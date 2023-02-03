Кольцо можно носить постоянно: его не нужно заряжать, а прочная керамика не боится воды и царапин
Начисления и история покупок видны в интернет‑банке
Просто поднесите кольцо к терминалу: это можно сделать в любом месте, где принимают карты «Мир»
Если кольцо потерялось, просто заблокируйте его — деньги на счёте останутся в безопасности
Оставьте заявку — мы перезвоним и поможем открыть счёт
Зайдите в раздел «Счета и карты», выберите размер и оформите доставку
Следуйте инструкции из упаковки или напишите в чат интернет‑банка
Кольцо работает как бесконтактная банковская карта. Им можно оплачивать покупки в офлайн‑магазинах и интернете, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.
Перед первой оплатой кольцо нужно активировать. Мы положим инструкцию в упаковку и напишем в чат интернет‑банка, как это сделать.
Кольцо не нужно заряжать. Оно не требует специального ухода.
NFC‑кольцо работает так же, как бесконтактная карта. Просто поднесите руку с кольцом к терминалу перпендикулярно зоне считывания на 2–3 секунды.
Чип кольца ловит сигнал на расстоянии 2–3 см. Если сумма покупки большая, терминал попросит ввести пин‑код бизнес‑карты.
Чтобы оплатить покупку в интернете, скопируйте реквизиты кольца в интернет‑банке.
Любой клиент Точка Банка с открытым счётом в ООО «Банк Точка» может купить платёжное кольцо. Для этого зайдите в раздел «Счета и карты» и выберите нужный размер.
Оформить заказ можно из любого города России: мы доставим кольцо прямо к вам.
Если вы ещё не клиент банка, оставьте заявку: мы поможем открыть счёт и заказать кольцо.
Платёжное кольцо Точка Банка работает на платёжной системе «Мир» — расплачиваться им можно в любом регионе России и в отдельных странах, где принимают карты «Мир».
Кольцо не привязано к Mir Pay и смартфону: чип работает автономно, без приложения и подключения к телефону.
Список стран, принимающих карты «Мир» за рубежом, лучше уточнять перед поездкой — он периодически меняется.
Кольцо с NFC для оплаты не нужно заряжать. Внутри — пассивный чип без батареи. Чип получает энергию от терминала, когда вы платите.
Корпус кольца сделан из прочной керамики на основе диоксида циркония. Кольцо не боится воды и ударов. Его можно не снимать в душе, бассейне или на тренировке. Кольцо не требует особого ухода.
Попробуйте подобрать кольцо для другого пальца. Если ни один размер из наличия не подходит, напишите, какой размер вам нужен. Мы свяжемся с вами, как только появится подходящее вам кольцо.
Как и счёт любой карты Точка Банка:
Вы можете снять наличные с помощью платёжного кольца в любом банкомате с бесконтактной оплатой. Просто приложите кольцо к считывающей зоне, как при оплате покупок.
Лимит снятия наличных такой же, как по вашей бизнес‑карте. Изменить лимит можно в интернет‑банке.
Во время снятия банкомат может попросить ввести пин‑код.