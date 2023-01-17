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В каких банкоматах можно снимать наличные и какую сумму?

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Снимать наличные можно в банкоматах любых банков. Найти подходящий можно на этой карте.

Банкоматы не берут комиссию за снятие наличных, но в них могут быть ограничения на сумму выдачи за один раз. Если нужна крупная сумма, попробуйте снять её по частям. ЦБ рекомендует снимать не более 30% от общего оборота по счёту

Лимиты на снятие в банкоматах разных банков отличаются и постоянно меняются. 

Помните об ограничениях Точка Банка:

  • Лимит платного и бесплатного снятия наличных. Он зависит от вашего тарифа. Когда лимит бесплатных снятий заканчивается, подключается платный пакет. Его цена тоже зависит от вашего тарифа в Точке. 

  • Лимит карты на снятие наличных в день или месяц. Чтобы изменить его, оставьте заявку в интернет-банке или приложении. Для этого выберите карту, нажмите «Посмотреть лимиты» — «Изменить лимиты» и укажите нужную сумму. 

Все эти лимиты обновляются в последний день месяца в 00:00 по Москве. 

Уточнить или добавить назначение платежа при снятии наличных нельзя, оно будет стандартное: “Выдача наличных денег в банкомате (Терминал:TVOY DOM LENINSKIY,MKAD 24 KM,P.SOVKHOZA IM,RU,дата операции:17/01/2023 07:30(МСК),на сумму:100000 RUB,карта 5140********1111)”.

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В каких банкоматах можно снимать наличные и какую сумму — FAQ Точка Банк