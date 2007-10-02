В какой срок банк должен выполнить требование исполнительного документа?

Банк обязан списать или арестовать деньги на счетах не позднее следующего рабочего дня после получения документа. Если появятся сомнения в достоверности информации, указанной в заявлении и исполнительном документе, банк может провести дополнительную проверку подлинности — тогда срок исполнения может увеличиться до 7 рабочих дней. На время проверки сумма, подлежащая взысканию, блокируется на счетах должника. Читайте подробности в ч. 5-6 ст. 70 ФЗ от 02.10.2007 №229 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Другие вопросы по теме «Исполнительные документы»
- Что такое исполнительный документ
- Что такое арест на счетах
- Почему списали долг со счёта ИП, если должник — физлицо
- Что делать, если я не согласен с арестом или взысканием
- Как обжаловать судебный акт
- Как платить алименты
- Как вернуть деньги, списанные по исполнительному документу
- Как подать заявление о сохранении прожиточного минимума при взыскании по исполнительному производству
- Как работал мораторий на банкротство в 2022 году
Точка — банк для предпринимателей и предприятий
Больше 700 000 клиентов
По всей стране
Экосистема для бизнеса
Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое
Полностью онлайн
Решим любой вопрос в чате или по телефону