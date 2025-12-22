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Фабрики по пошиву одежды в Китае

Товары из Китая прочно обосновались на полках российских магазинов и маркетплейсов. Расскажем, почему выгодно закупать ткани и одежду в Китае, где найти поставщиков и как доставить товары в Россию.

22.12.2025
2741
2741

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Закупки из Китая оптом под ключ

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Одежда из Китая заполонила маркетплейсы и прилавки магазинов. И не без оснований. Расскажем, почему предпринимателям выгодно закупать ткани и одежду в Китае, где найти поставщиков и как доставить товары в Россию.

Коротко
В Китае работают тысячи предприятий по пошиву одежды — от семейных подрядов до международных гигантов с десятками тысяч сотрудников. У большинства из них можно закупать товары для импорта в Россию через посредников, B2B‑площадки или оптовые рынки.

Китайский текстиль

В 2025 году в Китае производят более 53% всего текстиля и одежды в мире. Китайцы поставляют в другие страны не только готовую одежду, но и ткани: шёлк, лён, хлопок, шерсть, синтетику и т.п. Тысячи фабрик и заводов трудятся не только на китайский рынок, но и на международный. Около трети всего мирового экспорта одежды и тканей приходится на эту страну.

Почему стоит шить в Китае

Выгоды закупок в Китае:

  • Мировой лидер по пошиву одежды. На долю китайских фабрик приходится больше половины производства всей одежды в мире и 30% мирового экспорта текстиля.
  • Разнообразие выбора. Здесь шьют местные фабрики и представители мировых брендов. Всего в Китае находятся десятки тысяч производств. Поэтому выбор продукции огромный: детская, спортивная, повседневная, офисная, домашняя, верхняя одежда и т.п.
  • Низкие цены. Из-за высокой конкуренции между производителями и низкой себестоимости в Китае невысокие отпускные цены на одежду.
  • Удобная логистика. Между Россией и Китаем налажена логистика, товары можно перевозить самолётом, автомобилем, поездом и кораблём.
  • Выставки и оптовые рынки. В стране ежегодно проходят десятки международных выставок, где китайские производители показывают товары. Представители российских компаний и индивидуальные предприниматели могут прилететь на выставку, ознакомиться с предложениями, поговорить с продавцами и там же заключить контракты на первые поставки.
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Как найти фабрику для пошива одежды в Китае

Онлайн-платформы B2B

Платформа B2B — интернет-площадка, где китайские производители и посредники продают товары предпринимателям оптом. Они похожи на российские WB и Ozon, но для бизнеса. Товары продают и крупные фирмы, которые ориентируются на экспорт, в том числе и в Россию, и местные маленькие фабрики, которые импортируют продукцию.

Самые популярные платформы: 1688, Alibaba.com, Made-in-China. Они дают возможность проверить документы и сертификаты продавца, запросить у него образец или пробную партию.

Выставки текстиля и оптовые рынки

В каждом китайском мегаполисе есть несколько оптовых рынков, где можно ознакомиться с товаром, проверить его качество, поговорить с продавцом о производстве и закупить оптовую партию. Самый крупный рынок находится в городе Иу. Там продают не только одежду, но и десятки других категорий товаров.

Также в крупных городах проходят международные выставки одежды и текстиля. Например, Greater Bay Area и CHPE в Шанхае, DTC / SCISMA в Дунгуане, Inter Shoetec. China Leather. China Bags Xiamen в Сямыни или Кантонская ярмарка в Гуанчжоу. Производители представляют новинки, приглашают на экскурсии по фабрикам, заключают договоры на поставку.

Работа через посредника

Если нет возможности отправиться на оптовый рынок в Китай или нет опыта в торговле с партнёрами из Китая, можно закупить одежду через посредника. Специалисты  проанализируют рынок текстиля, подберут продавцов, проверят их производство, лично посетив фабрики и заводы по пошиву одежды в Китае, закупят пробные партии и помогут заключить международные договоры.

Крупные фабрики одежды и текстиля

Десять производителей китайской одежды, с которыми можно сотрудничать:

  • Luen Thai Group входит в топ мировых производителей модной одежды, сумок и аксессуаров. Компания находится в Гонконге, шьёт одежду для Victoria’s Secrets, Adidas, Calvin Klein и других брендов.
  • Esquel Group экспортирует ткани и одежду в другие страны. Штаб-квартира находится в Гонконге. По лицензии шьёт спортивную одежду брендов Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger и др.
  • В Гуанчжоу рядом с крупнейшим в Китае рынком тканей ZhongDa Fabric Market находится компания D&J Garment. Выпускает платья, трикотажную и верхнюю одежду, аксессуары. Производитель подстраивается под запросы клиента, предлагает до трёх недель на массовый пошив, неделю на изготовление образцов.
  • Shenzhen Doven Garments Co. изготавливает спортивную, школьную и повседневную одежду. Поставляет товары через платформу Alibaba по всему миру.
  • Dongguan Zhanming Weaving Co из Гуанчжоу тесно работает с российским бизнесом и производит одежду из шерсти (свитеры, кардиганы, платья и т.п.). В офисе есть русскоязычный менеджер, бесплатно отправляют образцы.
  • Faleixin Clothing Group из Фошаня специализируется на нижнем белье и купальниках среднего и премиум-сегмента. Производственные мощности — до 300 000 единиц товара в месяц.
  • Manzhouli Wanjia Trading ориентирована на поставку в Россию и соседние страны тканей и текстильного сырья. Находится в городе Маньчжоули, через который из Китая в нашу страну идёт большая часть товаров по железной дороге.
  • Shenzhou International Group Holdings Limited из Нинбо — один из крупнейших китайских производителей одежды. В компании, чьи заводы раскинуты по всему миру, работает более 90 000 сотрудников. Здесь шьют собственную одежду и товары брендов Nike, Adidas, Puma и др. Ежедневный объём более 2 млн единиц в день.
  • Fuzhou Lemao Apparel находится в Фучжоу и производит верхнюю и рабочую одежду из хлопка и синтетики. Экспортирует товары в США, Европу и Азию.

Условия работы с китайскими производителями

При заказе товаров у китайских продавцов нужно обратить внимание:

  • На минимальный объём заказа (MOQ). Это минимальное количество продукции, которую продавец отправит на экспорт. Покупатели обычно не закупают большие пробные партии, поэтому выгодно, если MOQ будет маленьким. Минимальный объём обычно предлагают продавцы на онлайн-рынках B2B.
  • Сроки производства. Зависят от масштабов компании и объёма заказа. Мелкие фабрики, которые работают с несколькими клиентами, изготавливают партии за пару недель. На крупных производствах срок может увеличиться до трёх месяцев.
  • Контроль качества. Чтобы отслеживать качество производства, можно приехать на фабрику и следить за процессом. Удобнее всего будет отправить туда специалиста компании, который занимается проверкой качества одежды на китайских заводах. Инспектор проверит качество сырья и материалов, любой этап производства, отгрузку и т.д.

Логистика и доставка продукции

Если уже знаете объём груза, можно выбрать маршрут и тип транспорта. Если объём груза большой, то нужно заказывать контейнер. Если же груз занимает меньше половины контейнера, то выгоднее консолидировать его с товарами других импортёров. Обычно такие вопросы решает компания, которая организует закупки для своих клиентов, или таможенный брокер.

Логистика зависит от типа условий поставки по сделке. Они обозначаются общепринятыми аббревиатурами по Incoterms и прописываются в договоре с продавцом, инвойсе, декларации и других товаросопроводительных документах.

Инфографика: сравнение условий поставки FOB, CIF и EXW на примере доставки одежды из Китая.

Виды транспорта, плюсы и минусы:

  • Морской. Подходит для больших объёмов грузов, низкая стоимость перевозки, но долгие сроки — до двух месяцев.
  • Железнодорожный. Перевозка на поезде займёт около двух-трёх недель, дороже морского транспорта, но по железной дороге можно доставить в большинство городов России без перевалок (перегрузки).
  • Автомобильный. Средний по стоимости способ доставки, удобный для маленьких партий, без перевалок можно перевезти груз в любой город страны. Минус — на таможенных пунктах могут быть многодневные очереди.
  • Воздушный. Самые высокие расценки на транспортировку самолётом, но срочные грузы можно доставить за 24 часа. Вряд ли это весомая причина для поставок одежды и текстиля.

Перевозки, которые включают доставку двумя и более видами транспорта, называются мультимодальными. Например, партия одежды из Циндао до Владивостока идёт на корабле, потом на поезде до Рязани, оттуда на автомобиле до загородного склада.

Вопросы по теме

Как выбрать производителя одежды?

Если искать поставщика на площадках B2B, нужно его проверить. Изучить ассортимент, проверить лицензии и сертификаты продавца, убедиться, что он входит в реестр предпринимателей Китая и может экспортировать товары.


Лучше отправиться в Китай, найти нескольких продавцов на оптовых рынках или выставках, изучить их товар, договориться о посещении фабрики, изучить процесс производства и проверить действующие лицензии.

Какие существуют риски при закупке китайского текстиля?

Есть  несколько распространённых рисков:


— брак товаров;


— несоответствие размеров;


— контрафакт мировых брендов;


— у продавца нет разрешения на экспорт товаров.

Чтобы минимизировать риски, надо внимательно подойти к составлению договора на поставку. В нём следует прописать все требования к качеству: критерии бракованного товара,  ответственность сторон за нарушение положений договора, штрафы и пени за просрочки отгрузок.

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Китайские фабрики по производству одежды; лучшие швейные заводы в Китае — Точка Банк