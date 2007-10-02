В какой срок банк должен выполнить требование исполнительного документа?

Банк обязан списать или арестовать деньги на счетах не позднее следующего рабочего дня после получения документа. Если появятся сомнения в достоверности информации, указанной в заявлении и исполнительном документе, банк может провести дополнительную проверку подлинности — тогда срок исполнения может увеличиться до 7 рабочих дней. На время проверки сумма, подлежащая взысканию, блокируется на счетах должника. Читайте подробности в ч. 5-6 ст. 70 ФЗ от 02.10.2007 №229 ФЗ «Об исполнительном производстве».