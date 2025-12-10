Как перевести деньги в ОАЭ: гид для юридических лиц

Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Международные платежи в ОАЭ стали сложнее. Некоторые привычные способы переводов уже не работают, а новые способы требуют внимательности. Особенно это касается расчётов с партнёрами — здесь важно учесть все нюансы, чтобы деньги дошли вовремя и без лишних расходов. Поможем разобраться, как безопасно и законно отправлять платежи в Эмираты и при этом экономить на комиссиях.

Коротко Перевод денег в ОАЭ для бизнеса возможен двумя способами: прямой банковский платёж в рублях или дирхамах или платёж через агента. При сумме контракта свыше 1 млн ₽ потребуются подтверждающие документы. Валютный контроль обязателен для всех переводов. Срок зачисления денег на счёт зарубежного партнёра — от одного рабочего дня.

Банковский перевод денег из России в ОАЭ

Рассказываем, как провести перевод через банк партнёру в Объединённые Арабские Эмираты.

При прямом переводе в рублях заполните платёжное поручение в личном кабинете банка. Укажите реквизиты и назначение платежа. Обязательно напишите в фигурной скобке код ВО. При переводе средств через агента выбирайте в интернет-банке функцию «Платежи через агента».

Если сумма контракта превышает 1 000 000 ₽, к платёжке нужно прикрепить документы: договор, счёт, спецификацию.

Когда сумма обязательств по контракту до 1 000 000 ₽ включительно, банк обычно не требует дополнительных документов. Достаточно кода вида операции, за исключением случаев, когда сделка попадает под действие одного из указов президента РФ с 2022 года.

При сумме свыше 1 000 000 ₽ необходимо предоставить подтверждающие документы: договор или инвойс (счёт-фактуру в международной торговле), акты, товарные накладные и т.д.

Когда сумма сделки при импорте достигает 3 000 000 ₽ и выше, банк ставит контракт на учёт. Для экспортных договоров порог — от 10 000 000 ₽. При постановке контракта на учёт формируется ведомость банковского контроля (ВБК). В этом документе отражаются все операции и подтверждающие документы.

Для учёта подтверждающих документов нужно оформить справку о подтверждающих документах (СПД).

В этом документе отражается информация об исполнении обязательств

В Точка Банке постановка на учёт проходит онлайн: достаточно прикрепить документы в интернет-банке. Специалисты проверят их корректность и поставят контракт на учёт.

Как предприниматели делают переводы сегодня

После введения ограничений на международные расчёты часть банков сократила возможности отправки валютных платежей. Поэтому всё больше компаний выбирают денежные переводы через платёжных агентов. Это безопасно, быстро и соответствует требованиям законодательства РФ.

Юридическое лицо отправляет рубли со своего счёта в российском банке, агент переводит их партнёру в ОАЭ в нужной валюте — долларах, дирхамах или евро. Такой способ снимает большинство технических барьеров и позволяет бизнесу работать без границ.

ПРИМЕР Предприниматель из России решил закупить электронные товары у поставщика из Дубая на сумму 50 000 дирхам. В банке ему предложили провести платёж через агента. Предприниматель оформил заявку онлайн, а банк организовал работу с агентом. Деньги были переведены агенту в рублях, после чего он оплатил счёт от поставщика в ОАЭ в дирхамах. Вся операция заняла три рабочих дня с полным соблюдением требований валютного контроля.

Как это реализовано в Точка Банк

Если у вашей компании уже открыт счёт в Точка Банке, зайдите в интернет-банк, выберите раздел «Платежи» → «Валютные операции» → «Заплатить через агента» .

Затем заполните заявку на подбор агента. Остальное банк возьмёт на себя.

Если вы только планируете работать с партнёрами из Эмиратов, оставьте заявку. Менеджеры подберут оптимальный вариант: прямой перевод или оплату через агента, расскажут о тарифах и сроках.

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Стоимость переводов из России в ОАЭ

Бизнесу важно заранее понимать, во сколько обойдётся перевод денег в Эмираты, — от этого зависит не только скорость сделки, но и реальная выгода для компании.

Что может влиять на цену перевода

Комиссия по тарифу за валютный контроль, если платёж совершается в рублях. При переводах в иностранной валюте есть две комиссии: за валютный контроль и за валютный перевод. Процент за перевод при платежах через агентов. Комиссия банка получателя — возможно, комиссию дубайских банков переложат на отправителя.

Сколько стоит перевод в ОАЭ через Точка Банк

В Точка Банке тарифы прозрачные и легко просчитываются до отправки.

Отправить платёж в валюте — от 0,3% от суммы.

Отправить платёж в рублях — от 0,12%.

Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Срок зачисления — от одного рабочего дня.

Если вы часто работаете с компаниями из ОАЭ, менеджеры Точка Банка помогут подобрать оптимальный формат расчётов. Либо это будет прямой платёж, либо через агентов. Это позволит снизить комиссии и ускорить прохождение платежей.

Как сэкономить на переводах

Выбирайте подходящую валюту. При оплате в дирхамах можно избежать двойной конвертации через доллар.

Проверяйте реквизиты контрагента. Ошибки в реквизитах приводят к тому, что деньги не зачислятся или застрянут.

Консультируйтесь с банком. В Точка Банке помогут рассчитать итоговую стоимость и подобрать оптимальный способ перевода.

Используйте онлайн-банк. В личном кабинете удобно отслеживать статус денежного перевода и текущий курс.

Перед переводом стоит заранее рассчитать комиссии, уточнить сроки и убедиться, что платёж дойдёт вовремя — без сюрпризов и задержек.

Как отправить деньги из ОАЭ в Россию

Чтобы деньги из-за рубежа быстро поступили на счёт в российском банке, важно выбрать надёжный способ перевода и соблюсти требования закона.

Все финансовые операции с партнёрами из других стран проходят через валютный контроль, который подтверждает, что сделка законная.

Рублёвые переводы поступают напрямую на российский счёт получателя без дополнительных промежуточных этапов.

Валютные переводы проходят через специальный транзитный счёт, который автоматически открывается вместе с основным валютным счётом клиента. На этом промежуточном счёте денежные средства хранятся до тех пор, пока владелец счёта не предоставит:

официальное распоряжение о списании с транзитного счёта;

полный пакет документов, подтверждающих законность сделки.

Только после проверки представленных документов и подтверждения законности операции деньги могут быть списаны с транзитного счёта и переведены на текущий валютный счёт.

Что важно учесть во время переводов за границу

Международные денежные переводы требуют внимания к деталям. Ошибка в реквизитах, валюте или документах может задержать платёж или привести к дополнительным расходам. Чтобы расчёты с партнёрами из ОАЭ проходили спокойно, стоит заранее узнать основные нюансы.

1. Проверяйте реквизиты контрагента

Перед отправкой или получением перевода убедитесь, что у вас есть:

полное наименование компании-получателя;

название страны и адрес;

BIC/SWIFT-код банка получателя;

номер счёта получателя;

страна и адрес;

назначение платежа — формулировка должна точно соответствовать договору, инвойсу.

Любая неточность может привести к возврату платежа и дополнительной комиссии.

2. Учитывайте валютное регулирование

Тщательно проверяйте комплект документов перед отправкой платежа. В Точка Банке документы можно отправить онлайн — просто прикрепите файлы в интернет-банке, и специалисты проверят корректность документов за 30 минут.

3. Следите за курсом валют

Лучше уточнять курс дирхама в день перевода на сайте ЦБ. При расчёте через платёжных агентов фиксируйте курс конвертации валюты в договоре.

4. Уточняйте сроки прохождения перевода

Даже при международных переводах деньги обычно доходят в течение 1–3 рабочих дней. Но если банк-получатель находится за пределами Дубая или в другой финансовой зоне, срок может быть дольше.

5. Используйте надёжные каналы связи

При передаче реквизитов или документов контрагенту пользуйтесь только защищёнными каналами: корпоративной почтой или внутренними чатами. Это снижает риск ошибок и утечек данных.

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Комиссии и сроки: сравнение методов перевода

Перед тем как перевести деньги из России в ОАЭ, важно понимать, какие есть варианты, сколько это стоит и как быстро деньги будут зачислены на счёт партнёра в другой стране.

Сравнение способов международного денежного перевода в Эмираты

Способ Комиссия Срок зачисления Особенности Платёж через агентов (в том числе через Точка Банк) От 0,3% в валюте



От 1 рабочего дня Деньги отправляются в рублях, агент за рубежом зачисляет сумму в нужной валюте. Подходит для расчётов с контрагентами в ОАЭ Платёж напрямую От 0,12% в рублях От 1 рабочего дня Деньги поступают напрямую на счёт зарубежного партнёра без посредников

Почему бизнес выбирает Точка Банк

Через Точка Банк можно отправить платежи в рублях или валюте на счёт контрагента за границей.

Преимущества для юрлиц и ИП:

Минимальная комиссия: от 0,3% — в валюте, от 0,12% — в рублях.

Зачисление от одного рабочего дня.

Валютный счёт открывается онлайн.

Документы по ВЭД — договор, инвойс прикладываются онлайн, без визитов в офис.

Подбор оптимального маршрута и способа перевести деньги.

Поддержка при оформлении платёжных поручений и валютном контроле.