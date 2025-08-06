Что такое маркировка EAC и зачем она нужна

Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Расскажем, что значит EAC, на какую продукцию устанавливается маркировка, как получить её и что грозит бизнесу, если он не будет маркировать продукцию.

Определение и значение знака EAC

Знак EAC (Eurasian Conformity) — символ Евразийского соответствия. Им маркируют товары, которые отвечают требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Индивидуальные предприниматели и компании, которые продают товары на территории Евразийского экономического союза, должны обязательно их маркировать. Не важно, производит бизнес продукцию сам или закупает для перепродажи из-за границы. У неё должен быть сертификат или декларация соответствия. Эти документы подтверждают, что товар соответствует требованиям безопасности. Таможенные органы и Роспотребнадзор проверяют, чтобы на продукции была маркировка.

Какие товары нужно маркировать

Маркируют знаком EAC товары, на которые нужно получить декларацию или сертификат соответствия. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 определяет категории товаров для обязательной декларации. Сертификат соответствия нужно получить на продукцию, которая должна соответствовать действующим техническим регламентам.

Обязательно маркировать придётся товары из категорий:

косметика и парфюмерия;

мебель;

детские игрушки;

продукты питания;

компьютеры;

одежда;

обувь;

строительные материалы;

транспортные средства;

химическая продукция и т.п.

Требования к маркировке EAC

Кто и когда маркирует товар

ИП или юридическое лицо должны промаркировать свои товары после того, как получат сертификат или декларацию соответствия.

Как разместить знак EAC

Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 устанавливает обязательные правила, которым должна соответствовать наклейка EAC:

одинаковые длина, ширина и цвет букв;

знак нужно прописывать полностью;

не должно быть закруглений — шрифт строгий;

можно использовать латиницу или кириллицу;

EAC нельзя перекрывать другими элементами;

минимальный размер маркировки 5 мм;

знак должен хорошо читаться.

Как наносить маркировку

Маркировку можно разместить на упаковке, продукции или сопроводительных документах любым способом: наклеить, напечатать или гравировать. Главное, чтобы знак EAC был чётко виден даже после перевозки, хранения и эксплуатации.

Как получить маркировку

Расскажем, как за шесть шагов получить маркировку и промаркировать товар.

Шаг 1: Определить регламенты.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям нужно определить, каким регламентам должна соответствовать их продукция.

ПРИМЕР Если компания хочет продавать дезодорант, то он должен соответствовать ТР ТС-009-2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Шаг 2: Выбрать орган сертификации и подготовить документы.

Бизнес должен выбрать аккредитованный орган сертификации, где будет проходить проверка и тестирование продукции. Чтобы товар забрали на испытания, нужно предоставить документы. Подробный список предоставит орган сертификации, но точно потребуются:

Техническое описание продукции.

Руководство по эксплуатации.

Технические условия и т.п.

Шаг 3: Провести испытания.

Аккредитованные лаборатории проводят испытания на соответствие безопасности, экологичности и другим параметрам, которые предусматривают технические регламенты. Результаты исследования предоставляют в виде протокола.

Шаг 4: Оформить сертификат или декларацию.

Если продукция успешно прошла испытания, то на неё выдадут декларацию или сертификат соответствия.

Шаг 5: Зарегистрировать документы.

Орган сертификации загружает протокол испытаний на сайты Росаккредитации и Евразийской экономической комиссии.

Шаг 6: Нанести знак EAC.

Производитель или продавец могут маркировать товар после того, как протокол появится на сайтах. Обычно его вносят в реестр в течение трёх рабочих дней.

Продукция с неправильной маркировкой или без неё

Ст. 14.46 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил маркировки. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а юридическим лицам в размере от 100 000 до 300 000 рублей. Если значка EAC не будет на продукции либо его внешний вид не соответствует установленным правилам, то таможенные органы могут задержать её. При повторном нарушении таможенники могут конфисковать партию товара или приостановить деятельность до 90 суток. Судопроизводство может затянуться на пару месяцев, и всё это время таможенные органы будут хранить товары у себя на платных складах.

Более серьёзное наказание по той же статье накладывается на ИП и компании, если продукция без маркировки нанесла вред здоровью потребителя или окружающей природе. ИП грозит штраф в пределах 30 000–50 000 руб., ЮЛ в пределах 700 000–1 000 000 руб.

Такие ситуации могут возникнуть, если завозить товары из Китая оптом. Таможенники тщательно проверяют все документы, партии грузов. Если не подготовиться к таможенному контролю, то можно потерять в деньгах и во времени. Избежать проблем ИП и ЮЛ помогут специалисты Точки по ВЭД. Они не только подготовят документы для таможни и промаркируют товары, но и найдут китайского поставщика, проведут оплату и организуют доставку от склада до склада.

В 2025 году появилось несколько нововведений:

ИП и компании должны заплатить пошлину в размере 3 000 руб. за регистрацию документов в ФГИС.

Росаккредитация стала проводить больше выездных инспекций и «тайных покупок», чтобы выявить нарушения в сертификатах и декларациях.

EAC нужно размещать рядом с QR-кодом на товарах, которые подходят под обязательную цифровую маркировку «Честный ЗНАК».

Кратко от Точка Банк

Перед продажей в ЕАЭС товары маркируют знаком EAC. Такая маркировка нужна товарам, получившим сертификат или декларацию соответствия. Это могут быть, например, продукты, парфюмерия, автомобили.

Знак EAC показывает, что товар прошёл испытания и соответствуют установленным требованиям ЕАЭС.

Знак наносят на товар, упаковку или сопроводительные документы по установленным правилам. Например, буквы должны хорошо читаться и быть одного размера.