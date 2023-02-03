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Как работал мораторий на банкротство в 2022 году

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Мораторий на банкротство — мера, которая запрещает судам возбуждать дела о несостоятельности физлиц, ИП и юрлиц. Мораторий был введён постановлением Правительства РФ и действовал до 1 октября 2022 года. Если в этот период кредитор подавал заявление о банкротстве заёмщика, арбитражный суд его не рассматривал. 

Мораторий распространялся на все долговые обязательства, возникшие до 1 апреля 2022 года, за исключением требований: 

  • о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
  • о выплате заработной платы и выходного пособия; 
  • об уплате алиментов.

Также в этот период:

1) не начислялись неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей;

2) приостанавливалось исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория. Но при этом не снимались аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства.

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Как работал мораторий на банкротство в 2022 году?