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Что вы получите
Месяц бесплатного обслуживания на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер» за отзыв на Отзовике, Банки.ру или Сравни.ру

Возможно, мы помогли вам справиться с непростой ситуацией, решили вопрос с налоговой, сэкономили время или просто подняли настроение. Если есть возможность, укажите в отзыве также дату и имя сотрудника, который вам помог.

В акции можно участвовать 1 раз в полгода. Действует для клиентов на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер».

Как участвовать в акции

1
Оставьте отзыв о Точка Банк на Отзовике, Банки.ру или Сравни.ру
2
Обязательно оставьте в отзыве свои данные для идентификации
Подробные условия акции
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8 (800) 600 46 57
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Дарим месяц за отзыв - Акция от банка Точка