Контрактное производство: что это такое и как работает

Расскажем, что такое контрактное производство, как найти и выбрать производителя в Китае и с какими рисками может столкнуться бизнес.
Что такое контрактное производство и для чего оно нужно
Контрактное производство — это производство товаров по заказу компании на уже существующем предприятии.
Представьте: вы хотите торговать определённым товаром, но собственного производства нет. Вы можете заключить контракт с заводом, описать товар и заказать его у производителя.
Контрактное производство позволяет:
- Сократить затраты на организацию производства.
- Быстро начать выпуск продукции.
- Сосредоточиться на разработке продукта и маркетинге.
- Избежать проблем, связанных с управлением производственными процессами.
Виды контрактного производства:
- Производство оригинального оборудования — OEM (Original Equipment Manufacturer). Китайский завод производит товары для разных компаний по своим чертежам и технологиям. Клиент может внести небольшие доработки по дизайну.
- Производство оригинального дизайна — ODM (Original Design Manufacturer). Китайский завод производит товары для конкретной компании по её разработкам и чертежам.
В обоих случаях заказчик продаёт продукцию под своим брендом.
Плюсы и минусы контрактного производства в Китае
Преимущества
- Экономия денег. Производство в Китае обычно дешевле, чем в других странах. Это помогает снизить цену товаров и сделать их более конкурентоспособными. Не нужно открывать собственное производство, арендовать завод или фабрику, выстраивать технологию.
- Большой выбор фабрик. В Китае тысячи крупных и мелких фабрик, которые специализируются на разных видах продукции. Для контрактного производства можно выбрать ту, которая лучше подходит по качеству и стоимости.
- Удобная логистика. Если контрактное производство находится в Китае, то доставка товаров в Россию проще и дешевле, чем из других стран.
Минусы и риски
- Сложно выбрать надёжную фабрику. В Китае много заводов, но не все из них хорошие. Нужно тщательно проверять их репутацию, оборудование и возможности.
- Риск задержки поставок. Если фабрика сорвёт сроки, заказчик может потерять клиентов.
- Сложно контролировать качество. Из-за языкового барьера и различий в стандартах контролировать качество продукции бывает трудно.
- Юридические нестыковки. Бывают сложности из-за разных законов между странами.
- Проблемы с защитой интеллектуальных прав. При ODM-производстве китайский завод может использовать чертежи и разработки российского клиента в своих целях — запустить подобный продукт под своим брендом.
- Неуникальная продукция. Товары, изготовленные по модели OEM, могут быть идентичными с товарами других брендов, которые также заключили контракт с этим производителем.
Этапы работы с контрактным производителем из Китая
1. Подготовка технического задания (ТЗ)
В ТЗ заказчик прописывает пожелания по товару: материал, форму, технологию производства, дизайн и другие параметры. По этим чертежам и документам производитель изготовит товар.
2. Поиск и выбор контрактного производителя
При выборе поставщика можно посещать контрактные производства лично. Пользуйтесь этим — сможете лично посмотреть условия производства и пообщаться с производителем.
Работать с контрактным производителем можно напрямую или через посредника — представителя. С торговыми представителями лучше не сотрудничать — ищите прямого производителя. Так сэкономите деньги и сможете напрямую вносить все изменения.
3. Согласование условий и заключение контракта
Составьте подробный контракт с производителем — это поможет в спорах.
Пропишите все условия, права и обязанности сторон, особенности товара и другие нюансы.
4. Маркировка
Вся китайская продукция должна быть промаркирована «Честным ЗНАКОМ» до подачи таможенной декларации. Без маркировки таможня не пропустит товар.
Заказчик должен заказать маркировку в России и отправить её в электронном виде поставщику или перевозчику. Они наклеят её на упаковку или товар до того, как он прибудет на границу.
5. Контроль качества и проверка тестовых образцов
В Китае налажена работа с тестовыми партиями — можно попросить производителя прислать пробную партию с образцами, чтобы проверить их качество и выпустить на рынок. Если всё хорошо, то продукцию можно импортировать и продавать в России.
Как выбрать контрактное производство в Китае
Производителя можно найти на маркетплейсах, оптовых рынках и выставках.
Онлайн-площадки подойдут для удалённого поиска. Среди популярных — Alibaba, 1688, AliExpress. Оптовые рынки и выставки нужно посещать лично.
Когда у вас появился пул поставщиков, их нужно проверить на добропорядочность. Проверьте основные моменты:
- У завода есть нужные лицензии. ICP-лицензию сайта компании можно проверить на сайте ICP/IP, а бизнес-лицензию фирмы на сайте QCC.
- Нет действующих судебных дел. Их проверяют на сайте Верховного суда Китая.
- По адресу производства действительно есть завод или фабрика. Если на общественных картах вместо крупного производства находится маленькое здание, то это повод усомниться в фирме. Возможно, это торговый представитель, а не завод или фабрика.
- С поставщиком нужно обсудить технологию производства, убедиться, хватит ли ему мощностей, чтобы сделать товар. Хорошо, если производитель уже экспортировал свою продукцию за границу и у него не будет сложностей.