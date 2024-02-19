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Что такое валютный счёт

Если вы работаете с зарубежными партнёрами, нужно открыть валютный счёт. 

15.08.2025
4401
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Ведите международный бизнес с Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Расплачиваться валютой с рублёвого счёта нельзя, поэтому предприниматели открывают счета в иностранной валюте. Такой счёт называется валютным, и с него можно рассчитываться с зарубежными поставщиками и контрагентами.

Раньше открывали счета в основном в долларах и евро, но после введения санкций многие перешли на национальные валюты стран своих контрагентов. С китайскими партнёрами рассчитываются юанями, а с армянскими — драмами. 

В этой статье Точка разберёт, в каких ситуациях нужно открывать валютный счёт.

Платежи за границу легко проводить через Точку. У нас нет минимальной суммы перевода, а на валютный контроль уходит всего 30 минут. 

У всех клиентов есть личный валютный помощник, который поможет создать платёж, проверит контракт и подскажет, что нужно поправить.

Зачем нужен валютный счёт

Валютный счёт — это банковский счёт в иностранной валюте, который используют для расчётов с иностранцами. 

ПРИМЕР
ООО «Серьги» производит украшения. Компания решила выйти на  международный рынок и запустила рекламу, которую увидел магазин в Китае. Они решили закупить крупную партию. 
Китайский бизнесмен готов внести аванс в валюте, но для этого не подойдёт расчётный счёт в рублях. Директору ООО нужно обратиться в банк и открыть валютный счёт в юанях — только после этого он сможет получить оплату.

Согласно закону 173-ФЗ валютный счёт нужен, если предприниматель: 

  • делает закупки у иностранных поставщиков;
  • оплачивает логистические расходы за границей;
  • заказывает рекламу своего товара в других странах.

Сейчас сложности с отправкой долларов и евро: многие банки под санкциями. Отправлять валюту могут единицы.


Единственный выход — перейти на расчёты в национальной валюте. Например, в юанях или тенге — и под них открыть валютные счета.

Ольга Гашанина эксперт по ВЭД в Точке

Что такое транзитный счёт и когда он нужен

При зачислении валюты деньги проходят через транзитный валютный счёт. Его открывают автоматически вместе с текущим валютным. То есть предприниматель подписывает документы для открытия валютного счёта, а транзитный счёт банк создаёт по умолчанию. 

Когда предпринимателю перевели валюту, сперва она попадает на транзитный счёт. Там она лежит, пока идёт валютный контроль и предприниматель предоставляет подтверждающие документы. Это необходимо сделать в течение 15 рабочих дней после зачисления валюты на транзитный счёт, чтобы не было штрафов.

Пока деньги лежат на транзитном счёте, пользоваться ими нельзя, но после проведения проверок банк зачислит деньги на валютный счёт. 

При исходящем платеже транзитный счёт не используют. Если с документами всё в порядке, деньги сразу списывают с текущего валютного счёта. 

Ольга Гашанина эксперт по ВЭД в Точке
ПРИМЕР
ИП продал партию ножниц для стрижки владельцу салонов красоты в Беларуси. 
Путь денег такой: покупатель оплатил ножницы белорусскими рублями → деньги поступили на транзитный счёт продавца → банк попросил его предоставить документы, подтверждающие законность сделки, → ИП предоставил договор, инвойс и закрывающие документы → валютные контролёры банка их проверили → деньги зачислили на текущий валютный счёт продавца.

Валютный контроль банка проходят все операции в иностранной валюте, а также любые операции с нерезидентами. По всем сделкам должны быть подтверждающие документы, соответствующие валютному законодательству. 

Законодательство периодически меняется, поэтому предприниматели нередко допускают ошибки. Например, не указывают сроки оплаты и исполнения услуг, допускают ошибки в реквизитах или заключают договор от имени физлица, а не компании. За нарушения могут оштрафовать на крупную сумму.

Переводите деньги за границу с Точкой

В Точке у каждого клиента есть валютный помощник. Он проверяет платежи и следит за тем, чтобы всё соответствовало законодательству. 

Можно ли открыть валютный счёт за рубежом

Предприниматели из России имеют право открыть валютный счёт в зарубежном банке. Это иногда бывает нужно для ведения бизнеса с иностранными партнёрами. Чтобы открыть счёт, нужно прийти в иностранный банк и предоставить документы. 

Сотрудники могут спросить, почему именно их страна. Обычно достаточно сказать, что вы работаете с клиентами из этой страны и для расчётов с ними нужен местный счёт. Но иногда в открытии счёта могут отказать — тогда придётся  открывать представительство компании в данной стране.

Вопросы по теме

Что такое валютный счёт в банке?

Валютный счёт — это банковский счёт в иностранной валюте, который используют для расчётов с иностранцами. 

В каких валютах можно открыть счёт?

На валютном счёте в Точка Банк можно хранить различные юани, тенге, лиры, белорусские рубли, динары, сомони, сомах, сумах и другие. Актуальный список можно посмотреть здесь.

Как открыть валютный счёт в Точке?

Чтобы открыть счёт, просто оставьте свой номер телефона. Вам перезвонит наш сотрудник. 

Если не хочется ждать звонка, можете позвонить сами по телефону  8 (804) 700 40 31 — и мы всё оформим в режиме реального времени. 

Какие преимущества имеет валютный счёт?

Только с валютного счёта получится работать с валютой и расплачиваться с иностранцами. С рублёвого счёта это сделать нельзя. 

Есть ли ограничения на операции с валютным счётом?

Да, существуют ограничения, зависящие от законодательства страны и политики банка, например на сумму переводов и валютные операции. Но в Точке ограничений по сумме нет.

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Что такое валютный счёт — Порядок открытия счёта в валюте — Банк Точка