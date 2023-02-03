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Что такое исполнительный документ

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Это специальный документ, по которому банк обязан незамедлительно исполнить решение суда, приставов или других госорганов и должностных лиц. По исполнительному документу деньги со счёта могут быть списаны в пользу заявителя или «заморожены» на счёте до решения ситуации. 

Существует несколько видов исполнительных документов:

  • Постановление об аресте или взыскании
    Этот документ поступает в банк от судебного пристава. По нему банк обязан исполнить решение суда или иного органа.
  • Исполнительный лист или судебный приказ
    Поступает в банк от взыскателя: это может быть как физлицо, так и юрлицо. По закону банк обязан выполнить требования, указанные в таких документах. Например, арестовать деньги на счетах или списать в пользу взыскателя.
  • Исполнительная надпись нотариуса
    Это распоряжение нотариуса. По нему принудительно взыскиваются деньги или имущество в пользу кредитора.
  • Акты других органов
    Например, акты пенсионного фонда, соцстраха и других органов.
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Что такое исполнительный документ?