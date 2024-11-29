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Как перевести деньги в Казахстан из России

Как выгодно переводить деньги контрагенту в Казахстан из России: инструкция и нюансы, которые нужно учесть, чтобы деньги дошли до получателя.

29.11.2024
6706
6706

Платежи в Казахстан

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Платежи в Казахстан

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По правилам валютного контроля ВЭД-предприниматели из России могут оплачивать товары от поставщиков из Казахстана через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если использовать альтернативные способы для перевода денег за границу, например, «скидывать» через номер карты или телефона, юридическое лицо или ИП может получить штраф от налоговой и блокировку счёта, с которого переводили деньги. 

Ведите ВЭД, а Точка поможет на каждом этапе:
— Подскажем, как составить необходимые документы. Поможем избежать нарушений по валютным контрактам. Сделаем таможенную декларацию под ключ.
— Ответим на вопросы по платежам и изменениям в валютном законодательстве. Переведём платежи в рублях и валюте.

Как сделать перевод в Казахстан из России

В Точке вы можете отправить перевод в Казахстан двумя способами: в тенге и российских рублях.

Переводы из России в Казахстан в тенге

Чтобы рассчитываться с контрагентом в тенге, нужно открыть валютный счёт — его используют для отправки и приёма платежей из-за границы. И пополнить его: для этого обменяйте рубли на тенге по банковскому курсу в интернет-банке. 

Открыть валютный счёт в Точке можно онлайн и бесплатно.
Специалисты подскажут, как правильно заполнить документы по сделке. И будут на связи каждый день с 07:00 до 21:00 по Москве — помогать с любыми вопросами по платежам.

Затем заполните форму валютного платежа. Для этого в интернет-банке на главной странице перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж». В полях есть подсказки, какую информацию нужно указать. В конце загрузите подтверждающие документы: например, договор или инвойс. 

Как перевести деньги в Казахстан из России в банке Точка

Так выглядит форма валютного платежа в Точке, в том числе для переводов из России в Казахстан

Если сумма обязательств по контракту на импорт равна или превышает 3 миллиона рублей в эквиваленте, а на экспорт — 10 миллионов рублей в эквиваленте и больше, контракт необходимо поставить на учёт

Переводы из России в Казахстан в российских рублях

Для онлайн-перевода рублей партнёру из Казахстана зайдите в интернет-банк и с главной страницы перейдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию. 

Как перевести деньги из России в Казахстан в рублях

Это форма рублёвого перевода за границу в Точке

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно. 

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс.

Как перевести деньги в Казахстан для бизнеса и пройти валютный контроль

Форма для прохождения валютного контроля — добавьте документ, остальное в Точке сделают за вас

Перевод денег в Казахстан из России идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

Ограничений и лимитов на денежные переводы в Казахстан из России в Точке нет. 

В Точке можно отправлять рубли не только в Казахстан, но и в другие страны.
Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём платёж на подпись.
А ещё будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы вы избежали штрафа.

Комиссия при переводе рублей в Казахстан начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа. 

При переводе тенге к комиссии за валютный контроль добавится ещё и комиссия за валютный платёж.

Переводы в Казахстан через SWIFT

При использовании SWIFT-системы для перевода платежей за границу учитывайте важные нюансы: 

  • не все банки переводят деньги через эту систему из-за санкций против России;
  • зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода;
  • в работе системы часто происходят сбои.
Переводы в Казахстан через SWIFT

Как получить деньги из Казахстана

В Точке вы можете получить рубли и тенге от партнёра из Казахстана. 

Чтобы вы получили рублёвый перевод, иностранному контрагенту нужно:

  • уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;
  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать тенге в рубли и положить их на свой счёт;
  • отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления. 

Контрагент может перечислить тенге на ваш валютный счёт. Сначала деньги зачислятся на транзитный валютный счёт, и банк попросит предоставить документы, подтверждающие, что сделка законна. Это нужно сделать в течение 15 рабочих дней с момента поступления денег на транзитный счёт. Банку нужно предоставить договор, инвойс и другие документы, которые относятся к сделке. Также, если платёж стоит на учёте, нужно указать уникальный номер контракта.

Пока деньги лежат на транзитном счёте, пользоваться ими нельзя. Но после проверки деньги зачислят на валютный счёт, и вы сможете их хранить, перечислять или обменивать на рубли. 

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Как перевести деньги в Казахстан из России: денежные переводы для юридических лиц в Казахстан — Банк Точка