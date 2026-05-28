Контрактное производство: что это такое и как работает

Коротко

Китай — популярная страна для контрактного производства. Здесь много фабрик и заводов, на которых изготовить товар будет дешевле, чем в России. Нужно помнить, что китайская продукция должна быть сертифицирована и промаркирована.



При контрактном производстве клиент заказывает у производителя товары с названием своего бренда. Это экономит деньги на организации производства, позволяет быстро выпустить товар в продажу и переключить собственные мощности на рекламу и маркетинг.