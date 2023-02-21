ChatGPT Точки напишет карточки товаров для селлеров на маркетплейсах

Точка в партнёрстве с Ecomcom запустила чат-бота с искусственным интеллектом. Теперь селлеры маркетплейсов могут использовать ChatGPT для создания карточек с описанием товаров.

Воспользоваться чат-ботом легко: достаточно отправить в telegram-чат название товара, который нужно описать. В сообщении можно указать точную информацию о товаре, например, цвет, размер и другие характеристики. Чем больше исходной информации предоставит продавец, тем качественнее бот сгенерирует описание.

Бот работает только с запросами, которые связаны с описанием товаров для маркетплейсов. Другие запросы ChatGPT обходит и предлагает пользователю составить описание для вещи или продукта.

«Мы в Точке видим, как обострилась конкуренция на маркетплейсах за последние пару лет. Поэтому теперь селлерам нужно ещё вдумчивее и креативнее подходить к описанию своих товаров. Чтобы составить хороший продающий текст для карточки нужно вдохновение, на поиск которого тоже приходится потратить какое-то время. Чат-бот, который мы запустили для продавцов на маркетплейсах, создаёт описание карточки буквально за несколько секунд. При этом одну и ту же вещь искусственный интеллект каждый новый раз будет описывать по-разному, а значит, можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Иногда ответы бота требуют ручной корректировки, так как это всё-таки нейросеть. Но описания товаров от бота, как правило, настолько точны, что можно обойтись без дополнительной редактуры», — прокомментировали в Точка Банке.

В чат-боте доступно 30 бесплатных генераций. После первой итерации бот предлагает пользователям подписаться на телеграм-канал с актуальными новостями маркетплейсов. Ещё после двух — потребуется верификация через номер мобильного телефона.

Сервис Точка Маркетплейсы помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, запускать продажи, оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, а также управлять заказами в едином интерфейсе. Сейчас сервис интегрирован с такими онлайн-площадками как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».