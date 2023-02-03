Можно ли внести деньги по виртуальной карте

Да. В банкоматах, которые работают с бесконтактным обслуживанием: на них обычно есть значок PayPass.

Для этого используйте виртуальную карту МИР, привязанную к MirPay. Виртуальные карты Mastercard с марта 2022 года нельзя добавить в электронные кошельки, поэтому использовать их в банкоматах не получится.

Список всех банкоматов, в которых можно пополнять счёт по карте Точка Банка, вы можете посмотреть на карте. Если банкомат работает с бесконтактным обслуживанием, то в информации о нём будет написано: «Работает с NFC». Кроме этого в описании банкомата вы найдёте информацию про лимиты, график работы и другую важную информацию.

Если у вас пока нет виртуальной карты Мир, то выпустите её моментально и бесплатно здесь.