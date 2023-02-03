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Как стать самозанятым?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы обезопасить себя от рисков и штрафов важно зарегистрировать деятельность официально. Это можно сделать следующими способами.

Через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»

1. Скачайте приложение «Мой налог» в App Store, Google Play, AppGallery или Rustore.

2. Укажите номер телефона и регион, в котором вы ведёте деятельность.

3. Сфотографируйте паспорт и корректно внесите все паспортные данные.

4. Сделайте селфи по указанным требованиям.

5. Подтвердите постановку на учёт в качестве самозанятого.

В дальнейшем заходить в мобильное приложение можно с помощью ИНН, номера телефона или аккаунта на Госуслугах.

Через Кабинет налогоплательщика НПД МОЙ НАЛОГ

Кабинет налогоплательщика НПД МОЙ НАЛОГ — это веб-версия приложения «Мой налог». Вы можете открыть её из браузера телефона или компьютера. В ней можно оформить самозанятость, если вам не хочется фотографировать паспорт и делать селфи. Понадобится лишь ИНН и пароль от Личного кабинета налогоплательщика.

Через Госуслуги

  1. Зайдите в Личный кабинет Госуслуг.

  2. Выберите услугу «Зарегистрироваться в качестве самозанятого» и нажмите «Начать».

  3. Проверьте, все ли данные в заявлении правильны (они заполняются автоматически по сведениям из Личного кабинета).

  4. Подтвердите ИНН.

  5. Укажите регион, где вы проживаете, или место, где находится ваш заказчик.

  6. Отправьте заявление и дождитесь решения в течение 5 рабочих дней.

После регистрации таким способом вам всё равно нужно авторизоваться в приложении «Мой налог», чтобы мы корректно формировали чеки в нашем сервисе. 

Через Точку

Мы являемся уполномоченным банком, с которым сотрудничает ФНС, поэтому вы можете официально зарегистрировать самозанятость через нас одним из следующих способов:

Открыть ИП на НПД

Этот способ будет оптимальным, если вы ещё не являетесь клиентом Точки. Он откроет много преимуществ: 

  • Вы получите удобный кабинет для регистрации чеков

  • У вас не будет обязательных страховых взносов

  • Вам не придётся сдавать декларацию и другие отчёты

Чтобы оформить самозанятость таким способом, оставьте заявку на сайте

Перейти на НПД, если вы уже ИП

Если вы уже клиент Точки с открытым ИП, можно воспользоваться нашей услугой «Переход на самозанятость». Вам достаточно подать заявку в интернет-банке, и мы со своей стороны сделаем всё остальное: посчитаем сумму налога, подготовим закрывающую декларацию, отправим заявку в ФНС и переведём вас на НПД, если всё в порядке.

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