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Контрактное производство: что это такое и как работает

В Китае можно найти фабрику или завод, которые будут производить товары для российской компании под её брендом.

28.05.2026
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Расскажем, что такое контрактное производство, как найти и выбрать производителя в Китае и с какими рисками может столкнуться бизнес.

Коротко
При контрактном производстве клиент заказывает у производителя товары с названием своего бренда. Это экономит деньги на организации производства, позволяет быстро выпустить товар в продажу и переключить собственные мощности на рекламу и маркетинг.
Китай — популярная страна для контрактного производства. Здесь много фабрик и заводов, на которых изготовить товар будет дешевле, чем в России. Нужно помнить, что китайская продукция должна быть сертифицирована и промаркирована.

Что такое контрактное производство и для чего оно нужно

Контрактное производство — это производство товаров по заказу компании на уже существующем предприятии. 

Представьте: вы хотите торговать определённым товаром, но собственного производства нет. Вы можете заключить контракт с заводом, описать товар и заказать его у производителя.  

Контрактное производство позволяет:

  • Сократить затраты на организацию производства.
  • Быстро начать выпуск продукции.
  • Сосредоточиться на разработке продукта и маркетинге.
  • Избежать проблем, связанных с управлением производственными процессами.

Виды контрактного производства:

  • Производство оригинального оборудования — OEM (Original Equipment Manufacturer). Китайский завод производит товары для разных компаний по своим чертежам и технологиям. Клиент может внести небольшие доработки по дизайну.
ПРИМЕР
ИП находит в Китае производителя стульев. Он заключает с ним контракт на производство стандартных стульев с небольшими отличиями в дизайне. Китайский завод может изготавливать такие же стулья и для других заказчиков, отличаться они будут цветом и брендом. В остальном их технологии производства и конструктивные особенности одинаковые.
  • Производство оригинального дизайна — ODM (Original Design Manufacturer). Китайский завод производит товары для конкретной компании по её разработкам и чертежам. 
ПРИМЕР
Российская компания отправляет заводу в Китае свои чертежи, спецификации, макеты и наработки, чтобы исполнитель изготовил с нуля деревянные стулья. Все права и интеллектуальная собственность на стулья принадлежат российскому заказчику.

В обоих случаях заказчик продаёт продукцию под своим брендом.

Плюсы и минусы контрактного производства в Китае

Преимущества

  • Экономия денег. Производство в Китае обычно дешевле, чем в других странах. Это помогает снизить цену товаров и сделать их более конкурентоспособными. Не нужно открывать собственное производство, арендовать завод или фабрику, выстраивать технологию.
  • Большой выбор фабрик. В Китае тысячи крупных и мелких фабрик, которые специализируются на разных видах продукции. Для контрактного производства можно выбрать ту, которая лучше подходит по качеству и стоимости.
  • Удобная логистика. Если контрактное производство находится в Китае, то доставка товаров в Россию проще и дешевле, чем из других стран.

Минусы и риски

  • Сложно выбрать надёжную фабрику. В Китае много заводов, но не все из них хорошие. Нужно тщательно проверять их репутацию, оборудование и возможности.
  • Риск задержки поставок. Если фабрика сорвёт сроки, заказчик может потерять клиентов. 
  • Сложно контролировать качество. Из-за языкового барьера и различий в стандартах контролировать качество продукции бывает трудно.   
  • Юридические нестыковки. Бывают сложности из-за разных законов между странами.
  • Проблемы с защитой интеллектуальных прав. При ODM-производстве китайский завод может использовать чертежи и разработки российского клиента в своих целях — запустить подобный продукт под своим брендом.
  • Неуникальная продукция. Товары, изготовленные по модели OEM, могут быть идентичными с товарами других брендов, которые также заключили контракт с этим производителем.
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Этапы работы с контрактным производителем из Китая

1. Подготовка технического задания (ТЗ)

В ТЗ заказчик прописывает пожелания по товару: материал, форму, технологию производства, дизайн и другие параметры. По этим чертежам и документам производитель изготовит товар.

2. Поиск и выбор контрактного производителя

При выборе поставщика можно посещать контрактные производства лично. Пользуйтесь этим — сможете лично посмотреть условия производства и пообщаться с производителем.

Работать с контрактным производителем можно напрямую или через посредника —  представителя.  С торговыми представителями лучше не сотрудничать — ищите прямого производителя. Так сэкономите деньги и сможете напрямую вносить все изменения. 

3. Согласование условий и заключение контракта

Составьте подробный контракт с производителем — это поможет в спорах. 

Пропишите все условия, права и обязанности сторон, особенности товара и другие нюансы.

Комментарий эксперта

Рекомендую особенно внимательно отнестись к пункту по интеллектуальной собственности. Часто бывает, что китайцы копируют технологии клиентов и потом выдают за свои. Правильно составленный договор поможет защитить свои права.

Екатерина КругловаЭксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

4. Маркировка

Вся китайская продукция должна быть промаркирована «Честным ЗНАКОМ» до подачи таможенной декларации. Без маркировки таможня не пропустит товар. 

Заказчик должен заказать маркировку в России и отправить её в электронном виде поставщику или перевозчику. Они наклеят её на упаковку или товар до того, как он прибудет на границу.

5. Контроль качества и проверка тестовых образцов

В Китае налажена работа с тестовыми партиями — можно попросить производителя прислать пробную партию с образцами, чтобы проверить их качество и выпустить на рынок. Если всё хорошо, то продукцию можно импортировать и продавать в России.

Как выбрать контрактное производство в Китае

Производителя можно найти на маркетплейсах, оптовых рынках и выставках

Онлайн-площадки подойдут для удалённого поиска. Среди популярных — Alibaba, 1688, AliExpress. Оптовые рынки и выставки нужно посещать лично.

Когда у вас появился пул поставщиков, их нужно проверить на добропорядочность. Проверьте основные моменты: 

  • У завода есть нужные лицензии. ICP-лицензию сайта компании можно проверить на сайте ICP/IP, а бизнес-лицензию фирмы на сайте QCC.
  • Нет действующих судебных дел. Их проверяют на сайте Верховного суда Китая.
  • По адресу производства действительно есть завод или фабрика. Если на общественных картах вместо крупного производства находится маленькое здание, то это повод усомниться в фирме. Возможно, это торговый представитель, а не завод или фабрика.
  • С поставщиком нужно обсудить технологию производства, убедиться, хватит ли ему мощностей, чтобы сделать товар. Хорошо, если производитель уже экспортировал свою продукцию за границу и у него не будет сложностей.

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Контрактное производство: что это и как работает — Точка Банк