Как стать самозанятым?

Чтобы обезопасить себя от рисков и штрафов важно зарегистрировать деятельность официально. Это можно сделать следующими способами.
Через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»
1. Скачайте приложение «Мой налог» в App Store, Google Play, AppGallery или Rustore.
2. Укажите номер телефона и регион, в котором вы ведёте деятельность.
3. Сфотографируйте паспорт и корректно внесите все паспортные данные.
4. Сделайте селфи по указанным требованиям.
5. Подтвердите постановку на учёт в качестве самозанятого.
В дальнейшем заходить в мобильное приложение можно с помощью ИНН, номера телефона или аккаунта на Госуслугах.
Через Кабинет налогоплательщика НПД МОЙ НАЛОГ
Кабинет налогоплательщика НПД МОЙ НАЛОГ — это веб-версия приложения «Мой налог». Вы можете открыть её из браузера телефона или компьютера. В ней можно оформить самозанятость, если вам не хочется фотографировать паспорт и делать селфи. Понадобится лишь ИНН и пароль от Личного кабинета налогоплательщика.
Через Госуслуги
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Зайдите в Личный кабинет Госуслуг.
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Выберите услугу «Зарегистрироваться в качестве самозанятого» и нажмите «Начать».
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Проверьте, все ли данные в заявлении правильны (они заполняются автоматически по сведениям из Личного кабинета).
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Подтвердите ИНН.
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Укажите регион, где вы проживаете, или место, где находится ваш заказчик.
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Отправьте заявление и дождитесь решения в течение 5 рабочих дней.
После регистрации таким способом вам всё равно нужно авторизоваться в приложении «Мой налог», чтобы мы корректно формировали чеки в нашем сервисе.
Через Точку
Мы являемся уполномоченным банком, с которым сотрудничает ФНС, поэтому вы можете официально зарегистрировать самозанятость через нас одним из следующих способов:
Открыть ИП на НПД
Этот способ будет оптимальным, если вы ещё не являетесь клиентом Точки. Он откроет много преимуществ:
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Вы получите удобный кабинет для регистрации чеков
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У вас не будет обязательных страховых взносов
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Вам не придётся сдавать декларацию и другие отчёты
Чтобы оформить самозанятость таким способом, оставьте заявку на сайте.
Перейти на НПД, если вы уже ИП
Если вы уже клиент Точки с открытым ИП, можно воспользоваться нашей услугой «Переход на самозанятость». Вам достаточно подать заявку в интернет-банке, и мы со своей стороны сделаем всё остальное: посчитаем сумму налога, подготовим закрывающую декларацию, отправим заявку в ФНС и переведём вас на НПД, если всё в порядке.