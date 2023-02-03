Банкомат зажевал деньги, на счёт они не зачислены. Что делать?

Сообщите нам в чате интернет-банка адрес и номер банкомата, дату и время внесения и сумму. Если банкомат выдал чек, отправьте его в в том же сообщении.
Срок зачисления может составить 30 дней. На практике бывает быстрее.
Сообщите нам в чате интернет-банка адрес и номер банкомата, дату и время внесения и сумму. Если банкомат выдал чек, отправьте его в в том же сообщении.
Срок зачисления может составить 30 дней. На практике бывает быстрее.
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