Кольцо работает как бесконтактная банковская карта. Им можно оплачивать покупки в офлайн‑магазинах и интернете, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.

Перед первой оплатой кольцо нужно активировать. Мы положим инструкцию в упаковку и напишем в чат интернет‑банка, как это сделать.

Кольцо не нужно заряжать. Оно не требует специального ухода.