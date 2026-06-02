Коротко

Товаросопроводительные документы бывают транспортными, коммерческими и разрешительными. Транспортные документы зависят от вида транспорта, разрешительные — от типа продукции, а финансовые всегда одни и те же. Вcе они позволяют идентифицировать товар, подтвердить сделку и обеспечить контроль на всех этапах логистики и таможни.

Для отдельных грузов, например опасных или подлежащих сертификации, требуются дополнительные разрешения. Отсутствие документов может привести к крупным штрафам и даже конфискации товара.

С 1 сентября 2026 года участники перевозок обязаны перейти на электронный документооборот, который ускоряет обмен документами и снижает затраты.



Товаросопроводительные документы — это обязательный комплект бумаг, сопровождающий груз при перевозке. Он содержит данные о товаре, участниках сделки и условиях доставки.