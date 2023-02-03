Бесплатная регистрация ИП на НПД

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4% на доходы от физлиц, 6% — от юрлиц
Если не было поступлений, ничего уплачивать не нужно
Если вы заработаете больше, будет легко сменить режим на УСН или АУСН
На НПД нельзя брать работников в штат, но можно работать с подрядчиками по ГПХ
Некоторые контрагенты охотнее работают с предпринимателями
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.
Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Налог на профессиональный доход (НПД) — это простой налоговый режим для тех, кто работает сам: оказывает услуги, делает изделия или консультирует клиентов.
С НПД можно официально вести деятельность, платить налог и вести учёт через приложение «Мой налог» от ФНС — без отчётности и бухгалтерии.
Режим подойдёт, если:
Больше подробностей про НПД вы найдёте в базе знаний от ФНС.
Самозанятый — это человек, который работает сам на себя и получает статус плательщика НПД. Он может оказывать услуги, выполнять заказы или продавать то, что сделал своими руками.
Самозанятыми могут стать граждане России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины. Возраст — от 16 лет, а с разрешения родителей или опекуна — с 14.
Сделать это можно самостоятельно и полностью онлайн — следуйте инструкции.
Скачайте приложение «Мой налог», подтвердите личность и зарегистрируйтесь. После этого вы сможете принимать оплату и уплачивать налог прямо из приложения.
Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, просто подтвердите передачу прав учёта в ФНС через наш интернет‑банк.
Мы запросим доступ, а вы подтвердите его в мобильном приложении или веб‑версии сервиса «Мой налог», и все данные будут синхронизированы.
После этого можно вести учёт и получать оплату в Точка Банке.
Переход на НПД может быть выгодным, потому что вы освобождаетесь от страховых взносов — экономия от 57 390 ₽. Также вы не сдаёте отчётность и платите налог только с фактического дохода — 4% или 6%. Это оптимально, если у вас нет работников, а годовой доход не превышает 2 400 000 ₽.
Чтобы перейти на режим НПД:
Мы поможем посчитать налог, подготовить декларацию и отправить всё в налоговую. В итоге вы сможете стать ИП на НПД быстро и без лишних расходов.
Нет. На НПД нельзя иметь штат.
Предприниматель должен работать сам, но он имеет право заключать договоры ГПХ с другими самозанятыми или ИП.
Самозанятый ИП может работать с физическими лицами, компаниями и другими предпринимателями. Главное, чтобы деятельность подходила под условия режима. Все налоги считаются автоматически в сервисе «Мой налог».
ИП на НПД уплачивает только один налог:
Отчётность и страховые взносы не требуются.
Это делает НПД выгодным режимом для тех, кто зарабатывает до 2,4 млн ₽ в год и хочет работать официально без лишней бюрократии.
При добровольном отказе сменить налоговый режим можно только с 1 января следующего года.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.