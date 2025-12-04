В Китае работают сотни крупных оптовых рынков, на которые приезжают покупатели со всего мира. Людей привлекают низкие оптовые цены, удобная логистика, развитая инфраструктура и надёжность поставщиков.

Российские компании не исключение. Они закупают товары для перепродажи в розничных магазинах или маркетплейсах. Точка Банк расскажет о рынках для оптовых закупок в Китае, о том как выбрать продавца и не попасть на мошенников.

Коротко Оптовые рынки Китая — большие промышленные хабы с тысячами павильонов, где продаются различные товары — от автомобилей до шариковых ручек. Покупатели со всего мира покупают товары оптом из-за низких закупочных цен. Оптовых рынков сотни во всём Китае, но самые крупные находятся в городах Иу, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь.

Что продают на оптовых рынках Китая

Одежда, обувь и аксессуары. Футболки, толстовки, шапки, кроссовки, сумки, ремни — всё это можно оптом купить в Китае по низким ценам и продавать в России с хорошей маржой на маркетплейсах. Важно следить за модными тенденциями.

Почему выгодно: одежда и аксессуары — это товары массового спроса с маленькой себестоимостью.

Электроника и аксессуары. Смартфоны, планшеты, наушники, зарядные устройства, смарт-браслеты и другие электронные аксессуары всегда пользуются спросом. На оптовых рынках есть товары от известных брендов.

Почему выгодно: электроника — это товар, который всегда в тренде. Согласно опросу медиахолдинга Rambler&Co от 2024 года, 44% пользователей меняют смартфоны каждые три года, 2% — ежегодно. Статистика без учёта поломок и потерь гаджетов.

Косметика и парфюмерия. В Китае широкий выбор стандартной и экзотической косметики и парфюмерии по доступным ценам. Следует проверять качество и сертификацию товаров, чтобы избежать проблем с законом.

Почему выгодно: большая часть известных брендов косметики и парфюмерии покинули российский рынок, и их место постепенно занимают китайские средства с натуральными рецептами. Их стоимость ниже, чем у американских и европейских аналогов.

Товары для хобби. Краски, кисти, холсты, наборы для вышивания, вязания, бисероплетения и другие товары для хобби представлены на крупнейших оптовых ярмарках.

Почему выгодно: высокий спрос. Люди покупают такие товары не только для себя, но и в качестве подарка.

Игрушки и подарки. Игрушки для детей пользуются большим спросом. Можно закупить как традиционные в Китае деревянные игрушки, так и развивающие игры для любого возраста. У продавца должны быть все сертификаты безопасности, подтверждённые лабораторными исследованиями.

Почему выгодно: маленькая себестоимость, можно установить высокую наценку.

Товары для сада. В Китае много оптовых рынков, где продаются садовая техника, семена, саженцы и т.п. Товары подойдут для профессионалов и любителей.

Почему выгодно: в зависимости от времени года можно менять ассортимент. Например, зимой продавать лопаты для снега и семена под посадку, а летом лопаты и саженцы.

Товары для дома. Посуду, кухонную утварь, постельное бельё и товары для уборки можно закупить по низким ценам.

Почему выгодно: можно сделать большую наценку. Если получится найти хорошего продавца с качественной продукцией, то спрос будет высокий.

Что такое китайский оптовый рынок

Китайский оптовый рынок — масштабный торгово-промышленный комплекс, охватывающий целые кварталы. Каждая улица соответствует своему типу товаров. Например, на одной стоят торговые точки с кроссовками, а на следующей с классической обувью. Сюда приезжают покупатели со всего мира, чтобы закупить продукцию оптом и перепродать её в своей стране. Например, в России самый известный рынок для оптовых закупок — «Садовод».

Фабрики представлены здесь собственными павильонами. Задача продавца не только быстро продать свой товар, но и установить деловые связи для масштабного сотрудничества.

Поставщики представляют заводы, рассказывают о возможностях поставок, вариантах продукции, условиях заказов, минимальных партиях, сроках производства и т.п. Здесь могут продать и небольшую партию, но главная цель — найти как можно больше покупателей для крупных продаж.

Китайские оптовые рынки сильно изменились за два десятилетия. Раньше они напоминали хаотичные лабиринты с бессистемно разложенными товарами. В 2026 году это высокоорганизованные комплексы с чёткой структурой: категории товаров распределены по этажам, павильонам или секторам. Например, в одном корпусе находятся шоурумы с электроникой, в другом — с инструментом, в третьем — с обувью.

В большинстве рынков для удобства есть электронные каталоги, терминалы навигации, бесплатный Wi-Fi и зоны отдыха. У некоторых есть мобильные приложения и сайты, где можно найти нужного поставщика, сохранить контакты, просмотреть условия сотрудничества и даже оформить предзаказ.

Зачем закупать на оптовых рынках

Закупить китайскую продукцию оптом можно и через маркетплейсы. Не нужно лететь в Китай, бронировать жильё, посещать фабрики. Экономится много денег и времени. Но всё же у закупок на оптовых рынках больше преимуществ.

Преимущества Особенности Личное общение с продавцом В переписке сложно уточнить какие-то детали, если две стороны говорят на разных языках. На оптовом рынке можно воспользоваться услугами переводчика и задать интересующие вопросы о производстве, компании, технологиях, получить на них развёрнутые ответы Проверка качества продукции Можно лично посмотреть и проверить товар, его функционал и внешний вид. Или даже посетить фабрику, чтобы посмотреть, как там изготавливают продукцию Возможность снизить цену Если найти общий язык с продавцом, договориться о долгосрочном сотрудничестве, то он сможет снизить закупочную цену Большой выбор продукции Первые новинки поступают в продажу на оптовых рынках и только потом попадают в маркетплейсы. Здесь можно закупить товары, у которых ещё нет аналогов. Выбор продукции тут в разы больше, чем на электронных площадках

Обзор популярных китайских рынков

Yiwu International Trade City

В китайском городе Иу находятся одни из крупнейших рынков страны. Yiwu International Trade City (рынок «Футьен») — самый крупный в мире. Площадь 5,5 млн м², на которой находится более 75 000 павильонов. Ежедневно его посещают более 200 000 человек. В Иу развита транспортная сеть: есть аэропорт и железнодорожный вокзал.

Рынок состоит из пяти районов:

Игрушки, сувениры, украшения. Сантехника, кухонная утварь, электроника. Сумки, аксессуары, канцелярские товары. Одежда, обувь. Автозапчасти, импортные товары.

Адрес: Yiwu International Business & Trade City 32334, Yiwu. Jinhua. Zhejiang.

Yongfu Qipei Autoparts city

Самый большой рынок автозапчастей, инструментов и аксессуаров для автомобилей находится в Гуанчжоу. Здесь продают китайские товары более тысячи продавцов.

Адрес: Yongfu Qipei Cheng 34 Dang, No. 45 Yongfu Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, Guangzhou.

Shenzhen Electronic market

Рынок электроники в Шэньчжэне — самый большой в мире. Здесь находится несколько тысяч торговых точек, где продают новые и бывшие в употреблении ноутбуки, смартфоны, телевизоры и даже роботов. На посещение рынка рекомендуем выделить пару дней.

Адрес: No. 3002 Shennan Zhong Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province.

Hangzhou Sijiqing Textile and Accessories Street

Hangzhou Sijiqing — один из самых больших рынков одежды в Китае. Он открылся в октябре 1989 года и находится в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Площадь 50 000 м². Там находится более 3 000 магазинов, логистический центр, банки.

Адрес: 9F CTF Finance Center, 6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou 510623.

XingFa Plaza

«Синфа Плаза» — самый большой азиатский рынок косметики. Ежедневно здесь предлагают купить свою продукцию оптом более 1 500 компаний.

Адрес: 138, Xingfa North Road, Baiyun District, Guangzhou.

Beijing Zoo Clothing Wholesale Market

Это самый большой оптовый рынок в Пекине. Из-за того что рынок ориентирован на китайских покупателей, здесь цены ниже, чем на других площадках. Напоминает московский «Садовод» тем, что здесь закупаются не только компании, но и обычные люди.

Адрес: No. 1 Wenxing Street, Xicheng District, Beijing.

Hebei Xingtai Glass Wholesale Market

Рынок стекла «Хэбэй Синтай» в китайской провинции Хэбэй — это место, где можно увидеть много интересного и красивого. Здесь можно найти самые разные предметы: от красивых ваз и посуды до кухонных принадлежностей. «Хэбэй Синтай» полезен компаниям, которые хотят предложить своим клиентам что-то особенное.

Адрес: Zhongxing Avenue, Xingtai, Hebei, 054001, Xingtai.

Bin Bin Plaza

Крупный рынок для оптовой, розничной женской одежды и аксессуаров среднего и высокого ценового сегмента. Находится в десятиэтажном здании площадью более 40 000 м² в городе Гуанчжоу.

Адрес: Guangzhou, Yuexiu District, Qiyi Lu, No. 1.

China Textile Town

Китайский текстильный город — большой рынок в Шаосине, занимающий площадь в 3,65 млн м². На территории находится около 20 000 торговых точек, представленных крупнейшими китайскими фабриками и небольшими семейными производствами. Рынок делится на четыре района, где продают ткани, одежду, аксессуары и сырьё для производства.

Адрес: 497 Yunji Road, Shaoxing, Zhejiang.

Как выбрать надёжного поставщика

Чтобы не наткнуться на мошенников и не потерять свои деньги и время, надо внимательно подойти к выбору поставщика. Для этого нужно: