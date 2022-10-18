Конференция ТОК — от Точки и Beat Film

Банк Точка и создатели Beat Film Festival организуют для предпринимателей конференцию ТОК: на ней владельцы малого и среднего бизнеса из разных сфер смогут обменяться опытом и найти новые подходы к развитию своих компаний. Конференция пройдёт в двух форматах: оффлайн и онлайн. 23 ноября состоится оффлайн-встреча на Хлебозаводе в Москве, а 24 ноября участники смогут пообщаться дистанционно.

В программе ТОК — разборы кейсов, Q&A сессии, воркшопы с экспертами, открытый микрофон, спид-дейтинг и другие форматы нетворкинга. Среди спикеров:

Илья Елпанов (фудтех-компания «Ешь деревенское»),

Евгений Давыдов (агентство SETTERS),

Наталья Брянцева (ювелирный бренд Avgvst),

Яна Виндзор (бьюти-бренд Windsor’s Soap),

Александра Герасимова (фитнес-сервис FITMOST),

Вера Почуева (журнал и лайфстайл-бренды Veter),

Данила Антоновский (сервис онлайн-психотерапии «Ясно»).

Также на конференции пройдёт открытая запись подкаста с контент-бюро «Шторм» и партнерская сессия с независимым изданием о моде, красоте и современной культуре The Blueprint. Программный партнер конференции, творческая лаборатория Gogol School, проведет часовую поддерживающую практику для участников. Кроме того, на ТОК пройдет показ документального сериала «50/50» о предпринимателях-партнерах, созданный в рамках совместного опен-колла Beat Film Festival и банка Точка.

Темы конференции поделены на 3 трека.

ТОК.Стратегии: развитие и сохранение бизнеса, поиск новых бизнес-решений. ТОК.Процессы: управление внутренними процессами и работа с командой. ТОК.Люди: инструменты поддержки и роста ресурса основателей.

На сайте ТОК работает окно обратной связи «Предложить тему». Через неё предприниматели могут поделиться темами, которые хотели бы обсудить на конференции, и рассказать о проблемах, которые решают в бизнесе прямо сейчас.

Софья Масленникова, руководитель имиджевых проектов в банке для предпринимателей и предприятий Точка:

Хочется, чтобы на ТОК предприниматели поделились своим абсолютно разным опытом и в этом нашли опору. В неспокойные времена остро нужно «чувство локтя» — понять, что ты не один, что неопределенность влияет не только на твой бизнес «от А до Я», что есть те, кто готов пройти турбулентность вместе с тобой. Мы понимаем, что разговор получится непростой и совсем не про «успешный успех», но верим, что в нем родится если и не истина, то план действий.