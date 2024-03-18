Расскажем, в каких ситуациях надо ставить контракт на учёт, как это сделать, сколько времени это занимает и почему банк может отказать. Также разберём, что делать, если в контракт на учёте внесли изменения, как перевести контракт из другого банка и снять его с учёта.

Что такое валютный контракт

Валютный контракт — договор, который ИП и ООО из России заключают с зарубежными контрагентами. В этом договоре прописывают главные положения сделки и важные нюансы работы. Например, количество и стоимость товара, условия и сроки его поставки, условия оплаты, ответственность за неисполнение условий договора.

ИП и ООО обычно заключают договор поставки или договор оказания услуг — в зависимости от сути сделки. При заключении международных договоров есть важный момент: надо руководствоваться не только внутренним законодательством стран, но и международными нормами. Поэтому, если предприниматель пишет текст договора сам, ему стоит изучить нормы ЮНИСТРАЛ, УНИДРУА, Инкотермс и Международной торговой палаты.

В каких ситуациях надо ставить контракт на учёт

Некоторые контракты надо регистрировать в банке. Это зависит от условий контракта и от налогового статуса контрагентов. К примеру, на учёт ставят контракты:

между резидентами и нерезидентами;

нерезидентами; для экспортных сделок на 10 миллионов рублей в эквиваленте и больше;

10 миллионов рублей в эквиваленте и больше; для импортных сделок на 3 миллиона рублей в эквиваленте и больше ;

3 миллиона рублей в эквиваленте и больше ; с расчетами через российские или заграничные счета резидентов

с расчётами наличными в разрешенных случаях.

Как узнать сумму сделки в рублях?

Чтобы узнать сумму сделки в рублёвом эквиваленте, нужно перевести сумму сделки в валюте в рубли по курсу Центробанка в день заключения контракта.

Но есть нюансы в определении даты, на которую делается пересчет. Она зависит от того, указана сумма сделки в договоре или нет.

Если сумма сделки определена договором, то пересчет в рубли производится по курсу ЦБ на дату заключения договора. При этом датой заключения считается наиболее поздняя дата - дата подписания или вступления в силу договора. Если эти даты не указаны, датой заключения договора считается дата составления.

Если сумма сделки не прописана в договоре, то пересчет будет производиться на дату заключения дополнительных соглашений или других документов, вносящих изменение в сумму обязательств по договору. Например, это может быть дополнительное соглашение, спецификация или инвойс.

Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке: Если в договоре изначально прописана сумма сделки, и по ней понятно, что контракт надо ставить на учёт, это надо сделать до проведения первого платежа. Или до поставки товара или оказания услуги - в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. А если контракт оформлен без указания суммы, его можно не ставить на учёт, пока сумма обязательств по нему не превысит порог. В случае с импортными контрактами это 3 000 000 рублей в эквиваленте, а в случае с экспортными — 10 000 000.

Есть и исключения. Например, банки не регистрируют контракты, которые достигают предельных сумм, но при этом имеют дополнительные особенности: предприниматель покупает недвижимость или ценные бумаги, работает по трудовому договору, продаёт товар на территории РФ без его вывоза за границу или покупает его на территории РФ у нерезидента.

Если партия товара проходит через границу РФ транзитом, регистрировать контракт тоже не нужно.

Важный момент: даже если контракт не подлежит постановке на учёт, он всё равно проходит валютный контроль.

Как поставить контракт на учёт

Зарегистрировать контракт в банке просто.

Клиенту достаточно предоставить договор в Точку. Мы сами ставим его на учет, а затем сообщим клиенту уникальный номер контракта.

Также нужно приложить сам контракт, который ставят на учёт, дополнительные соглашения и приложения к нему. К кредитному договору, который ставят на учёт, надо приложить график погашения.

Также могут понадобиться обосновывающие документы по сделке, например, инвойс, спецификация, акт или декларация. Сотрудники банка проверяют информацию и ставят контракт на учёт — обычно это происходит в течение 1 рабочего дня.

После того, как контракт зарегистрируют, предпринимателю отправят уникальный номер контракта. По этому номеру можно узнать дату постановки контракта на учёт, регистрационный номер банка и номер филиала, тип контракта и характеристики резидента.

Когда контракт поставят на учёт, по нему нужно будет отчитываться. Для отчётности понадобится справка о подтверждающих документах — СПД. Чтобы её получить, нужно заполнить специальную форму. Если ИП или руководитель ООО не хочет заниматься этим сам, он может заказать СПД в банке. Например, сотрудники Точки могут подготовить такую справку за клиента бесплатно

Почему банк может не поставить контракт на учёт?

В некоторых случаях сотрудники банка проверяют предоставленный договор и сообщают предпринимателю, что контракт не зарегистрировали. Это происходит в нескольких случаях:

Предприниматель попытался поставить на учёт контракт, который не нужно регистрировать. Предприниматель приложил не все документы, необходимые для постановки контракта на учёт. Условия договора не соответствуют требованиям валютного законодательства.

Обычно банки сообщают о том, что контракт не поставили на учёт через смс или пуш-уведомление.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Лучше не откладывать постановку контракта на учёт и подавать заявку в первые же дни. В этом случае, если банк запросит уточняющую информацию или попросит предоставить дополнительные документы, у предпринимателя будет время. А если затянуть с подачей заявки, то в случае возникновения проблем, не будет времени на их решение и предприниматель получит штраф.

После того, как валютный контракт поставили на учёт, предприниматель может запросить у банка ведомость банковского контроля. В Точке клиенты могут сами скачать её в интернет-банке. В ней указывают главную информацию по контракту, например, сумму услуг по договору, все платежи и подтверждающие документы.

Запрашивать ВБК необязательно, но она может пригодиться предпринимателю для сверки учёта по валютным платежам или при переводе контракта в другой банк. Получить ведомость обычно можно в интернет-банке или в чате с сотрудником.

Как правильно изменить контракт на учёте

Если предприниматель зарегистрировал контракт, и после этого изменил текст договора, нужно предоставить в банк дополнительное соглашение, в котором прописано изменение. Это необходимо сделать в течение 15 рабочих дней после подписания такого документа.

Отчитываться в банк нужно только при внесении в договор ключевых изменений. Например, суммы или срока действия договора. К заявлению надо приложить документы, на основании которых предприниматели изменили условия контракта. Обычно это дополнительное соглашение.

Если изменения менее принципиальные, например, один из предпринимателей изменил почтовые реквизиты, можно просто уведомить контрагента по почте с указанием новых реквизитов.

Как перевести контракт из одного банка в другой

Иногда предприниматели принимают решение перевести контракт в другой банк, например, если там оказались более выгодные условия. Для того, чтобы это сделать, надо выполнить несколько шагов:

Снять контракт с учёта. Для этого надо предоставить в банк заявление с указанием уникального номера контракта, который снимается с учета и причину. Они бывают разными. Перевод контракта в другой банк — одна из них. Если есть дополнительные соглашения или другие документы, подтверждающие причину снятия с учёта, их можно приложить. Заполнить заявление о постановке на учёт в новом банке. В него вносят информацию из ВБК: учётный номер контракта, дату постановки на учёт и снятия с учёта, номер предыдущего банка и причину снятия контракта с предыдущего учёта.

После этого сотрудники нового банка проверяют информацию, и контракт ставят на учёт.