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16.03.2023

Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро

Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро для клиентов, которые совершают платежи в этих валютах. Комиссия отменяется со дня совершения платежа на следующие 60 календарных дней. 

Если в течение двух месяцев предприниматель не проводил платежей в долларах и евро, и сумма остатка превышает 20 000 в этих валютах, комиссия будет включаться автоматически. 

При регулярных операциях с долларами и евро, она будет также автоматически отключаться. Никаких заявлений или дополнительных обращений от клиентов не требуется. 

«Точка была вынуждена ввести комиссию за хранение этой валюты в августе прошлого года. Комиссия списывалась ежедневно. Сейчас мы готовы отменить этот процент для предпринимателей, которые регулярно совершают платежи в долларах и евро. Забота о клиентах для нас на первом месте, поэтому мы приняли решение отменить комиссию для тех, кто совершает платежи», — рассказывает лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова. 

Срок хранения валюты без комиссии будет обновляться после каждого платежа. Евро можно расплачиваться с контрагентами из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии и Сербии. В долларах — с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Узбекистаном. 

Точка также работает с валютами разных стран мира. Среди них динары, драмы, юани, лиры, тенге и другие валюты. Хранение остатков в этих валютах бесплатно.

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Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро — Банк Точка