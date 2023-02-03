Что такое арест на счетах

По исполнительным документам на деньги, находящиеся на счетах должника, может быть наложен арест. В таком случае банк сразу же «замораживает» указанную в документе сумму на счёте или, если она не указана, блокирует все имеющиеся и поступающие на счёт деньги. Арест снимается только по постановлению пристава или решению суда.

Арестованными деньгами нельзя пользоваться свободно — даже платить зарплату или налоги. Эти платежи получится провести, только если в документе отдельно указано, что арест не распространяется на такие категории платежей.

Как снять арест?

Если он наложен в рамках гражданского дела — обратитесь в суд.

Если он наложен следователем или дознавателем в случаях, не терпящих отлагательств (ст. 165 УПК), или в рамках уголовного дела — обратитесь к лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.

Если арест наложен судебным приставом — обратитесь в подразделение ФССП России, в котором ведётся исполнительное производство. Данные о нём можно найти на сайте ФССП.

Снять арест со счёта может только тот, кто его наложил — суд, судебный пристав или следователь. По закону банк не может самостоятельно отменить арест.