Банк для предпринимателей Точка запустил сервис проверки компании

Сервис позволяет проверить благонадёжность как своего бизнеса, так и бизнеса контрагента. Предприниматель сможет понять, насколько благополучно его бизнес выглядит в глазах контролирующих органов и стоит ли опасаться блокировки счёта, а также получит рекомендации, с кем из контрагентов стоит работать, а с кем — нет.

Есть два вида проверки. Первый (бесплатный) анализирует информацию из открытых источников: база ЕГРЮЛ, реестры банкротов, массовых регистраций, номинальных директоров, дисквалифицированных лиц. Второй (150 рублей за компанию) анализирует ещё и закрытую информацию из государственных источников.

Предпринимателю достаточно указать ИНН компании и в случае платной проверки оплатить услугу картой физлица любого банка — для пользования услугой не обязательно быть клиентом Точки. В течение двух часов отчёт по компании и рекомендации по ведению бизнеса придут на электронную почту.

«Мы хотели сделать сервис, который позволял бы обезопасить предпринимателей: по незнанию не совершать операций с контрагентами, у которых плохая банковская репутация. Именно поэтому мы сделали его максимально доступным: проверка или бесплатна, или стоит всего 150 рублей. Так мы рассчитываем повысить уровень осознанности и безопасности в бизнес-среде», — рассказала Мария Пантелеева, менеджер продукта в банке для предпринимателей Точка.

Это уже не первый сервис Точки, которым предприниматели могут воспользоваться независимо от того, в каком банке у них открыт счёт. Ранее банк запустил сервисы составления и проверки договоров с иностранными контрагентами, получения лицензии на продажу алкоголя и сервис проверки соискателей.