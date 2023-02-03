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В каких банкоматах можно внести наличные на счёт в Точка Банке

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Все доступные банкоматы вы можете посмотреть на этой карте. При внесении деньги зачислятся на счёт моментально. За пополнение счёта через банкомат возможна комиссия Точка Банка. Сверяйтесь со своим тарифом в интернет-банке или на нашем сайте.  

Лимиты на внесение наличных в банкоматах партнёров

― Т-Банк

За один раз в банкомат поместится не более 300 купюр. На общую сумму и количество операций в день или месяц лимитов нет. 

― ВТБ

Лимит в купюрах зависит от банкомата: от 40 до 300 купюр за один раз. На общую сумму и количество операций в день или месяц лимитов нет. 

― Альфа-Банк

До 1 500 000 ₽ в день и 4 000 000 ₽ в месяц по одной карте. Вы можете использовать несколько карт.

― Промсвязьбанк 

До 300 000 ₽ за раз и в сутки и до 600 000 ₽ в месяц. Не больше восьми операций в сутки.

― Газпромбанк

До 500 000 ₽ за раз, 1 000 000 ₽ в сутки и 3 000 000 ₽ в месяц по одной карте. В сутки можно сделать до десяти операций по каждой карте.

Другие банкоматы

Мы указали только лимиты на внесение через банкоматы партнёров с самыми выгодными для вас условиями. В других банкоматах пополнять счёт тоже можно, но комиссию и лимиты сторонний банк установит в момент пополнения и покажет вам на экране банкомата. 

Способы пополнения

Пластиковую карту «Мир» можно пополнить, вставив её в банкомат, приложив к специальному NFC-модулю на банкомате, а также через приложение Mir Pay на Android. На iOS приложение недоступно. Виртуальную карту можно пополнить только через Mir Pay.

В первые 48 часов после добавления карты в Mir Pay через приложение можно внести не более 50 000 ₽. Добавьте карту заранее, если планируете внести больше.

Пластиковую карту Mastercard можно пополнить, вставив её в банкомат или приложив к специальному NFC-модулю на банкомате.

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В каких банкоматах можно внести наличные?