕАЭС

Импортёр должен сдать в налоговую по месту учёта документы:

Заявление о ввозе товаров — специальную форму отчёта, утверждённую для импорта из стран ЕАЭС. Заполнять по форме, оформлять в четырёх бумажных и одном электронном экземпляре в налоговом органе.

Декларацию по косвенным налогам по форме из Приказа ФНС РФ от 27.09.2017 №СА-7-3/765@

Внешнеторговый контракт, транспортные документы, выписки из банка, агентские договоры и другие документы, которые подтверждают информацию о продавце, цену товара, уплату НДС и так далее.

Валютный контроль

Резиденты РФ должны проходить валютный контроль даже при торговле с организациями из стран ЕАЭС. Он распространяется даже на рублёвые сделки. Точка Банк рассказывал о том, как перевести деньги в Казахстан поставщику.

Компания должна зарегистрировать внешнеторговый договор с казахским продавцом в банке, если сумма сделки превышает 3 млн ₽. Если контракт в иностранной валюте, то её нужно пересчитать в рубли. Курс определяется в день подписания последнего документа.

Российская компания должна подать в банк внешнеторговый договор, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы, платёжное поручение и так далее. Банк по ним убедится в реальности сделки.

Что импортировать в Россию

В России можно продавать различные товары из Казахстана:

Продукты . Большим спросом пользуются мясные деликатесы, особенно конская колбаса, и молочная продукция, например тан. Кроме них в России можно продавать сладости, чай, макароны, органические продукты.

Текстильные и кожаные изделия . Казахские ковры и текстиль из натуральных материалов подойдут для продажи на маркетплейсах и в обычных магазинах. В Казахстане развита кожевенная промышленность, много заводов по изготовлению кожаной обуви, сумок и других изделий.

Минеральные удобрения . Удобрения для сельскохозяйственной отрасли — основное направление импорта из Казахстана. Можно закупать партии целыми вагонами для продажи российским компаниям или сконцентрироваться на небольших поставках для торговли с физическими лицами.

Драгоценности . Из серебра и золота, добытых в Казахстане, делают ювелирные украшения, которые пользуются спросом в нашей стране.

Металлы. В соседнем государстве добывают не только серебро с золотом, но и другие цветные и чёрные металлы.

Как работает параллельный импорт

Из Казахстана в Россию можно импортировать не только локальные товары, но и товары других государств. Например, тех, которые наложили на Россию санкции и перестали поставлять товары. Сейчас товары из этих стран всё равно поставляют, только через третьи страны и без согласия производителей. Это называется параллельный импорт.

Таможенная процедура параллельного импорта стала официальной в 2022 году. Российское правительство вычеркнуло из базы Таможенного реестра интеллектуальной собственности (ТРИС) компании, применившие против отечественного рынка санкции. Теперь российские предприниматели могут сами завозить продукцию в Россию — через посредников в третьих странах. Через параллельный импорт ввозят продукцию не только в Российскую Федерацию, но и в Бразилию, США и другие страны.

ПРИМЕР Теперь «ГазВода» закупает Pepsi в Казахстане, ввозит в РФ через параллельный импорт и продаёт здесь. Правительство и Министерство промышленности вычеркнули PepsiCo, Inc. из ТРИС и добавили в перечень брендов , к которым можно применить параллельный импорт, не боясь санкций со стороны PepsiCo, Inc. До 2022 года магазин газированных напитков «ГазВода» закупал напрямую продукцию Pepsi от производителя. Но компания PepsiCo, Inc. запретила продавать в России свои напитки.

На ввозимые таким образом грузы всё равно нужно оформлять таможенную декларацию, сертификаты соответствия. Декларант должен подтвердить оригинальность товара и уплатить все таможенные платежи (НДС, пошлину и сбор). В ином случае ввоз продукции будет считаться «серым» импортом или контрабандой, запрещёнными в РФ.

Как доставить груз в Россию

У России с Казахстаном самая длинная сухопутная граница — почти 7,6 тыс. км, на протяжении которой располагается 50 пунктов пропуска. Через них груз доставляют автомобильным и железнодорожным транспортом, а по воздуху — самолётом.

Вид транспорта Особенности Автомобиль Автомобилем можно доставить груз до двери. Самый удобный способ, если учитывать развитость транспортных сетей в обеих странах. Не получится перевезти негабаритные грузы. Поезд Транспортировка по железной дороге дешевле остальных способов. Минус железнодорожной доставки заключается в сроках. Продукцию обычно перевозят в 20-, 40-, 45-футовых контейнерах и цистернах. Первые подходят для транспортировки сыпучих грузов, вторые для жидкостей и газов. Самолёт Самая быстрая доставка — от 24 часов. Также у перевозки самолётом самые высокие тарифы. Авиадоставка подходит для хрупких, скоропортящихся и негабаритных грузов.

При импорте грузов можно сочетать между собой все или два вида транспорта. Такая перевозка называется мультимодальной. Например, доставить товар самолётом из Астаны в Москву, а потом перевезти его грузовым автомобилем на склад.

Итоги

В Россию из Казахстана для перепродажи можно привезти: текстиль и кожаные изделия, продукты, драгоценности, чёрные и цветные металлы, минеральные удобрения.

Поставщиков можно выбрать на онлайн-площадках или выставках, проводимых в Казахстане.

Товары легко проходят границу между странами ЕАЭС, в таможню ничего платить не нужно. НДС рассчитывается, после того как компания принимает товар к учёту. Платят его в налоговую, в которой зарегистрирована организация.

При импорте между странами ЕАЭС нужно подать декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров.