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Платёжное кольцо для покупок
в одно касание

Кольцо — это бизнес-карта в новом формате
Прикладывайте к терминалу или платите онлайн

Пользуйтесь всеми возможностями NFC‑кольца

Носите не снимая

Кольцо можно носить постоянно: его не нужно заряжать, а прочная керамика не боится воды и царапин

Получайте кешбэк как обычно

Начисления и история покупок видны в интернет‑банке 

Платите где угодно

Просто поднесите кольцо к терминалу: это можно сделать в любом месте, где принимают карты «Мир»

Управляйте кольцом в интернет‑банке

Если кольцо потерялось, просто заблокируйте его — деньги на счёте останутся в безопасности

Как узнать размер кольца

Первый способ
  • Положите на бумагу кольцо, которое вам удобно носить
  • Обведите внутренний контур кольца
  • Измерьте диаметр получившегося круга в миллиметрах
Второй способ
  • Возьмите кусок нитки или бумаги и оберните вокруг пальца, на котором собираетесь носить кольцо
  • Поставьте метку там, где концы сойдутся, и измерьте этот отрезок
  • Переведите длину в миллиметры и разделите на 3,14
На что ещё обратить внимание
  • Если ни один размер вам не подходит, попробуйте подобрать кольцо для другого пальца
  • Если нужного размера всё равно нет, сообщите, какой именно вам нужен: мы свяжемся с вами, как только появится подходящее кольцо

Как заказать платёжное кольцо

1

Откройте счёт в Точка Банк, если его нет

Оставьте заявку — мы перезвоним и поможем открыть счёт

2

Закажите кольцо в интернет‑банке

Зайдите в раздел «Счета и карты», выберите размер и оформите доставку

3

Активируйте кольцо

Следуйте инструкции из упаковки или напишите в чат интернет‑банка

Частые вопросы

Как работает платёжное кольцо?

Кольцо работает как бесконтактная банковская карта. Им можно оплачивать покупки в офлайн‑магазинах и интернете, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.

Перед первой оплатой кольцо нужно активировать. Мы положим инструкцию в упаковку и напишем в чат интернет‑банка, как это сделать.

Кольцо не нужно заряжать. Оно не требует специального ухода.

Как оплачивать покупки платёжным кольцом?

NFC‑кольцо работает так же, как бесконтактная карта. Просто поднесите руку с кольцом к терминалу перпендикулярно зоне считывания на 2–3 секунды.

Чип кольца ловит сигнал на расстоянии 2–3 см. Если сумма покупки большая, терминал попросит ввести пин‑код бизнес‑карты.

Чтобы оплатить покупку в интернете, скопируйте реквизиты кольца в интернет‑банке.

Как купить платёжное кольцо и кто может его заказать?

Любой клиент Точка Банка с открытым счётом в ООО «Банк Точка» может купить платёжное кольцо. Для этого зайдите в раздел «Счета и карты» и выберите нужный размер.

Оформить заказ можно из любого города России: мы доставим кольцо прямо к вам.

Если вы ещё не клиент банка, оставьте заявку: мы поможем открыть счёт и заказать кольцо.

Какая платёжная система у NFC-кольца?

Платёжное кольцо Точка Банка работает на платёжной системе «Мир» — расплачиваться им можно в любом регионе России и в отдельных странах, где принимают карты «Мир».

Кольцо не привязано к Mir Pay и смартфону: чип работает автономно, без приложения и подключения к телефону.

Список стран, принимающих карты «Мир» за рубежом, лучше уточнять перед поездкой — он периодически меняется.

Нужно ли заряжать умное кольцо с NFC-чипом и боится ли оно воды?

Кольцо с NFC для оплаты не нужно заряжать. Внутри — пассивный чип без батареи. Чип получает энергию от терминала, когда вы платите.

Корпус кольца сделан из прочной керамики на основе диоксида циркония. Кольцо не боится воды и ударов. Его можно не снимать в душе, бассейне или на тренировке. Кольцо не требует особого ухода.

Что делать, если моего размера нет?

Попробуйте подобрать кольцо для другого пальца. Если ни один размер из наличия не подходит, напишите, какой размер вам нужен. Мы свяжемся с вами, как только появится подходящее вам кольцо.

Как пополнить счёт?

Как и счёт любой карты Точка Банка:

  • по номеру телефона через Систему быстрых платежей;
  • переводом по реквизитам или номеру карты;
  • в банкоматах любых банков или отделениях Почты России.

Можно ли снимать наличные с помощью платёжного кольца?

Вы можете снять наличные с помощью платёжного кольца в любом банкомате с бесконтактной оплатой. Просто приложите кольцо к считывающей зоне, как при оплате покупок.

Лимит снятия наличных такой же, как по вашей бизнес‑карте. Изменить лимит можно в интернет‑банке.

Во время снятия банкомат может попросить ввести пин‑код. 

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