Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

Коротко При карго товар зачастую ввозят без деклараций, сертификатов соответствия и безопасности. Компания или ИП могут понести уголовную или административную ответственность. Например, при импорте электроники, товаров для животных их нужно маркировать «Честным ЗНАКОМ» . Так государство видит, что продукция легальная, и разрешает торговать ею в России. Если маркировки нет, юрлицу может грозить штраф до 1 500 000 ₽ . Если перевозчик потеряет или повредит товар в дороге, возместить убытки не получится.

Карго‑доставка грузов — в большинстве случаев нелегальный импорт товаров в Россию без официальных документов. Его используют для небольших партий товаров до 300 килограммов. Перевозчики идут в обход законов, декларируя товары под другими кодами ТН ВЭД, оформляя их на физические лица или на третьи компании, не имеющие фактического отношения к сделке.

Что такое карго-доставка

Карго-доставка — импорт товаров в Россию без таможенного оформления. Считается серым. Этим способом перевозки пользуются компании и ИП, которые хотят сэкономить на таможенных платежах или аренде грузовых мест.

По сути, карго-перевозки нелегальны в России. Товары ввозят в страну без таможенного оформления, под другими названиями или артикулами. Их декларируют на физические лица или подставные компании, которые потом перепродают их конечному владельцу.

Другой вариант — перевозчик завозит большую партию, а декларирует её как маленькую. Раньше такой обход закона срабатывал, поскольку таможенники физически не могли проверить каждую коробку или контейнер и убедиться, что их не обманули. Но в последние пару лет всё изменилось, и теперь задекларировать товар под другим кодом не так просто.

Серой доставкой считается и нелегальный ввоз товаров через страны ЕАЭС. Посредник закупает товар в Китае, завозит его в Казахстан, оформляет на юридическое лицо. После этого товар едет в Россию, но не как китайский, а как казахстанский. Таможенные платежи в этом случае меньше.

При карго владелец груза не арендует весь контейнер — ему нужно заплатить только за часть грузового места. В остальном контейнере перевозчик консолидирует товары от разных поставщиков. Поэтому обычно стоимость карго тарифная: за килограмм (кг) или кубометр (м3) занимаемого места.

ПРИМЕР ИП Петров закупает 20 новых моделей ноутбуков из Китая, чтобы продать их в России. Карго‑оператор декларирует ноутбуки как старые, со слабыми видеокартой и процессором. Цена такого ноутбука в несколько раз меньше, чем у новой модели, поэтому таможенная стоимость ниже. От неё зависят пошлины и налоги, которые тоже меньше. Так ИП Петров экономит на таможенных платежах. Перевозчик оформляет ноутбуки на физлицо Иванова, чтобы тот провёз их как личные. Таможенники не проверяют документы на технику, она не проходит растаможку. Иванов передаёт ноутбуки Петрову, но на них нет сертификатов и других документов по безопасности и гарантии на товар. Поэтому он не может продавать технику официально в магазине или на маркетплейсе.



Этапы карго-доставки

Есть три основных этапа – как работает карго.

Подготовка груза. Задача карго-перевозчика — перед отправкой собрать все товары на складе, консолидировать их, правильно упаковать. Упаковка должна быть крепкой, чтобы товар не пострадал при доставке. Транспортировка. Карго-оператор организует перевозку груза до места назначения отдельным видом транспорта или несколькими — при мультимодальной доставке. Выбор зависит от маршрута, типа товара, сроков. Посредник должен следить за безопасностью перевозки. Доставка. Клиент получает уведомление о готовности груза и сам груз.

Никаких документальных свидетельств такой перевозки нет: ни пакинга, ни инвойса, ни декларации, ни контракта. Это грозит рисками и при перевозке груза в карго, и при дальнейшей его реализации.

Комментарий эксперта На практике три этапа не всегда есть в карго‑доставке. Часто клиент осуществляет эти этапы сам либо через байера. Карго‑компании занимаются только котированием ставки и перевозкой.

Некоторые карго‑компании заявляют, что могут найти поставщика, подписать с ним договор и официально выкупить товар. Но, как правило, они не предоставляют информацию о реальном производителе и цене товара, являясь по договору поставщиком. Поэтому если для вас в приоритете в работе с посредником прозрачность условий, лучше выбирать компании, которые работают в белую.

Екатерина Круглова Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

Товары для карго

Товары, которые чаще перевозят карго:

Одежда и обувь.

Электроника и аксессуары к ней.

Комплектующие для автомобилей.

Ткани и текстиль.

Пластиковые и деревянные изделия для дома.

На деле лучше не перевозить карго никакие товары.

Мифы о преимуществах карго

Экономия денег

В чём суть мифа: карго-схемы позволяют избежать стандартного таможенного оформления. Посредник уменьшает стоимость товара или классифицирует его как другую продукцию, что позволяет снизить или полностью исключить пошлины и налоги. В результате бизнес платит меньше.

Почему миф: высок риск потери, порчи товара при доставке, конфискации при прохождении через таможню. И ответственности за это карго-оператор не несёт, поэтому убытки будут высокими. Посредник тоже сильно рискует, поэтому услуги его становятся дороже. Хотя отчасти этот миф правдив.

Нет бюрократии

В чём суть мифа: использование карго освобождает бизнес от сложных процедур. Не нужно разбираться в таможенных правилах, искать брокеров, посещать склады, разрабатывать удобный и дешёвый маршрут доставки, искать поставщиков. Это позволяет сосредоточиться на других делах компании.

Почему миф: такое «освобождение» бизнеса от бюрократии на практике может осложнять жизнь заказчика. Подрядчик не отчитывается перед клиентом за работу, не указывает, на каком этапе сейчас груз, когда и как его перевезут через границу. Грузовладелец ничего не знает о своём товаре и его статусе.

Быстрая доставка

В чём суть мифа: оператор доставит груз в два-три раза быстрее, чем при белом импорте. Не нужно проходить таможенные процедуры, искать и бронировать контейнеры или ждать определённый рейс. Маленькие партии проще и быстрее перевезти. Доставка из Китая занимает несколько дней.

Почему миф: на практике 90% карго-операторов не укладываются в заявленные сроки. Получается, что клиент платит за скорость грузодоставки, а она задерживается.

Возможность перевозить очень маленькие партии

В чём суть мифа: с помощью карго выгодно импортировать 5–10 единиц товара в качестве образцов. Ввезти их могут физические лица без уплаты таможенных платежей и налогов.

Почему миф: если таможенники заподозрят, что товар перевозят в коммерческих целях и в обход таможенных правил, то могут его конфисковать или заставить декларировать. С 2025 года ужесточились меры по выявлению серых схем импорта и инспекторы стали тщательнее досматривать физических лиц, их транспорт и багаж.

Недостатки карго-доставки

Нарушения и штрафы

Карго-доставка — это всегда риск. Если таможня заметит нарушения, они могут конфисковать груз, а компанию или индивидуального предпринимателя оштрафовать.

Штрафы могут быть очень большими — до 300 000 ₽ согласно ст. 16.2 КоАП РФ. Если груз задержат на таможне, то банк может заблокировать счета по Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ, а налоговая — провести проверку. За контрабанду или умышленное занижение обязательных платежей в крупных размерах грозит уголовная ответственность.

Отсутствие официальных документов

При карго-доставке часто нет нужных документов. Это проблема, если бизнес планирует торговать с клиентами или на маркетплейсах. Онлайн-площадки требуют документы, включая сертификаты и декларации. Если продавец их не представит, то WB и Ozon заблокируют карточку товара.

Отсутствие компенсации за убытки

Если груз потеряется или повредится при серой транспортировке, карго-компании не возместят убытки. Без договора или страховки добиться компенсации почти невозможно. Это значит, что бизнес теряет деньги и товар.

Отсутствие гарантий и контроля

Карго-компании часто не дают чётких гарантий и не берут на себя ответственность. Нет конкретных сроков доставки, никто не возмещает ущерб. Клиент не может следить за грузом, не знает, где он сейчас и когда прибудет.

Порча товара

Вероятность повреждения груза выше, чем при легальной доставке. Перевозчики набивают фуры, контейнеры коробками с товарами от разных клиентов, стараясь вместить как можно больше. Это основная причина повреждений. Также в мультимодальных перевозках есть риск поломки при перевалке с одного транспорта на другой. Для карго-оператора главное — успеть в короткий срок, поэтому часто он пренебрегает осторожностью.

Стоимость карго-доставки

В отличие от белого импорта стоимость карго зависит от плотности загрузки товара. Чем легче и объёмнее груз, тем дороже перевозка. Также на стоимость могут влиять цена товара, дополнительные услуги компании, способ транспортировки.