Почему списали долг со счёта ИП, если должник — физлицо?

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юрлица. По закону у ИП нет своего имущества, оно всё принадлежит физлицу. Поэтому по статье 24 Гражданского кодекса РФ гражданин отвечает по своим обязательством всем принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание по закону.

Таким образом, физлицо несёт полную имущественную ответственность, и имущество не делится на собственность ИП и физлица. Долг могут списать с любого счёта, на который направлено взыскание.