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Автор

Анна Боброва

Специалист по международной логистике

  • Организация международной логистики на предприятии с нуля, обучение и развитие команды специалистов

  • Более 150 привезённых различных групп товаров (безопасных, опасных, температурных, хрупких) всеми доступными способами перевозки

  • Выстраивание работы с партнёрами, поиск и привлечение новых партнёров, оптимизация затрат на логистику

Статьи автора

Всего 3 статьи
22 СЕНТЯБРЯ 2026
25 133
Габариты груза для автоперевозок
1 ИЮЛЯ 2026
181
Сборный груз: что это и когда его выгодно отправлять
2 ИЮНЯ 2026
1770
Товаросопроводительные документы

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