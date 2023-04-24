Точка запустила эквайринг на собственной лицензии

Предприниматели смогут пользоваться эквайрингом, который полностью работает на банковской лицензии Точки. Торговые терминалы и интернет-эквайринг Точки принимают оплаты банковскими картами.

Оплата через эквайринг Точки проходит практически мгновенно, а средства на счёт предприниматель может получить в течение двух часов в любой день недели. Это особенно ценно в долгие праздничные дни, когда из-за выходных дней предприниматель получает деньги на счёт только после их завершения.

«У Точки есть два вида эквайринга: торговый и интернет-эквайринг. В первом случае Точка по заказу клиента готовит электронный терминал, который после настройки отправляет ему. Если покупатель хочет оплатить товар картой, то продавец просто вводит сумму и предлагает покупателю приложить или вставить карту. После этого мы, как банк-эквайер, отправляем запрос в банк-эмитент, выпустивший карту покупателю. Если получаем положительный ответ, то покупка подтверждается и нужная сумма на счёте покупателя блокируется. Терминал печатает чек с успешным статусом платежа, чтобы продавец понимал, что деньги поступят на его счёт и мог отдать товар или оказать услугу.

В случае с интернет-эквайрингом продавец может создать ссылку на оплату и отправить её своему покупателю в мессенджеры или по почте. Также предприниматель может добавить платёжный функционал на сайт, чтобы клиент сам оплатил нужные ему позиции», — поясняет продакт-менеджер сервиса «Эквайринг» в Точке Анатолий Семененко.

В начале года ЦБ России выдал Точке универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.