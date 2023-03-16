Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро для клиентов, которые совершают платежи в этих валютах. Комиссия отменяется со дня совершения платежа на следующие 60 календарных дней.

Если в течение двух месяцев предприниматель не проводил платежей в долларах и евро, и сумма остатка превышает 20 000 в этих валютах, комиссия будет включаться автоматически.

При регулярных операциях с долларами и евро, она будет также автоматически отключаться. Никаких заявлений или дополнительных обращений от клиентов не требуется.

«Точка была вынуждена ввести комиссию за хранение этой валюты в августе прошлого года. Комиссия списывалась ежедневно. Сейчас мы готовы отменить этот процент для предпринимателей, которые регулярно совершают платежи в долларах и евро. Забота о клиентах для нас на первом месте, поэтому мы приняли решение отменить комиссию для тех, кто совершает платежи», — рассказывает лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.

Срок хранения валюты без комиссии будет обновляться после каждого платежа. Евро можно расплачиваться с контрагентами из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии и Сербии. В долларах — с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Узбекистаном.

Точка также работает с валютами разных стран мира. Среди них динары, драмы, юани, лиры, тенге и другие валюты. Хранение остатков в этих валютах бесплатно.