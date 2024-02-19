Что такое валютный счёт

Расплачиваться валютой с рублёвого счёта нельзя, поэтому предприниматели открывают счета в иностранной валюте. Такой счёт называется валютным, и с него можно рассчитываться с зарубежными поставщиками и контрагентами.
Раньше открывали счета в основном в долларах и евро, но после введения санкций многие перешли на национальные валюты стран своих контрагентов. С китайскими партнёрами рассчитываются юанями, а с армянскими — драмами.
В этой статье Точка разберёт, в каких ситуациях нужно открывать валютный счёт.
У всех клиентов есть личный валютный помощник, который поможет создать платёж, проверит контракт и подскажет, что нужно поправить.
Зачем нужен валютный счёт
Валютный счёт — это банковский счёт в иностранной валюте, который используют для расчётов с иностранцами.
Согласно закону 173-ФЗ валютный счёт нужен, если предприниматель:
- делает закупки у иностранных поставщиков;
- оплачивает логистические расходы за границей;
- заказывает рекламу своего товара в других странах.
Что такое транзитный счёт и когда он нужен
При зачислении валюты деньги проходят через транзитный валютный счёт. Его открывают автоматически вместе с текущим валютным. То есть предприниматель подписывает документы для открытия валютного счёта, а транзитный счёт банк создаёт по умолчанию.
Когда предпринимателю перевели валюту, сперва она попадает на транзитный счёт. Там она лежит, пока идёт валютный контроль и предприниматель предоставляет подтверждающие документы. Это необходимо сделать в течение 15 рабочих дней после зачисления валюты на транзитный счёт, чтобы не было штрафов.
Пока деньги лежат на транзитном счёте, пользоваться ими нельзя, но после проведения проверок банк зачислит деньги на валютный счёт.
Валютный контроль банка проходят все операции в иностранной валюте, а также любые операции с нерезидентами. По всем сделкам должны быть подтверждающие документы, соответствующие валютному законодательству.
Законодательство периодически меняется, поэтому предприниматели нередко допускают ошибки. Например, не указывают сроки оплаты и исполнения услуг, допускают ошибки в реквизитах или заключают договор от имени физлица, а не компании. За нарушения могут оштрафовать на крупную сумму.
В Точке у каждого клиента есть валютный помощник. Он проверяет платежи и следит за тем, чтобы всё соответствовало законодательству.
Можно ли открыть валютный счёт за рубежом
Предприниматели из России имеют право открыть валютный счёт в зарубежном банке. Это иногда бывает нужно для ведения бизнеса с иностранными партнёрами. Чтобы открыть счёт, нужно прийти в иностранный банк и предоставить документы.
Сотрудники могут спросить, почему именно их страна. Обычно достаточно сказать, что вы работаете с клиентами из этой страны и для расчётов с ними нужен местный счёт. Но иногда в открытии счёта могут отказать — тогда придётся открывать представительство компании в данной стране.