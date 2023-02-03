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  5. Банкомат зажевал деньги, на счёт они не зачислены. Что делать?

Банкомат зажевал деньги, на счёт они не зачислены. Что делать?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сообщите нам в чате интернет-банка адрес и номер банкомата, дату и время внесения и сумму. Если банкомат выдал чек, отправьте его в в том же сообщении. 

Срок зачисления может составить 30 дней. На практике бывает быстрее.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Банкомат зажевал деньги, на счёт они не зачислены. Что делать — FAQ Точка Банк