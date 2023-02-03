В каких банкоматах можно внести наличные на счёт в Точка Банке

Все доступные банкоматы вы можете посмотреть на этой карте. При внесении деньги зачислятся на счёт моментально. За пополнение счёта через банкомат возможна комиссия Точка Банка. Сверяйтесь со своим тарифом в интернет-банке или на нашем сайте.

Лимиты на внесение наличных в банкоматах партнёров

― Т-Банк

За один раз в банкомат поместится не более 300 купюр. На общую сумму и количество операций в день или месяц лимитов нет.

― ВТБ

Лимит в купюрах зависит от банкомата: от 40 до 300 купюр за один раз. На общую сумму и количество операций в день или месяц лимитов нет.

― Альфа-Банк

До 1 500 000 ₽ в день и 4 000 000 ₽ в месяц по одной карте. Вы можете использовать несколько карт.

― Промсвязьбанк

До 300 000 ₽ за раз и в сутки и до 600 000 ₽ в месяц. Не больше восьми операций в сутки.

― Газпромбанк

До 500 000 ₽ за раз, 1 000 000 ₽ в сутки и 3 000 000 ₽ в месяц по одной карте. В сутки можно сделать до десяти операций по каждой карте.

Другие банкоматы

Мы указали только лимиты на внесение через банкоматы партнёров с самыми выгодными для вас условиями. В других банкоматах пополнять счёт тоже можно, но комиссию и лимиты сторонний банк установит в момент пополнения и покажет вам на экране банкомата.

Способы пополнения

Пластиковую карту «Мир» можно пополнить, вставив её в банкомат, приложив к специальному NFC-модулю на банкомате, а также через приложение Mir Pay на Android. На iOS приложение недоступно. Виртуальную карту можно пополнить только через Mir Pay.

В первые 48 часов после добавления карты в Mir Pay через приложение можно внести не более 50 000 ₽. Добавьте карту заранее, если планируете внести больше.

Пластиковую карту Mastercard можно пополнить, вставив её в банкомат или приложив к специальному NFC-модулю на банкомате.