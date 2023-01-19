Клиенты Точки теперь могут проводить валютные операции с сербскими динарами и армянскими драмами

Точка стала одним из первых банков в России, который начал работать с сербскими динарами. Теперь клиенты банка могут открыть счёт в динарах и расплачиваться с контрагентами из Сербии в их национальной валюте. Ограничений по сумме нет, а отправлять платежи можно в любые банки Сербии.

Кроме того, Точка запустила валютные операции с армянским драмом. В 2022 году эта валюта стала востребованной у предпринимателей, и теперь проводить расчёты с контрагентами из Армении будет проще.

«В Точке обслуживается много предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Наша задача сделать так, чтобы наши клиенты могли работать с контрагентами из разных стран и развивать свой бизнес не только в России, но и за её пределами.

Мы запустили возможность проводить операции с динарами и драмами, когда поняли, что от предпринимателей есть такой запрос: часть российских бизнесменов теперь работают из Армении, а Сербия — это одно из окон в Европу, хаб для закупки европейских товаров. Теперь наши клиенты могут без проблем работать в этих валютах», — поясняет лидер направления ВЭД-Импорт в Точке Анна Давыдова.

В Точке есть возможность проводить валютные операции и в других национальных валютах — тенге, лирах и юанях. Обслуживание валютных счетов для клиентов Точки бесплатно, платить нужно только по тарифному плану.

На любом тарифе бесплатны валютные инвойсы, постановка контракта на учёт, перевод контракта с иностранного на русский язык и другие услуги. Узнать подробности условий и тарифов можно в разделе о внешнеэкономической деятельности.