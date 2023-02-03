Что такое исполнительный документ?

Это специальный документ, по которому банк обязан незамедлительно исполнить решение суда, приставов или других госорганов и должностных лиц. По исполнительному документу деньги со счёта могут быть списаны в пользу заявителя или «заморожены» на счёте до решения ситуации.

Существует несколько видов исполнительных документов: