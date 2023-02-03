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Как обжаловать судебный акт

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Обычно решение суда исполняется только после того, как вступит в законную силу. Но в некоторых случаях решение должно быть исполнено немедленно, вне зависимости от того, вступило оно в силу или нет. Жалобу можно подать только в суд, вынесший решение.

Я подал апелляционную или кассационную жалобу, почему списываются деньги со счёта?

По закону банк обязан сразу же исполнять требования, указанные в  исполнительном документе. Исполнение может приостановиться, только если банк получает специальный документ — отмену судебного акта, судебный акт о приостановления исполнения или другой вид документа, вынесенный судебным приставом исполнителем. 

Чтобы получить такой документ, вы или другой участник спора должны подать апелляционную жалобу с просьбой приостановить взыскание в период рассмотрения жалобы. Суд может вынести судебный акт о приостановлении решения суда — и приостановить исполнение требования взыскателя. Оригинал такого документа нужно направить в Точку по инструкции

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Как обжаловать судебный акт?