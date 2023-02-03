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ИП на НПД

Бесплатная регистрация ИП на НПД

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Оформим заявку онлайн

Готовое ИП на НПД и счёт за 3–5 дней

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Выгодный режим без бюрократии

Никаких деклараций и отчётов

Выдавайте чеки онлайн — данные о доходах автоматически уйдут в ФНС

Экономия на взносах от 57 390 ₽

Не нужно платить страховые взносы. Пенсионные — только по желанию.

Низкие налоговые ставки

4% на доходы от физлиц, 6% — от юрлиц

Налог только с дохода

Если не было поступлений, ничего уплачивать не нужно

Подойдёт начинающим предпринимателям

С доходом до 2 400 000 ₽ в год

Если вы заработаете больше, будет легко сменить режим на УСН или АУСН

Без сотрудников

На НПД нельзя брать работников в штат, но можно работать с подрядчиками по ГПХ

Когда важен статус ИП 

Некоторые контрагенты охотнее работают с предпринимателями

Если нужен эквайринг или СБП

Подключите приём платежей для клиентов — им станет проще оплачивать ваши товары или услуги

Как открыть ИП на НПД

1

Подготовьте два документа

Понадобятся скан паспорта и номер СНИЛС 

2

Оформите самозанятость

  • Если вы уже самозанятый, ничего делать не нужно
  • Если самозанятости нет, мы поможем её оформить
3

Заполните заявление на регистрацию ИП

Подайте заявление через Точка Банк — режим НПД применится сразу. Регистрация ИП онлайн проходит без очередей.

4

Дождитесь открытия счёта

И пользуйтесь другими сервисами банка

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Сервисы для старта бизнеса

Пользуйтесь сразу после открытия ИП
Личный кабинет самозанятого

Управляйте ИП на НПД прямо из интернет‑банка: регистрируйте чеки, заказывайте справки и получайте уведомления от ФНС

Приём платежей по QR‑коду

Подключим бесплатно всего за 10 минут

  • Терминал не нужен — QR-код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Оплату от клиентов вы увидите моментально
Бизнес‑карта

Обслуживание от 0 ₽

  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте до 4% на остаток по счетам баллами программы лояльности
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.

Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Частые вопросы

Что такое НПД и зачем про него знать самозанятым?

Налог на профессиональный доход (НПД) — это простой налоговый режим для тех, кто работает сам: оказывает услуги, делает изделия или консультирует клиентов.

С НПД можно официально вести деятельность, платить налог и вести учёт через приложение «Мой налог» от ФНС — без отчётности и бухгалтерии.

Режим подойдёт, если:

  • доход за год не выше 2 400 000 ₽;
  • нет наёмных сотрудников;
  • не перепродаёте чужие товары, а создаёте своё;
  • не совмещаете НПД с другими режимами вроде УСН.

Больше подробностей про НПД вы найдёте в базе знаний от ФНС.

Кто такой самозанятый и кто может им стать?

Самозанятый — это человек, который работает сам на себя и получает статус плательщика НПД. Он может оказывать услуги, выполнять заказы или продавать то, что сделал своими руками.

Самозанятыми могут стать граждане России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины. Возраст — от 16 лет, а с разрешения родителей или опекуна — с 14.

Могу ли я самостоятельно оформить самозанятость?

Сделать это можно самостоятельно и полностью онлайн — следуйте инструкции.

Скачайте приложение «Мой налог», подтвердите личность и зарегистрируйтесь. После этого вы сможете принимать оплату и уплачивать налог прямо из приложения.

У меня оформлена самозанятость в другом банке. Как перейти в Точка Банк?

Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, просто подтвердите передачу прав учёта в ФНС через наш интернет‑банк.

Мы запросим доступ, а вы подтвердите его в мобильном приложении или веб‑версии сервиса «Мой налог», и все данные будут синхронизированы.

После этого можно вести учёт и получать оплату в Точка Банке.

Зачем ИП переходить на НПД и как это сделать?

Переход на НПД может быть выгодным, потому что вы освобождаетесь от страховых взносов — экономия от 57 390 ₽. Также вы не сдаёте отчётность и платите налог только с фактического дохода — 4% или 6%. Это оптимально, если у вас нет работников, а годовой доход не превышает 2 400 000 ₽.

Как ИП перейти на режим НПД?

Чтобы перейти на режим НПД:

  1. Зарегистрируйтесь в сервисе «Мой налог» как самозанятый.
  2. В течение 30 дней уведомите ФНС, что больше не используете другие режимы.
  3. Если у вас открыт ИП в Точка Банке, воспользуйтесь услугой «Переход на самозанятость».

Мы поможем посчитать налог, подготовить декларацию и отправить всё в налоговую. В итоге вы сможете стать ИП на НПД быстро и без лишних расходов.

Можно ли ИП на НПД нанимать сотрудников?

Нет. На НПД нельзя иметь штат.

Предприниматель должен работать сам, но он имеет право заключать договоры ГПХ с другими самозанятыми или ИП.

С кем может работать ИП на НПД?

Самозанятый ИП может работать с физическими лицами, компаниями и другими предпринимателями. Главное, чтобы деятельность подходила под условия режима. Все налоги считаются автоматически в сервисе «Мой налог».

Какие налоги платит ИП на НПД?

ИП на НПД уплачивает только один налог:

  • 4% — если платит физлицо;
  • 6% — если платит компания или ИП.

Отчётность и страховые взносы не требуются.

Это делает НПД выгодным режимом для тех, кто зарабатывает до 2,4 млн ₽ в год и хочет работать официально без лишней бюрократии.

Как осуществить переход ИП с НПД на УСН?

При добровольном отказе сменить налоговый режим можно только с 1 января следующего года.

Где узнать больше о работе на НПД?

В базе знаний ФНС — по ссылке

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Регистрация ИП на НПД онлайн — перейти или открыть ИП на НПД с Точка Банк