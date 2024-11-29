Как перевести деньги в Казахстан из России

По правилам валютного контроля ВЭД-предприниматели из России могут оплачивать товары от поставщиков из Казахстана через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если использовать альтернативные способы для перевода денег за границу, например, «скидывать» через номер карты или телефона, юридическое лицо или ИП может получить штраф от налоговой и блокировку счёта, с которого переводили деньги.
Как сделать перевод в Казахстан из России
В Точке вы можете отправить перевод в Казахстан двумя способами: в тенге и российских рублях.
Переводы из России в Казахстан в тенге
Чтобы рассчитываться с контрагентом в тенге, нужно открыть валютный счёт — его используют для отправки и приёма платежей из-за границы. И пополнить его: для этого обменяйте рубли на тенге по банковскому курсу в интернет-банке.
Затем заполните форму валютного платежа. Для этого в интернет-банке на главной странице перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж». В полях есть подсказки, какую информацию нужно указать. В конце загрузите подтверждающие документы: например, договор или инвойс.
Так выглядит форма валютного платежа в Точке, в том числе для переводов из России в Казахстан
Если сумма обязательств по контракту на импорт равна или превышает 3 миллиона рублей в эквиваленте, а на экспорт — 10 миллионов рублей в эквиваленте и больше, контракт необходимо поставить на учёт.
Переводы из России в Казахстан в российских рублях
Для онлайн-перевода рублей партнёру из Казахстана зайдите в интернет-банк и с главной страницы перейдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию.
Это форма рублёвого перевода за границу в Точке
Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно.
Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс.
Форма для прохождения валютного контроля — добавьте документ, остальное в Точке сделают за вас
Перевод денег в Казахстан из России идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.
Ограничений и лимитов на денежные переводы в Казахстан из России в Точке нет.
Комиссия при переводе рублей в Казахстан начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа.
При переводе тенге к комиссии за валютный контроль добавится ещё и комиссия за валютный платёж.
Переводы в Казахстан через SWIFT
При использовании SWIFT-системы для перевода платежей за границу учитывайте важные нюансы:
- не все банки переводят деньги через эту систему из-за санкций против России;
- зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода;
- в работе системы часто происходят сбои.
Как получить деньги из Казахстана
В Точке вы можете получить рубли и тенге от партнёра из Казахстана.
Чтобы вы получили рублёвый перевод, иностранному контрагенту нужно:
- уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;
- открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
- конвертировать тенге в рубли и положить их на свой счёт;
- отправить рубли по реквизитам вашего счёта.
Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.
Контрагент может перечислить тенге на ваш валютный счёт. Сначала деньги зачислятся на транзитный валютный счёт, и банк попросит предоставить документы, подтверждающие, что сделка законна. Это нужно сделать в течение 15 рабочих дней с момента поступления денег на транзитный счёт. Банку нужно предоставить договор, инвойс и другие документы, которые относятся к сделке. Также, если платёж стоит на учёте, нужно указать уникальный номер контракта.
Пока деньги лежат на транзитном счёте, пользоваться ими нельзя. Но после проверки деньги зачислят на валютный счёт, и вы сможете их хранить, перечислять или обменивать на рубли.