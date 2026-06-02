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ВЭД

Товаросопроводительные документы

Чтобы товар прошёл таможенный контроль и его не задержали на границе, грузовладелец должен оформить на него товаросопроводительные документы. Точка Банк вместе с экспертом по ВЭД Анной Бобровой расскажет, какие документы относятся к товаросопроводительным, когда они нужны и как оформить их в ЭДО.

02.06.2026
1774
1774

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Авторы

Коротко
Товаросопроводительные документы — это обязательный комплект бумаг, сопровождающий груз при перевозке. Он содержит данные о товаре, участниках сделки и условиях доставки.
Товаросопроводительные документы бывают транспортными, коммерческими и разрешительными. Транспортные документы зависят от вида транспорта, разрешительные — от типа продукции, а финансовые всегда одни и те же. Вcе они позволяют идентифицировать товар, подтвердить сделку и обеспечить контроль на всех этапах логистики и таможни.
Для отдельных грузов, например опасных или подлежащих сертификации, требуются дополнительные разрешения. Отсутствие документов может привести к крупным штрафам и даже конфискации товара. 
С 1 сентября 2026 года участники перевозок обязаны перейти на электронный документооборот, который ускоряет обмен документами и снижает затраты.

Что такое товаросопроводительные документы

Товаросопроводительные документы — это комплект бумаг, в которых содержится вся информация о грузе, пунктах отправления и назначения, перевозчике, транспорте.

Документы сопровождают груз во время перевозки. Комплект может отличаться в зависимости от товара, транспорта и требований законодательства. 

Товаросопроводительные документы нужны не только для передачи товара, но и для прохождения таможни. Если обязательных документов нет, груз могут задержать, а владелец рискует получить штрафы.

Виды товаросопроводительных документов

Транспортные

Транспортные товаросопроводительные документы помогают учитывать груз и контролировать его во время доставки. Для каждого вида транспорта используется свой перечень документов.

При автомобильных перевозках нужно оформить следующие документы:

  1. Товарно-транспортная накладная. Подтверждает договор между отправителем и перевозчиком, закрепляет их права и обязанности. Без неё таможня не пропустит товар. В накладной указывают адреса отправления и доставки, данные поставщика, получателя и отправителя, вес, количество и наименование товара, его упаковку, условия перевозки. Товарно-транспортную накладную (ТТН) используют при внутренних перевозках, а CMR — при международных.
  2. Путевой лист. Содержит информацию об автомобиле, водителе, расходе топлива, наименовании, весе, количестве груза. Учитывают и данные о маршруте: пройденный километраж — показания спидометра при выезде и в пункте назначения, а также время работы водителя.
  3. Книжка МДП (Carnet TIR). Позволяет перевозить опломбированный товар без его вскрытия через границы.
  4. Транзитная декларация. Она понадобится для таможенного транзита через третьи страны. Оформляют при перевозке любым видом транспорта.

Сопроводительные документы для морских перевозок:

1. Коносамент. Международный документ, подтверждающий договор транспортировки между отправителем и перевозчиком. 

Необоротный морской коносамент (Bill of Lading) — сопроводительный документ, по нему нельзя пользоваться товаром. 

Оборотный коносамент — товарораспорядительный документ, дающий своему владельцу право на продажу, обмен, выдачу, получение груза. В морском коносаменте указывают порт назначения и отправления, отправителя, получателя, перевозчика, полную информацию о грузе.

2. Морская накладная (Sea Waybill). Перевозчик, получив морскую накладную, обязан передать груз получателю. Морская накладная содержит информацию о перевозчике, грузоотправителе и получателе, количестве, весе, наименовании груза, условиях и сроках доставки.

Сопроводительные документы для железнодорожной доставки:

  1. Железнодорожная накладная (Rail Waybill). Используется при международных железнодорожных перевозках. Подтверждает договор доставки между перевозчиком и отправителем. В ней указывают станции назначения и отправления, время в пути, наименование продукции и её характеристики, сопроводительные документы, отправителя и получателя.
  2. Вагонный лист. Его оформляет перевозчик на каждый вагон после погрузки. В листе указывает информацию о технических характеристиках вагона, пломбах, станциях отправления и назначения, грузовых операциях, наименовании и количестве перевозимого товара.
  3. Пересылочная накладная. Её оформляет грузополучатель для возврата пустых вагонов, контейнеров и цистерн. Подтверждает полную выгрузку продукции.

Список документации при авиадоставке:

  1. Грузовая авианакладная (Air Waybill). Подтверждает договор по доставке товара между отправителем и перевозчиком. В авианакладной указывают адреса отправления и назначения, коды аэропортов, количество, стоимость и вес товара, данные авиаперевозчика.
  2. Грузовой манифест. Его оформляют при погрузке товара на транспорт. В нём информация обо всех перевозимых грузах, рейсе, номере самолёта, кодах аэропортов отправления и прибытия. Также документ оформляется для морских грузоперевозок.  

Коммерческие

В перечень коммерческих сопроводительных документов входят проформа-инвойс и инвойс (счёт-фактура), упаковочный лист.

Инвойс — основной сопроводительный и расчётный документ. Подтверждает сделку между покупателем и продавцом, отображает информацию о товаре, его стоимости и условиях поставки. Без него нельзя пройти таможенный контроль. Оформление этого товаросопроводительного документа — обязанность экспортёра.

Упаковочный (палетный) лист содержит всю информацию о грузе, кроме стоимости. В документе указаны перечень товаров, наименование, вес, объём, адреса и названия продавца и покупателя. Упаковочный лист крепят перед транспортировкой на упаковку: ящик, поддон, коробку и т.д. Документ обязателен при прохождении таможенного контроля.

Разрешительные

К видам товаросопроводительных документов относятся разрешительные: лицензии, сертификаты, свидетельства. Они подтверждают, что товар соответствует требованиям безопасности, не причиняет вред окружающей природе, здоровью человека или животных.

К разрешительной сопроводительной документации относятся:

  • Сертификат, декларация соответствия, паспорт безопасности. Подтверждают соответствие продукции стандартам, законам, техническими регламентам.
  • Ветеринарный, фитосанитарный и карантинный сертификаты. Их оформляют для транспортировки животных, растений, продуктов питания.
  • Сертификат происхождения. Подтверждает, в какой стране изготовили товар. 
  • Лицензия. Разрешает ввозить и торговать в России определёнными товарами (алкоголь, табак, лекарства). На продукцию, ввоз которой ограничен, нужно оформлять лицензию Минпромторга.
ПРИМЕР
Фирма закупает в Китае мужскую одежду. Её перевозят самолётом из Пекина в Москву. Чтобы груз прошёл таможенный контроль, из товаросопроводительных документов декларанту понадобятся: инвойс, упаковочный лист, декларация соответствия ТР ТС 017/2011, грузовой манифест и авианакладная.
Какие документы нужны для импорта из Китая?
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Штрафы за отсутствие товаросопроводительных документов

Размер штрафа зависит от вида отсутствующего сопроводительного документа и умышленности нарушения.

ПРИМЕР
Юридическое лицо перевозит на продажу животных без ветеринарных сертификатов. По ст. 10.8 КоАП РФ ему грозит штраф до 500 000 ₽ .
Перевозка алкоголя без сопроводительных документов грозит компании штрафом до 300 000 ₽  с конфискацией товара по ст. 14.16 КоАП.

Юридическим лицам грозит штраф до 30 000 ₽ , если нет счёта-фактуры или других первичных документов. До 300 000 ₽  — если на продукцию компании нет декларации соответствия.  

Товаросопроводительные и товарораспорядительные документы

Товаросопроводительные документы

Товаросопроводительные документы сопровождают грузы при перевозке, таможенном оформлении. С их помощью можно: 

  • идентифицировать товар;
  • определить его назначение, количество, происхождение, перевозчика. 

Товаросопроводительные документы делятся на: 

  • транспортные — ТТН, транзитная декларация и т.п., 
  • финансовые — инвойс, 
  • разрешительные — фитосанитарный сертификат, ветеринарное свидетельство.

Товарораспорядительные документы

Товарораспорядительные документы дают их владельцам право распоряжаться товарами: 

  • продавать;
  • дарить; 
  • передавать; 
  • получать; 
  • управлять и т.д. 

К товарораспорядительным документам относят оборотный коносамент и складские свидетельства на получение груза со склада.

Электронный документооборот в логистике

Электронный документооборот (ЭДО) — система по обмену электронными документами между контрагентами. Их подписывают электронной подписью, они заменяют бумажные документы и имеют такую же юридическую силу.

С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны перейти в электронный документооборот. Перечень документов, которые нужно оформлять в электронном виде, указан в Федеральном законе от 07.06.2025 №140-ФЗ. В списке — транспортные, железнодорожные, автомобильные и авианакладные, коносамент, путевые листы.

Плюсы ЭДО:

  • Меньше расходов на бумагу, отправку и хранение документов. Не нужно печатать бланки, пользоваться курьерскими и почтовыми службами, содержать архив.
  • Быстрый обмен документами. После подписания и обмена документами в ЭДО можно сразу выставлять счета на оплату, отгружать товары. Не нужно ждать, пока контрагент получит и подпишет бумагу.
  • Прозрачное ведение документооборота. Покупатель, продавец и перевозчик в режиме онлайн могут следить за движением документов, кто подписал, когда и кому отправил, на какой стадии оформление и т.д.
  • Документы нельзя потерять. Чтобы их распечатать при необходимости, проверить их статус, достаточно зайти в личный кабинет.

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