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Как восстановить пароль от личного кабинета?

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Если у вас есть установленное мобильное приложение, простой способ восстановить пароль — поменять его в мобильном приложении.

Нажмите на шестерёнку в верхнем правом углу приложения, выберите «Вход и безопасность» — «Сменить пароль».

Или проверьте настройки вашего браузера: возможно, вы сохраняли там свой пароль от интернет-банка. Можно поискать пароль в настройках браузера: возможно, вы сохраняли его там. Как правило, пароли хранятся в разделе «Автозаполнение» или «Сохранённые пароли».

Если способы выше не помогли, можно попробовать восстановить пароль через сайт.

Нажмите «Забыли пароль», введите ФИО и номер телефона, привязанный к интернет-банку. Чтобы восстановить доступ, также может понадобиться ваша карта.

Если всё пройдёт успешно, вам придёт электронное письмо от Точки со ссылкой на создание нового пароля. После смены пароля вход в личный кабинет останется привычным: достаточно будет ввести логин и новый пароль.

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Как восстановить пароль от личного кабинета