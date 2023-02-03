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  5. Что делать, если я не согласен с арестом или взысканием

Что делать, если я не согласен с арестом или взысканием

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Для начала подготовьте документы, подтверждающие неправомерность списания или ареста. Например квитанции или справки об уплате долга, налогов, штрафов. Вы можете скачать их в ленте событий интернет-банка или приложения Точки. Далее уточните в чате интернет-банка данные исполнительного документа и обратитесь в орган, направивший этот документ. 

К кому обращаться?

  • если документ направил суд, найдите данные вашего арбитражного дела по ИНН в электронной картотеке и свяжитесь с судьёй; 
  • если документ направил пристав, обратитесь к нему по телефону вашего территориального подразделения на сайте ФССП;  
  • если документ направила налоговая, обратитесь к вашему инспектору по телефону налоговой, которая вынесла решение, или общему номеру — 8 800 222 22 22;
  • найти данные нотариуса, выдавшего исполнительную надпись, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты

Также вы можете обратиться к взыскателю напрямую и попросить отозвать исполнительный документ, если долг вы уже уплатили.

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Что делать, если я не согласен с арестом или взысканием?