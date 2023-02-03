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Как вернуть деньги, списанные по исполнительному документу

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Банк, в котором списались деньги, не может их вернуть вам. По исполнительному документу они списываются с вашего счёта и сразу направляются на счёт судебному приставу или взыскателю.

Если взыскание было отменено на основании постановления судебного пристава, зайдите на портал Госуслуг в раздел «Подача жалоб, ходатайств приставу». Выберите «Хочу вернуть излишне удержанные или уплаченные средства» и опишите ситуацию.

Если деньги взысканы по заявлению взыскателя на основании исполнительного документа, обратитесь напрямую к взыскателю и попросите его вернуть излишек. Вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав, если этими способами не получилось вернуть деньги. 

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Как вернуть деньги, списанные по исполнительному документу?