Как обжаловать судебный акт?

Обычно решение суда исполняется только после того, как вступит в законную силу. Но в некоторых случаях решение должно быть исполнено немедленно, вне зависимости от того, вступило оно в силу или нет. Жалобу можно подать только в суд, вынесший решение.

Я подал апелляционную или кассационную жалобу, почему списываются деньги со счёта?

По закону банк обязан сразу же исполнять требования, указанные в исполнительном документе. Исполнение может приостановиться, только если банк получает специальный документ — отмену судебного акта, судебный акт о приостановления исполнения или другой вид документа, вынесенный судебным приставом исполнителем.

Чтобы получить такой документ, вы или другой участник спора должны подать апелляционную жалобу с просьбой приостановить взыскание в период рассмотрения жалобы. Суд может вынести судебный акт о приостановлении решения суда — и приостановить исполнение требования взыскателя. Оригинал такого документа нужно направить в Точку по инструкции.