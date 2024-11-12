Точка запустила специальные тарифы для предпринимателей-селлеров

Новые тарифные планы для продавцов разработаны с учётом потребностей бизнеса на маркетплейсах и позволяют предпринимателям эффективно управлять финансами. Клиенты, подключившие тарифы «Селлер» и «Селлер Про», получают бесплатный ежемесячный лимит на переводы доходов с маркетплейсов физическим лицам. Для этого необходимо соблюдать два условия: оплата налогов через банк не менее 1% ежеквартально и ограничение переводов третьим физлицам не более 30% от всех транзакций.

Преимущества тарифов «Селлер» и «Селлер Про» для ИП:

Открытие счёта — за 0 рублей и всего за одну встречу.

Процент на остаток — до 7% на средства на счёте.

Бесплатные платёжные поручения — без ограничений по количеству.

Бесплатные переводы доходов с маркетплейсов физлицам. Тарифы отличаются лимитами по выводу средств: на «Селлере» — бесплатно до 5 млн рублей в месяц, а на «Селлер Про» ограничений нет никаких.

Для клиентов на тарифах для селлеров доступны бесплатное пополнение счёта, переводы на счета ИП, физлиц и ООО. Дополнительно доступны услуги бухгалтерского сопровождения, помощь в закупке товаров и инструменты для автоматизации работы с маркетплейсами.

Для тех, кто решит сейчас открыть счёт, на тариф «Селлер» действует 80% скидка* в первые три месяца. Оставить заявку можно здесь.

*Предложение действительно до 31 декабря 2025 года.