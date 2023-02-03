Бесплатная регистрация ИП на НПД

Налог на профессиональный доход (НПД) — это простой налоговый режим для тех, кто работает сам: оказывает услуги, делает изделия или консультирует клиентов.

С НПД можно официально вести деятельность, платить налог и вести учёт через приложение «Мой налог» от ФНС — без отчётности и бухгалтерии.

Режим подойдёт, если:

доход за год не выше 2 400 000 ₽;

нет наёмных сотрудников;

не перепродаёте чужие товары, а создаёте своё;

не совмещаете НПД с другими режимами вроде УСН.

Больше подробностей про НПД вы найдёте в базе знаний от ФНС.