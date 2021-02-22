Дарим месяц за отзыв
Когда проходит акция
22 февраля 2021 — 31 декабря 2026
Кто может участвовать
Все клиенты со счётом в Точка Банке
Что вы получите
Месяц бесплатного обслуживания на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер» за отзыв на Отзовике, Банки.ру или Сравни.ру
Возможно, мы помогли вам справиться с непростой ситуацией, решили вопрос с налоговой, сэкономили время или просто подняли настроение. Если есть возможность, укажите в отзыве также дату и имя сотрудника, который вам помог.
В акции можно участвовать 1 раз в полгода. Действует для клиентов на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер».
Как участвовать в акции
1
Оставьте отзыв о Точка Банк на Отзовике, Банки.ру или Сравни.ру
2
Обязательно оставьте в отзыве свои данные для идентификации
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