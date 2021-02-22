Месяц бесплатного обслуживания на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер» за отзыв на Отзовике, Банки.ру или Сравни.ру

Возможно, мы помогли вам справиться с непростой ситуацией, решили вопрос с налоговой, сэкономили время или просто подняли настроение. Если есть возможность, укажите в отзыве также дату и имя сотрудника, который вам помог.

В акции можно участвовать 1 раз в полгода. Действует для клиентов на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер».