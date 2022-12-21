5 участников акселератора с «Иннополисом» продолжат сотрудничество с Точкой

Пять команд, которые участвовали в акселераторе от Точки и ОЭЗ «Иннополис», обсудят совместные бизнес-кейсы c Точкой и продолжат сотрудничество. Это IT-стартапы:

AskHow — образовательная социальная сеть, платформа коротких обучающих вертикальных видео (UGC).

Dailo — инструмент для создания практических речевых тренажёров с AI-собеседником.

Fortio — онлайн-платформа, на которой пользователь сможет размещать информацию о своих возможностях и потребностях, например, публиковать заявки на поставку или сервисные услуги. А если понадобится, сможет выбирать релевантные связи на общей витрине.

Fine Start — онлайн-обучение для промышленных профессий с использованием интерактивных 3D-тренажёров вместо физического оборудования.

Honeyleads— HR-маркетинг платформа, которая позволяет автоматизировать медиапланирование и управление бюджетом подбора в крупных компаниях.

Всего на участие в акселераторе поступили заявки от 475 команд, которые работают в направлениях HRTech, EdTech и International Supply Chain.

До этапа питчинга дошло 20 стартапов, 12 из них попали в акселератор. Участники вместе с экспертами Точки тестировали гипотезы, выращивали продукт на клиентской базе банка и привлекали первые инвестиции в свои стартапы. Параллельно с этим они изучали бренд Точки, знакомились с системой холакратии, запускали эксперименты для тестирования своих сервисов на МСБ, работали над внутренними процессами и защищали проекты на питч-сессиях.

Кураторы от Точки были на связи: постоянно мотивировали и поддерживали участников, сопровождали их в чатах в формате all-time.

В финал вышли девять участников акселератора. Сейчас пять из девяти финалистов продолжат работу с кураторами Точки, а в лучшие проекты банк вложит до 500 миллионов рублей.

«Мы в Точке всегда поддерживаем предпринимателей, которые стремятся изменить мир и привнести в него что-то новое. Поэтому с самыми интересными на наш взгляд стартапами мы продолжим эксперименты в создании совместных продуктов и бизнеса», — рассказывает сооснователь Точки, СЕО Андрей Завадских.