Как перевести деньги в Казахстан из России

В Точке можно отправлять рубли не только в Казахстан, но и в другие страны.

Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём платёж на подпись.

А ещё будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы вы избежали штрафа.