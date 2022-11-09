Объявляем спикеров и программу конференции ТОК

Банк Точка и Beat Film Festival организуют совместную конференцию ТОК. Предприниматели соберутся на ней, чтобы обсудить темы, важные для ИП и ООО из разных сфер бизнеса.

23 ноября пройдёт офлайн-встреча на Хлебозаводе в Москве, а 24 ноября участники смогут пообщаться онлайн.

Ключевые спикеры ТОК разберут конкретные боли и кейсы, поделятся своим решением бизнес-задач, ответят на вопросы участников. Программа конференции состоит из трёх направлений. Организаторы ТОК назвали имена спикеров по каждому из них.

Трек «Стратегии» — про развитие бизнеса, поиск новых решений, инвестиции в кризис и выход на международные рынки.

Александра Герасимова (Fitmost) — «Как растить бизнес в России параллельно с запуском международного проекта»;

Анна Давыдова (Точка) — «Как вести бизнес с другими странами в 2022 году»;

Данила Антоновский (Ясно) — «Итерационный подход в создании бизнеса или продукта»;

Полина Юрова и Света Михалева (Eggsellent) — «Зачем инвестировать в развитие в кризис».

Трек «Процессы» — про тонкости управления внутренними процессами.

Катя Павлинцева (Кухня на районе) и Неждана Шкулова (Авиасейлс) — «Когда клиентский сервис — не только поддержка»;

Евгений Щепин (Вкусвилл) — «Как доверие в бизнесе позволяет увеличивать скорость и снижать затраты»;

Ирина Андреева (Kidsout) – «Выход на зарубежные рынки в 2022 году»;

Евгений Давыдов (Setters) – «Как я случайно стал серийным предпринимателем: плюсы, подводные камни и выводы».

Трек «Люди» — про человеческие ресурсы основателей и команды.

Варвара Семенихина (Timepad) — «Нанимать или выращивать звёзд? Как мы выбирали и меняли стратегию найма»

Анна Крымская (Youtalk) — «Психология предпринимателей: что болит и как лечить»;

Илья Ромашко и Виктория Вавилина (Gogol School) — «Почему мы больше не можем опираться на понятие нормы, и как действовать без готовых ответов».

Всего на конференции выступит около 60 спикеров. Также в программе ТОК: разборы кейсов, Q&A сессии, воркшопы с экспертами, открытый микрофон, спид-дейтинг и другие форматы нетворкинга.

А ещё — премьера документального сериала «50/50» о молодых предпринимателях, групповые тренинги от бизнес-консультантов и открытая запись подкаста «180 градусов».

Участвовать можно и онлайн и оффлайн. Билеты уже продаются на сайте конференции.