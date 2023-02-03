Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Как работает Точка Банк
  4. Исполнительные документы
  5. Что такое арест на счетах

Что такое арест на счетах

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

По исполнительным документам на деньги, находящиеся на счетах должника, может быть наложен арест. В таком случае банк сразу же «замораживает» указанную в документе сумму на счёте или, если она не указана, блокирует все имеющиеся и поступающие на счёт деньги. Арест снимается только по постановлению пристава или решению суда.

Арестованными деньгами нельзя пользоваться свободно — даже платить зарплату или налоги. Эти платежи получится провести, только если в документе отдельно указано, что арест не распространяется на такие категории платежей. 

Как снять арест?

  • Если он наложен в рамках гражданского дела — обратитесь в суд. 
  • Если он наложен следователем или дознавателем в случаях, не терпящих отлагательств (ст. 165 УПК), или в рамках уголовного дела — обратитесь к лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело. 
  • Если арест наложен судебным приставом — обратитесь в подразделение ФССП России, в котором ведётся исполнительное производство. Данные о нём можно найти на сайте ФССП

Снять арест со счёта может только тот, кто его наложил — суд, судебный пристав или следователь. По закону банк не может самостоятельно отменить арест. 

Другие вопросы по теме «Исполнительные документы»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка