Точка запустила ИИ-сервис для деловых знакомств

Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил сервис «Точка.Нетворк» для деловых знакомств. После регистрации искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.

«Точка.Нетворк» поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями.

поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, указав сферу деятельности, навыки и разместив ссылки на страницы в социальных сетях, согласиться на встречу и прийти на неё.

Искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседников, а предприниматели смогут сами договориться о времени и месте встречи.

Участники сами выбирают формат встречи — она может пройти как в онлайне, так и в офлайне. Участник должен предупредить собеседника, если хочет отменить или перенести встречу на другой день.