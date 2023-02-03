Что делать, если я не согласен с арестом или взысканием?

Для начала подготовьте документы, подтверждающие неправомерность списания или ареста. Например квитанции или справки об уплате долга, налогов, штрафов. Вы можете скачать их в ленте событий интернет-банка или приложения Точки. Далее уточните в чате интернет-банка данные исполнительного документа и обратитесь в орган, направивший этот документ.

К кому обращаться?

если документ направил суд, найдите данные вашего арбитражного дела по ИНН в электронной картотеке и свяжитесь с судьёй;

если документ направил пристав, обратитесь к нему по телефону вашего территориального подразделения на сайте ФССП;

если документ направила налоговая, обратитесь к вашему инспектору по телефону налоговой, которая вынесла решение, или общему номеру — 8 800 222 22 22;

найти данные нотариуса, выдавшего исполнительную надпись, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Также вы можете обратиться к взыскателю напрямую и попросить отозвать исполнительный документ, если долг вы уже уплатили.