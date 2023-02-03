Определение термина "Бюллетень курсов иностранной валюты"

Бюллетень курсов иностранной валюты

издаваемый Центральным банком РФ официальный документ, содержащий сведения о курсе иностранных валют по отношению к рублю. Данные, публикуемые в бюллетене, отражают курс за определенный период времени, на конкретную дату. Публикуемые курсы валют используются при взаимных расчетах с государственными органами, уплате налогов, государственных пошлин.