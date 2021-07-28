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28.07.2021

Точка запустила ИИ-сервис для деловых знакомств

Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил сервис «Точка.Нетворк» для деловых знакомств. После регистрации искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.

  • «Точка.Нетворк» поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, указав сферу деятельности, навыки и разместив ссылки на страницы в социальных сетях, согласиться на встречу и прийти на неё.
  • Искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседников, а предприниматели смогут сами договориться о времени и месте встречи.
  • Участники сами выбирают формат встречи — она может пройти как в онлайне, так и в офлайне. Участник должен предупредить собеседника, если хочет отменить или перенести встречу на другой день.

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Точка запустила ИИ-сервис для деловых знакомств — Банк Точка