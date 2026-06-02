Что такое товаросопроводительные документы
Товаросопроводительные документы — это комплект бумаг, в которых содержится вся информация о грузе, пунктах отправления и назначения, перевозчике, транспорте.
Документы сопровождают груз во время перевозки. Комплект может отличаться в зависимости от товара, транспорта и требований законодательства.
Товаросопроводительные документы нужны не только для передачи товара, но и для прохождения таможни. Если обязательных документов нет, груз могут задержать, а владелец рискует получить штрафы.
Виды товаросопроводительных документов
Транспортные
Транспортные товаросопроводительные документы помогают учитывать груз и контролировать его во время доставки. Для каждого вида транспорта используется свой перечень документов.
При автомобильных перевозках нужно оформить следующие документы:
- Товарно-транспортная накладная. Подтверждает договор между отправителем и перевозчиком, закрепляет их права и обязанности. Без неё таможня не пропустит товар. В накладной указывают адреса отправления и доставки, данные поставщика, получателя и отправителя, вес, количество и наименование товара, его упаковку, условия перевозки. Товарно-транспортную накладную (ТТН) используют при внутренних перевозках, а CMR — при международных.
- Путевой лист. Содержит информацию об автомобиле, водителе, расходе топлива, наименовании, весе, количестве груза. Учитывают и данные о маршруте: пройденный километраж — показания спидометра при выезде и в пункте назначения, а также время работы водителя.
- Книжка МДП (Carnet TIR). Позволяет перевозить опломбированный товар без его вскрытия через границы.
- Транзитная декларация. Она понадобится для таможенного транзита через третьи страны. Оформляют при перевозке любым видом транспорта.
Сопроводительные документы для морских перевозок:
1. Коносамент. Международный документ, подтверждающий договор транспортировки между отправителем и перевозчиком.
Необоротный морской коносамент (Bill of Lading) — сопроводительный документ, по нему нельзя пользоваться товаром.
Оборотный коносамент — товарораспорядительный документ, дающий своему владельцу право на продажу, обмен, выдачу, получение груза. В морском коносаменте указывают порт назначения и отправления, отправителя, получателя, перевозчика, полную информацию о грузе.
2. Морская накладная (Sea Waybill). Перевозчик, получив морскую накладную, обязан передать груз получателю. Морская накладная содержит информацию о перевозчике, грузоотправителе и получателе, количестве, весе, наименовании груза, условиях и сроках доставки.
Сопроводительные документы для железнодорожной доставки:
- Железнодорожная накладная (Rail Waybill). Используется при международных железнодорожных перевозках. Подтверждает договор доставки между перевозчиком и отправителем. В ней указывают станции назначения и отправления, время в пути, наименование продукции и её характеристики, сопроводительные документы, отправителя и получателя.
- Вагонный лист. Его оформляет перевозчик на каждый вагон после погрузки. В листе указывает информацию о технических характеристиках вагона, пломбах, станциях отправления и назначения, грузовых операциях, наименовании и количестве перевозимого товара.
- Пересылочная накладная. Её оформляет грузополучатель для возврата пустых вагонов, контейнеров и цистерн. Подтверждает полную выгрузку продукции.
Список документации при авиадоставке:
- Грузовая авианакладная (Air Waybill). Подтверждает договор по доставке товара между отправителем и перевозчиком. В авианакладной указывают адреса отправления и назначения, коды аэропортов, количество, стоимость и вес товара, данные авиаперевозчика.
- Грузовой манифест. Его оформляют при погрузке товара на транспорт. В нём информация обо всех перевозимых грузах, рейсе, номере самолёта, кодах аэропортов отправления и прибытия. Также документ оформляется для морских грузоперевозок.
Коммерческие
В перечень коммерческих сопроводительных документов входят проформа-инвойс и инвойс (счёт-фактура), упаковочный лист.
Инвойс — основной сопроводительный и расчётный документ. Подтверждает сделку между покупателем и продавцом, отображает информацию о товаре, его стоимости и условиях поставки. Без него нельзя пройти таможенный контроль. Оформление этого товаросопроводительного документа — обязанность экспортёра.
Упаковочный (палетный) лист содержит всю информацию о грузе, кроме стоимости. В документе указаны перечень товаров, наименование, вес, объём, адреса и названия продавца и покупателя. Упаковочный лист крепят перед транспортировкой на упаковку: ящик, поддон, коробку и т.д. Документ обязателен при прохождении таможенного контроля.
Разрешительные
К видам товаросопроводительных документов относятся разрешительные: лицензии, сертификаты, свидетельства. Они подтверждают, что товар соответствует требованиям безопасности, не причиняет вред окружающей природе, здоровью человека или животных.
К разрешительной сопроводительной документации относятся:
- Сертификат, декларация соответствия, паспорт безопасности. Подтверждают соответствие продукции стандартам, законам, техническими регламентам.
- Ветеринарный, фитосанитарный и карантинный сертификаты. Их оформляют для транспортировки животных, растений, продуктов питания.
- Сертификат происхождения. Подтверждает, в какой стране изготовили товар.
- Лицензия. Разрешает ввозить и торговать в России определёнными товарами (алкоголь, табак, лекарства). На продукцию, ввоз которой ограничен, нужно оформлять лицензию Минпромторга.
Штрафы за отсутствие товаросопроводительных документов
Размер штрафа зависит от вида отсутствующего сопроводительного документа и умышленности нарушения.
Юридическим лицам грозит штраф до 30 000 ₽ , если нет счёта-фактуры или других первичных документов. До 300 000 ₽ — если на продукцию компании нет декларации соответствия.
Товаросопроводительные и товарораспорядительные документы
Товаросопроводительные документы
Товаросопроводительные документы сопровождают грузы при перевозке, таможенном оформлении. С их помощью можно:
- идентифицировать товар;
- определить его назначение, количество, происхождение, перевозчика.
Товаросопроводительные документы делятся на:
- транспортные — ТТН, транзитная декларация и т.п.,
- финансовые — инвойс,
- разрешительные — фитосанитарный сертификат, ветеринарное свидетельство.
Товарораспорядительные документы
Товарораспорядительные документы дают их владельцам право распоряжаться товарами:
- продавать;
- дарить;
- передавать;
- получать;
- управлять и т.д.
К товарораспорядительным документам относят оборотный коносамент и складские свидетельства на получение груза со склада.
Электронный документооборот в логистике
Электронный документооборот (ЭДО) — система по обмену электронными документами между контрагентами. Их подписывают электронной подписью, они заменяют бумажные документы и имеют такую же юридическую силу.
С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны перейти в электронный документооборот. Перечень документов, которые нужно оформлять в электронном виде, указан в Федеральном законе от 07.06.2025 №140-ФЗ. В списке — транспортные, железнодорожные, автомобильные и авианакладные, коносамент, путевые листы.
Плюсы ЭДО:
- Меньше расходов на бумагу, отправку и хранение документов. Не нужно печатать бланки, пользоваться курьерскими и почтовыми службами, содержать архив.
- Быстрый обмен документами. После подписания и обмена документами в ЭДО можно сразу выставлять счета на оплату, отгружать товары. Не нужно ждать, пока контрагент получит и подпишет бумагу.
- Прозрачное ведение документооборота. Покупатель, продавец и перевозчик в режиме онлайн могут следить за движением документов, кто подписал, когда и кому отправил, на какой стадии оформление и т.д.
- Документы нельзя потерять. Чтобы их распечатать при необходимости, проверить их статус, достаточно зайти в личный кабинет.