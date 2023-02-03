Я заплачу комиссию за пополнение счёта?

Только комиссию Точка Банка согласно вашему тарифу. Дополнительных комиссий при внесении наличных в банкоматах партнёров нет. Уточняйте условия вашего тарифа в приложении или на сайте Точка Банка.
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